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 Происшествия, Здоровье
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 4 тяжелораненых доставили сегодня в больницу им. Мечникова в Днепре

В больницу им. Мечникова города Днепр за сегодня доставили 4 тяжелораненых, двое из них гражданские.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главврач больницы Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Среди тех, кто сегодня поступил в Мечникова двое военных и двое гражданских, все получили тяжёлые ранения", - сказал Рыженко.

"В настоящее время боец, который поступил в 14 часов, находится в операционной, лучшие хирурги оперируют его уже третий час. При поступлении его состояние было тяжелым, делаем все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Те, кто поступил утром, идут с положительной динамикой. Тот гражданский, который был ранен, уже пришел в сознание, отзывается, думаю, что мы его спасем", - сообщил врач.

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По словам Рыженко, врачи готовы к приему раненых военных.

"Мы готовы к тому, что раненые могут поступать еще, мы дежурим в ожидании поступлении новых раненых. Все ведущие хирурги дежурят, будем стараться оказывать лучшую помощь солдатам", - добавил главврач.

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Кого колышит что у них там Исламабаде? Нам своих проблем мало?
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твой примитивный моск не может понять, что судьба Баширки хоть и косвенно, но ощутимо влияет на Мордор и на нас. А поплохело ему в Казахстане во время переговоров кремлядей с турками и америкосами о судьбе Сирии
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Зря пацаны гибнут .Тут простая геополитика две диеологические системы столкнулись создание Двуполярного мира и Совка 2,0 против Глобалистов(демократов).
С победой Трампа -Ротшильдовская мафия (в которой и Ботокс) взяла вверх...=восоздание Совка.
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Лучше пусть делом займется чем пиарится в Берлине. на фронте обстановка накаляется, а укроборонпрому не хватает денег, как это так и не хватает денег? а, Е декларации говорят об обратном.
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Йому срати на те що твориться на передовій...краще попіаритись на камери...
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Выход игроков на арену Dauphin Kings также объявлялся на украинскомИгроки канадской хоккейной команды Dauphin Kings провели матч в форме в виде украинских вышиванок.

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наверняка. один в сердце один в голову, что бы и сомнений не осталось...
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Держитесь хлопцы, пожелания здоровья Вам из Донбасса! Вы герои, вы лучшие!
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А есть люди в Украине, которьіе не видят в упор войну. Ониездят отдьіхать в Крьім, к родственникам в россию...
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а у тебя есть родственики в росии?Нет ,вот и не писди
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Хорошо, что такой говнюк как тьі не в Украине.
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срутся с родствениками с России только такие кастрюлеголовые как ты .Сам небось с Хайфы строчишь тут
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Тебе место в россии. Просто оставайся там.
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"......двое военных и двое гражданских, все получили тяжёлые ранения......"(с)

"......лучшие хирурги оперируют его уже третий час. При поступлении его состояние было тяжелым, делаем все возможное, чтобы спасти ему жизнь....."(с)
"......Все ведущие хирурги дежурят, будем стараться оказывать лучшую помощь солдатам" (c)

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пусть Бог помогает........
Хирургам и всему мед.персоналу низкий поклон и огромная благодарность........
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Скорішого одуження нашим воїїнам, захиниками та гордості України. Місцевим пораненим також одужання. Хоч і кричали Путін пріді. Можливо хоч зараз мізки на місце стануть та покаються.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия4 тяжелораненых доставили сегодня в больницу им. Мечникова в Днепре
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