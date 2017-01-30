 ГПУ не получала экстрадиционный запрос из России на выдачу Церцвадзе, - Енин

Об этом журналистам сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"До этого момента нами не получен запрос из России о выдаче данного гражданина Грузии", - сказал он.
Енин отметил, что, как только данный запрос будет получен, начнется экстрадиционная проверка.
После проверки, в случае наличия факторов, препятствующих выдаче Церцвадзе России, будет принято соответствующее решение. Енин подчеркнул, что заявления адвокатов грузина о том, что прокуратура должна провести экстрадиционную проверку в течение 40 суток являются ошибочными. "Это наверняка досадная ошибка. Потому что 40 суток - это максимальный срок временного ареста", - добавил он.
Замгенпрокурора подчеркнул, что ограничения сроков экстрадиционной проверки в Украине нет, но Генпрокуратура намерена провести ее в кратчайшие сроки после получения запроса.
Енин отметил, что основаниями для отказа России в выдаче грузина может послужить получение им статуса политического беженца, национальные интересы Украины и другое. В случае, если запрос от России не поступит, то Церцвадзе будет свободен после 40 суток с момента его задержания. Енин подчеркнул, что на данный момент мера пресечения грузина не связана с содержанием под стражей.
Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту "Киев". Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе".
Вечером 26 января стало известно, что Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры.
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не в кацапском розыске, а в международном.
не имели права не задерживать
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Опять пэрэмога ,аж сльози на очах
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А видача ворогу захисника України - то смертний вирок владі. Не настільки вже влада дурна як її малюють...
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Так мы сейчас несколько тысяч таких запросов в Козломордию можем оформить на выдачу кацапских мудаков, которые на донбассе трутся..
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