EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Происшествия, Киевские новости
  1555  8
Все про:дети (2919) Киев (16119) смерть (4452) суд (20094)

 Суд арестовал мать, бросившую на 9 дней малышей в квартире, в результате чего один ребенок умер

Голосеевский суд Киева арестовал еще на месяц 21-летнюю мать Владиславу Трохимчук, которая бросила двух детей на 9 дней в квартире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает канал "112 Украина".

Суд избрал такую меру пресечения, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 20-летняя мать оставила малолетних детей на 9 дней одних в квартире: годовалый малыш умер, за жизнь его сестрички борются врачи, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За этот месяц должны закончить все следственные действия, в частности, получить результаты экспертиз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У матери, бросившей на 9 дней двух маленьких детей в квартире, есть еще один ребенок, - Нацполиция

Напомним, в Киеве мать бросила на 9 дней маленьких детей одних в квартире, в результате годовалый мальчик погиб.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А краще стерилізувати щоб більше не плодилась тварюка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Девушка с пониженной социальной ответственностью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Женщину осуждают,а сколько мужчин бросают детей,и не интересуються годами,не кормят их?
 показать весь комментарий
Ответить
 
МуЩинки строчащие такие гневно-правильные посты. Занявшие такую удобную позицию. Никто и не оправдывает этих дур ,но наказание должны понести ОБА человека учавствовавшие в создании детей. Биологический отец или тот человек, который на данный момент проживает(проживал) с подобными женщинами. Как там:растрелять,на 20 лет,кастрировать. Кстати, последние по мнению большинства женщин , по отношению к подобным самцам мужского пола больше всего понравиться.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал мать, бросившую на 9 дней малышей в квартире, в результате чего один ребенок умер
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Военная прокуратура Германия Донбасс КГГА Киев Меркель минские соглашения Нацполиция обстрел оружие переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд терроризм Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти