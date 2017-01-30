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 Время для снятия антироссийских санкций еще не наступило, - Юнкер

Еще не время для отмены решений ЕС об ограничительных мерах в отношении России.

Об этом заявил в понедельник в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы приняли все решения. Эти решения остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений (решений - Ред.)", - сказал глава Еврокомиссии на совместной с президентом Болгарии Руменом Радевым пресс-конференции.

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

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Про блокаду Донбасу: Уявіть, триває перестрілка, а збоку курсують поїзди з товарами. Військовим огидно це бачити
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что то все чаще и чаще в мире говорят о снятии санкций... это печально
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Правильно, наступило время для их усиления.
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Как сообщал CRiME ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли ряд авиаударов по авиабазе «Меззе» на западе столицы Сирии Дамаска, уничтожив склад боеприпасов, что привело к серии взрывов и пожару на данном военном объекте.

Израильтяне использовали для нанесения удара самолеты пятого поколения F-35, поставленные из США.

Показательно, что разрекламированные российской военщиной ракетные комплексы ПВО С-300 и более новые С-400, которые РФ поставляет режиму Башара Асада, оказались «слепыми» и не смогли увидеть налет израильской авиации.
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Все просто... є росія - є санкції, нема росії - нема санкцій...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВремя для снятия антироссийских санкций еще не наступило, - Юнкер
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