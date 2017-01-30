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 Политика Украины
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Все про:Германия (2620) Порошенко (12129) Габриэль (4)

 Порошенко встретился с министром иностранных дел Германии Габриэлем и пригласил его в Украину

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Германию, поздравил Зигмара Габриэля с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Германии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего в сфере измерении.

Петр Порошенко выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков, в частности в районе Авдеевки.

Глава государства подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ, пока Москва в полном объеме не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей, и пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включительно с Крымом.

Глава государства пригласил немецкого министра осуществить визит в Украину".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине. ФОТОрепортаж
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Скільки можна піаритись коли в нас війна(((ублюдок пархатий
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Шукай шульца пєтя на всяк випадок,а що як він переможе шмеркель,а в ньго хронічна алкогольна залежність,спойотесь
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Должен бьіть смьісл в єтом визите, а не просто по ресторанам ходить.
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А и Бэ - сидели на трубеСейчас мы наблюдаем яркую пиар акцию под названием «Блокада Лугандона»...

Сейчас мы наблюдаем яркую пиар акцию под названием «Блокада Лугандона». Мы не будем погружаться в детали именно этого мероприятия, ибо это уже не первое и не второе действо, всегда руководимое одними и теми же людьми и заканчивались они всегда одинаково.

дальше-http://censoru.net/16331-a-i-be-sideli-na-trube.html
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В Бан хочешь , провокатор ? Видать не дошло в прошлый раз.
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реальні наслідки можливого блокування вугілля.Отже, по порядку:Значна частина вугілля для української енергетики надходить з ОРДЛО (з шахт, зареєстрованих в Україні, які платять усі податки, включаючи військовий збір, в український бюджет). Поставки вугілля відбуваються згідно з правилами, затвердженими СБУ, і під чуйним наглядом цієї організації. Реальні запаси на ТЕС станом на 25 грудня становили 1,7 млн тонн (це приблизно два-три тижні роботи).Блокування постачання вугілля з ОРДЛО взимку (коли споживання електроенергії дуже високе) - це загроза неминучого блекауту (відключення світла). Замінити мільйони тонн антрациту (а потрібне вугілля саме цієї марки) в короткий термін неможливо. Польща, на жаль, сама є імпортером антрациту, Росія його нам не продасть, оскільки події розгортаються в її інтересах, а знайти його швидко в необхідних обсягах у ПАР або Австралії не видається можливим.Єдиний шлях уникнення блекауту при такому сценарії - заміщати вугілля газом, запускати газо-мазутні блоки ТЕС. Однак закупівля реверсного газу з Європи обмежена пропускною здатністю трубопровідної системи. І вільних обсягів газу в Європі взимку немає. А газу у нас - обмаль (найнижчі запаси за всю історію). Але ми тримаємося і у «Газпрому» не купуємо.Як тільки у нас виникне загроза знеструмлення, одразу ж з'явиться «добрий» «Газпром» із черговою «вигідною» пропозицією продати газ за прямим контрактом. І Україна опиниться перед вибором - або замерзати, або купувати газпромівський газ і програти Стокгольмський арбітраж!
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А Пеця сегодня всю немчуру в Киев приглашает начиная с Меркельши,сейчас ещё три по сто и пойдёт на улицу простую немчуру в Украину приглашать
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В чому різниця між порохоботом та кацапом?
- Кацап упевнений, що в кацапських під'їздах сцить Обама, а порохобот упевнений, що в українських під'їздах сцить путін
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Гидрант ищет широкую спину, за кем бы спрятаться.
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А ты сегодня сколько прогнал кацапов и прочих басурманов?
Удивляет твоя кацапская настойчивость)) Ты старая тварь еще печатаешь тут))
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Судя по статье не ясно, этот габриэль обеспокоенность выразил или пока только думает над этим.
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тема про что "патриот"?
"заболтать" ее хочешь?
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понедельник, 30 января 2017 г.

Четыре центральных офиса российских банков ПИБ, Сбербанк, БМ-Банк и Альфа-банка блокируют сегодня члены партии "Национальный корпус", которая была создана по инициативе членов общественной организации "Гражданский корпус "Азов".
Интерфакс-Украина.
Клиентов банков встречают с балалайками и плакатами "Добро пожаловать в Россию (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором)".
Активисты также обклеили витрины банков плакатами с призывом забирать из них средства и требуют закрыть связанные с РФ украинские банки, а также арестовать главу НБУ Гонтареву.
Тем не менее, проходу сотрудников и клиентов в банки не препятствуют.
На месте прохождения акций присутствуют правоохранители. Они не вмешиваются в происходящее.

Отмечу, что данная акция активистов в Киеве является, конечно же, поддержкой ветеранов АТО, которые с прошлой среды проводят блокаду оккупированного Донбасса. Причем, требование закрыть российские банки и другие российские предприятия, работающие в Украине, является логичным и справедливым - ведь Россия уже почти три года ведет войну, оккупировав Крым и Часть Донбасса.Напомню, вчера соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области Анатолий Виногородский сообщил, что весь оккупированный Донбасс будет заблокирован к середине февраля.
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вы свою ветку загадили.., (ее никто не посешает)- так теперь решили и все новости "замулить"!
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понедельник, 30 января 2017 г.


Президент Сирии Башар Асад попал в больницу. Он пока не в коме, сообщает сегодня издание The Dailysabah.
Издание в свою очередь ссылается на заявление телеведущего Al Jazeera Фейсала аль-Касема.
Ливанская газета al-Mustaqbal уточняет, что у Асада диагностировали ишемичный инсульт.
Ряд арабоязычных изданий тоже сообщают о госпитализации сирийского президента.
Новость, конечно, приятная. Причем, при ее прочтении вольно или невольно сразу возникает мысль, что большой друг и защитник Асада - главный фашист России
фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) Путин - тоже ведь вот так в какой-то момент скоропостижно загремит в больницу с каким-либо тяжелым недугом. Что будет еще более радостной новостью для украинцев и всего демократического мира.

Напомню, в начале текущего месяца немецкое издание Bild назвало 7 главных мерзавцев планеты. Асад оказался на шестом месте, ну а Путин, естественно, занял «почетное» первое…
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кацаПсинская партия Едим РАБссию отменила Омериканские санкции,доллар резко подешевел на биржах мира дают за 1 РЖУБль 30 долларов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко встретился с министром иностранных дел Германии Габриэлем и пригласил его в Украину
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