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Все про:Львов (3268) мусор (282) мусоропереработка (53)

 Апелляционный суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова и горисполкома в решении проблемы свалки в Грибовичах, - прокуратура

Львовский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность мера Львова и горисполкома, не обеспечивших закрытие свалки в Грибовичах и ее рекультивацию, а также в вопросе выбора нового участка под полигон твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

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Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение Львовского окружного административного суда.

"В прокуратуре области напомнили, что в прошлом году повторно подавали исковое заявление к мэру Львова и исполнительному комитету Львовского городского совета о признании противоправной бездеятельности и обязательства к совершению действий.
Тогда Львовский окружной административный суд обязал исполнительный комитет львовского горсовета прекратить деятельность Грибовицкой свалки. В частности, обязали исполнительный комитет Львовского городского совета безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП "Збиранка" отходов на Грибовицкую свалку", - говорится в сообщении.

Также прокуратура требовала признать противоправной бездеятельность властей Львова в вопросе закрытия полигона, проведения его рекультивации и выбора земельного участка под новый полигон. Учитывая это, прокуратурой области указанное решение было обжаловано в вышестоящей инстанции.

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"Следовательно, сегодня, 30 января, постановлением суда апелляционной инстанции жалоба прокуратуры Львовской области удовлетворена полностью. Признано противоправной бездеятельность городского головы Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета относительно необеспечения закрытия полигона твердых бытовых отходов и проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового мусорного полигона г. Львова, строительство на ней завода по переработке отходов и мусоросортировочного комплекса. В то же время городской голова г. Львова обязан обратиться с соответствующим ходатайством в органы, к компетенции которых относится решение вопроса выделения такого земельного участка", - отметили в прокуратуре.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
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проблема свалок по всей стране ,а не только во Львове!
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Хватит ныть: Трамп то, Трамп это… Стране нужны позитивные новости. Вот Володя Гройсман, наш украинский премьер, просто настоящий молодец. Всего за полгода показал, как надо управлять государством. Показал всем без всякого исключения! Первым делом научил собак ср...ть. Вот скажите мне, пожалуйста: много в Европе премьеров, которые не могут спокойно проехать мимо ср...щего бездомного пса?

А экс-директор винницкого рынка именно такой - кортеж останавливается, выходит глава правительства и начинает учить пса делать все правильно.

«Так, спокойно, расслабь сфинктер, задние лапы не поднимай так высоко, ты же не гимнаст, вот, пошло дело, молодец, пышаюсь тобой», - такой монолог услышал бесконечно благодарный пес. С чувством явного облегчения он весело убежал в светлую даль, мысленно благодаря Гройсмана и весь «БПП» в его лице за проявленную премьерскую заботу. И таков наш Володя во всем. Во Львове мэр-разгильдяй и популист Садовой год не может справиться с элементарным - организовать вывоз мусора. И тут появляется опытный хозяйственник Гройсман, который шутя, по ходу ноги, решает проблему. А все же страдали много месяцев, карауля по ночам фуры с львовскими номерами, которые норовили опорожниться прямо под домами мирных патриотов, волонтеров и простых жителей Украины. «Сто миллионов потратили на вывоз мусора», - констатирует Володя, ковыряет носком мерзлую изгаженную собаками, которых он научил ср...ть, львовскую землю и повелевает: тут будет построен сверхсовременный мусороперерабатывающий завод с невероятной пропускной мощностью! Львовяне в ах...е, целуют Гройсману ноги, тот вяло отбивается и улетает на голубом, с…ка, вертолете учить акушеров правильно принимать роды.

