 Из-за обстрелов Авдеевский коксохим полностью обесточен. Началась процедура консервации, - директор Магомедов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал генеральный директор Авдеевского КХЗ Муса Магомедов.
"Только что отбили последний ввод. Завод обесточен. Начинаем консервацию", - написал он.
Как сообщалось, 8 декабря 2016 года Авдеевский коксохимический завод уже останавливал работу из-за повреждения линии электропередачи.
Ранее завод также неоднократно подвергался обстрелу со стороны боевиков.
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хозяйство внебрачного абортыша Кучмы....
Ринатика
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Че ж ты падла НЕ ГУДИШ???!!!
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А может Петя - скрытый президент лугандона и в первую очередь беспокоится о нём?
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Сдохни сранная империя...
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