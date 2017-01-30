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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8225) Россия (68492) экстрадиция (244) Енин (27) Церцвадзе (13)

 ГПУ не получала экстрадиционный запрос из России на выдачу Церцвадзе, - Енин

Генеральная прокуратура заявляет, что Россия не направляла экстрадиционный запрос о выдаче гражданина Грузии Гии Церцвадзе.

Об этом журналистам сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"До этого момента нами не получен запрос из России о выдаче данного гражданина Грузии", - сказал он.

Енин отметил, что, как только данный запрос будет получен, начнется экстрадиционная проверка.

После проверки, в случае наличия факторов, препятствующих выдаче Церцвадзе России, будет принято соответствующее решение. Енин подчеркнул, что заявления адвокатов грузина о том, что прокуратура должна провести экстрадиционную проверку в течение 40 суток являются ошибочными. "Это наверняка досадная ошибка. Потому что 40 суток - это максимальный срок временного ареста", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церцвадзе подал прошение о статусе беженца, - адвокат

Замгенпрокурора подчеркнул, что ограничения сроков экстрадиционной проверки в Украине нет, но Генпрокуратура намерена провести ее в кратчайшие сроки после получения запроса.

Енин отметил, что основаниями для отказа России в выдаче грузина может послужить получение им статуса политического беженца, национальные интересы Украины и другое. В случае, если запрос от России не поступит, то Церцвадзе будет свободен после 40 суток с момента его задержания. Енин подчеркнул, что на данный момент мера пресечения грузина не связана с содержанием под стражей.

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту "Киев". Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе".

Вечером 26 января стало известно, что Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры.
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Почему тогда арестовали? По запросу из ФСБ друзьям в СБУ?
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Зрада вже давно їм срати на патріотів..Боїтесь що путька нападає...
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Що цьому ГПУ разом з Юликом нефіг робити, а займатися патріотами,які на фронті захищають нас.
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Так что, наши олухи сами инициативу проявили?
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он в международном розыске был, потому и задержали.

не в кацапском розыске, а в международном.

не имели права не задерживать
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Удивительное рядом: оккупации нет, а должность есть. Забавно, не правда ли?


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Це така саме шістка, як і Геніальний Пгокугог ))))
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Почему Россия оформила этого грузина в розыск через интерпол,а Украина какбу то никого и не ищет..Например Поречникова-за терроризм.Ответте мне шоколадные шабес гои!
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пореченков любит сладости рошен как же такого покупателя лишится а грузину некогда по магазинам ходить он на войне
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на все запросы "оттуда" нужно отвечать кратким ПНХ!

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А кокого хера тогда его арестовывали Я считаю надо мера за меру закрыть на пару дней этих клоунов которые дали ордер на арест
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Може адвокат розумно поступив щоб не пройшло по тихому... в мішок і видали кацапам ( якщо не помиляюсь такі випадки були...) Тоді він молодець.
А видача ворогу захисника України - то смертний вирок владі. Не настільки вже влада дурна як її малюють...
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Я не очень понимаю: этому грузину кацапы вменяют какое-то убийство в Сочи и требуют выдычи?
Так мы сейчас несколько тысяч таких запросов в Козломордию можем оформить на выдачу кацапских мудаков, которые на донбассе трутся..
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А якщо і отримає, то його в нас немає. Правильно я кажу, ГПУ?
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Не-не, то, если бы мы у кацапов просили кого-то отдать, то те не нашли бы, а наши вполне..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ не получала экстрадиционный запрос из России на выдачу Церцвадзе, - Енин
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