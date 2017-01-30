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Все про:обстрел (5233) Авдеевка (728)

 Из-за обстрелов Авдеевский коксохим полностью обесточен. Началась процедура консервации, - директор Магомедов

Крупнейший в Украине производитель кокса Авдеевский коксохимический завод (Донецкая область) начал процедуру горячей консервации предприятия из-за потери энергоснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал генеральный директор Авдеевского КХЗ Муса Магомедов.

"Только что отбили последний ввод. Завод обесточен. Начинаем консервацию", - написал он.

Как сообщалось, 8 декабря 2016 года Авдеевский коксохимический завод уже останавливал работу из-за повреждения линии электропередачи.

Ранее завод также неоднократно подвергался обстрелу со стороны боевиков.

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Гройсмана послать надо.. с мусором во Львове порешал и там порядок наведет - подключит, запитает, нарастит мощности)
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А чей это завод .И почему это так важно нам?Ахметки?
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МетИнвест...
хозяйство внебрачного абортыша Кучмы....
Ринатика
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Авдеевка завод остался без выводов, а город соответственно без отопления. В такие морозы
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зато электроэнергию в лугандон, Порошенко поставляет чётко по графику и в срок...
А может Петя - скрытый президент лугандона и в первую очередь беспокоится о нём?
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Какая консервация? Топить проспиртованными винторогими, что прут на "промку"! Двойная польза! Да и винторогим будет приятно - они же не знают,что такое реальный кокс, пусть думают что их тушки "участвуют" в бадяжении "кокса"!
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Пока на земле, будут орки кацапы, войны о кровопролитие, не закончатся не когда..
Сдохни сранная империя...
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Ахметкин бизнес накрывается медным тазам, как впрочем и работа части дамбасят и лугандонов.......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за обстрелов Авдеевский коксохим полностью обесточен. Началась процедура консервации, - директор Магомедов
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