Вот обычный родильный дом на Печерске. Тужится рядовая роженица, причем без всякого смысла. Дверь в отделение с ноги открывается, вваливается куча мужиков, охрана там, просто случайные люди, все в масках, балаклавах, с наградными автоматами (Аваков подсуетился). Появляется премьер в прикольной шапочке, с ходу наклоняется к месту, откуда все проистекает, и начинает орать: «Тужься!». Согласитесь, тут любой родит. Причем независимо от пола. Так и произошло. Все счастливы, Кабмин рукоплещет, простой народ утирает слезы умиления и обещает победить Путина уже во второй пятилетке! Вот как надо управлять государством!

Мало кто знает, но по ночам, когда все спят глубоким сном, беспокойно суча ножками в свете недавних антииммиграционных указов Трампа, на улицы украинских городов выходит он, человек-премьер. Одетый в любимые треники с продавленными в положенных местах коленками, а также в красные трусы поверх всего, Гройсман делает добрые дела.

Вот он врывается в дежурную аптеку и требует продать ему гандоны по социальной цене. Так премьер заботится о введении низких, абсолютно фиксированных цен на самые необходимые украинцам медикаменты. То старушку через дорогу переведет, хотя она отбивается и кричит благим матом, что просто на скамеечке посидеть вышла, то инвестиции привлечет усилием воли. Сказочный премьер-министр!

Забуксовали реформы в сфере железнодорожных перевозок. Другой бы плюнул и ушел в астрал. Но Гройсман не такой! Он на крыльях ночи ворвался в «Укрзализныцю», подчинил ее Кабмину вместе с каким-то польским рокером, который подрабатывает по выходным в стриптиз-клубе Жешува, и все! Дело пошло как по маслу: грузовые перевозки растут, качество обслуживания повышается, новые поезда закладываются на стапелях, а КБ «Антонов» штампует аэробусы как горячие беляши. Все почему? Потому что Гройсман не равнодушен. Он не может пройти мимо чужих денег, обязательно остановится, войдет в положение и оставит всех в их положении. И так, с…ка, во всем.

Пульт атомной станции. Какие-то имбецилы втыкают в экран, делая вид, что они дежурная смена. Ничего не получается, мигает красная лампочка. Появляется Гройсман. Руки в говне, поскольку опять учил собак ср…ть, но голова холодная и ясная. С ходу врубается в ситуацию, начинает быстро погружать какой-то стержень в реактор. Все в шоке. У кого-то сдают нервы, начинает реветь сирена. Но Гройсман улыбается, его уверенность заражает всех присутствующих, зона вероятного радиационного заражения неуклонно растет. К счастью, включается защита от дебилов, которую не успели еще декоммунизировать, все вырубается, реактор остановлен. Все счастливы, целуют друг друга, откуда-то появляется бутылка шампанского, потом ящик водки, шприцы, бульбуляторы. Праздник же!

Неугомонный премьер. Просто душка. Всегда готов к общению с простыми людьми и олигархами. Бабушка спрашивает у Гройсмана: «Сынок, как я могу заплатить за газ две тыщи, если у меня зарплата тыща?!». Другой бы растерялся. А Володя, прищурив свои глаза навыкате с тяжелыми веками, и говорит: «Бабуля, не волнуйся, ВВП начинает расти, санкции против РФ действуют, а «Нефтегаз» не допустит строительства «Северного потока» в обход Украины. Никогда!». В голосе украинского премьера звучит металл, бабуля пугается, собака на привязи во дворе начинает ср…ть, премьер отвлекается и бежит учить ее правильно это делать.

Короче, оказывается, на хер нам не были нужны эти деканоидзе, саакашвили и прочие абромавичусы вместе с гребаными яресько. Один Гройсман заменяет собой всех. Он и реактор починит, и роды примет, и гандон в аптеке купит, и всех бездомных собак научит правильно ср…ть. Потому что он - настоящий премьер нации. Не демагогией занимается, а реальными делами.
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Президентские атаки на Садового продолжаются, но уже поменялась тактика.
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А за "прибудинкову територію" беруть від 200 до 500 грн. з квартири. Питання: За що?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова и горисполкома в решении проблемы свалки в Грибовичах, - прокуратура
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