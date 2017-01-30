 Порошенко встретился с министром иностранных дел Германии Габриэлем и пригласил его в Украину

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего в сфере измерении.
Петр Порошенко выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков, в частности в районе Авдеевки.
Глава государства подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ, пока Москва в полном объеме не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей, и пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включительно с Крымом.
Глава государства пригласил немецкого министра осуществить визит в Украину".
502 32
Порошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине. ФОТОрепортаж(38)
Боевики обстреливают позиции ВСУ из артсистем, установленных в жилых районах Донецка и Ясиноватой. Это варварские методы ведения огня, - Порошенко. ВИДЕО(138)
Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию. ФОТО(120)
Невыполнение Россией Минских соглашений - основной вопрос во время визита Порошенко в Германию, - Климкин(136)
Имеющие совесть депутаты массово выходят из БПП — Тимошенко(0)
В Киеве прошла панихида по поэту Александру Олесю и его супруге Вере Кандыбе. ФОТО(29)
В Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами(47)
Ответить
Ответить
Как стало известно, у производителя боевой машины - Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) - нет денег ни на комплектующие, ни на зарплаты. Портал AUTO-Consulting отмечает, что запуск производства «Дозоров» на Львовском заводе происходил очень трудно. Предприятие неоднократно срывало сроки и выпустило лишь 10 товарных «Дозор-Б», которые «еле-еле сдали военной приемке». Притом чиновники различных уровней анонсировали ежегодный выпуск от 200 до 2000 «Дозоров». Подробнее: https://avtoblog.ua/news/vypusk-pervogo-ukrainskogo-bronevika-pridetsja-ostanovit
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сейчас мы наблюдаем яркую пиар акцию под названием «Блокада Лугандона». Мы не будем погружаться в детали именно этого мероприятия, ибо это уже не первое и не второе действо, всегда руководимое одними и теми же людьми и заканчивались они всегда одинаково.
дальше-http://censoru.net/16331-a-i-be-sideli-na-trube.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Кацап упевнений, що в кацапських під'їздах сцить Обама, а порохобот упевнений, що в українських під'їздах сцить путін
Ответить
Ответить
Удивляет твоя кацапская настойчивость)) Ты старая тварь еще печатаешь тут))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"заболтать" ее хочешь?
Ответить
Ответить
Ответить
Четыре центральных офиса российских банков ПИБ, Сбербанк, БМ-Банк и Альфа-банка блокируют сегодня члены партии "Национальный корпус", которая была создана по инициативе членов общественной организации "Гражданский корпус "Азов".
Интерфакс-Украина.
Клиентов банков встречают с балалайками и плакатами "Добро пожаловать в Россию (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором)".
Активисты также обклеили витрины банков плакатами с призывом забирать из них средства и требуют закрыть связанные с РФ украинские банки, а также арестовать главу НБУ Гонтареву.
Тем не менее, проходу сотрудников и клиентов в банки не препятствуют.
На месте прохождения акций присутствуют правоохранители. Они не вмешиваются в происходящее.
Отмечу, что данная акция активистов в Киеве является, конечно же, поддержкой ветеранов АТО, которые с прошлой среды проводят блокаду оккупированного Донбасса. Причем, требование закрыть российские банки и другие российские предприятия, работающие в Украине, является логичным и справедливым - ведь Россия уже почти три года ведет войну, оккупировав Крым и Часть Донбасса.Напомню, вчера соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области Анатолий Виногородский сообщил, что весь оккупированный Донбасс будет заблокирован к середине февраля.
Ответить
Ответить
Президент Сирии Башар Асад попал в больницу. Он пока не в коме, сообщает сегодня издание The Dailysabah.
Издание в свою очередь ссылается на заявление телеведущего Al Jazeera Фейсала аль-Касема.
Ливанская газета al-Mustaqbal уточняет, что у Асада диагностировали ишемичный инсульт.
Ряд арабоязычных изданий тоже сообщают о госпитализации сирийского президента.
Новость, конечно, приятная. Причем, при ее прочтении вольно или невольно сразу возникает мысль, что большой друг и защитник Асада - главный фашист России
фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) Путин - тоже ведь вот так в какой-то момент скоропостижно загремит в больницу с каким-либо тяжелым недугом. Что будет еще более радостной новостью для украинцев и всего демократического мира.
Напомню, в начале текущего месяца немецкое издание Bild назвало 7 главных мерзавцев планеты. Асад оказался на шестом месте, ну а Путин, естественно, занял «почетное» первое…
Ответить
Ответить