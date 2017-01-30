 4 тяжелораненых доставили сегодня в больницу им. Мечникова в Днепре

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главврач больницы Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
"Среди тех, кто сегодня поступил в Мечникова двое военных и двое гражданских, все получили тяжёлые ранения", - сказал Рыженко.
"В настоящее время боец, который поступил в 14 часов, находится в операционной, лучшие хирурги оперируют его уже третий час. При поступлении его состояние было тяжелым, делаем все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Те, кто поступил утром, идут с положительной динамикой. Тот гражданский, который был ранен, уже пришел в сознание, отзывается, думаю, что мы его спасем", - сообщил врач.
По словам Рыженко, врачи готовы к приему раненых военных.
"Мы готовы к тому, что раненые могут поступать еще, мы дежурим в ожидании поступлении новых раненых. Все ведущие хирурги дежурят, будем стараться оказывать лучшую помощь солдатам", - добавил главврач.
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С победой Трампа -Ротшильдовская мафия (в которой и Ботокс) взяла вверх...=восоздание Совка.
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"......лучшие хирурги оперируют его уже третий час. При поступлении его состояние было тяжелым, делаем все возможное, чтобы спасти ему жизнь....."(с)
"......Все ведущие хирурги дежурят, будем стараться оказывать лучшую помощь солдатам" (c)
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пусть Бог помогает........
Хирургам и всему мед.персоналу низкий поклон и огромная благодарность........
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