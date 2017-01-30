 Суд арестовал мать, бросившую на 9 дней малышей в квартире, в результате чего один ребенок умер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает канал "112 Украина".
Суд избрал такую меру пресечения, удовлетворив ходатайство прокуратуры.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: 20-летняя мать оставила малолетних детей на 9 дней одних в квартире: годовалый малыш умер, за жизнь его сестрички борются врачи, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
За этот месяц должны закончить все следственные действия, в частности, получить результаты экспертиз.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У матери, бросившей на 9 дней двух маленьких детей в квартире, есть еще один ребенок, - Нацполиция
Напомним, в Киеве мать бросила на 9 дней маленьких детей одних в квартире, в результате годовалый мальчик погиб.
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