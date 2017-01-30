 Время для снятия антироссийских санкций еще не наступило, - Юнкер

Об этом заявил в понедельник в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы приняли все решения. Эти решения остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений (решений - Ред.)", - сказал глава Еврокомиссии на совместной с президентом Болгарии Руменом Радевым пресс-конференции.
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Израильтяне использовали для нанесения удара самолеты пятого поколения F-35, поставленные из США.
Показательно, что разрекламированные российской военщиной ракетные комплексы ПВО С-300 и более новые С-400, которые РФ поставляет режиму Башара Асада, оказались «слепыми» и не смогли увидеть налет израильской авиации.
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