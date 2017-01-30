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 Боевики в течении дня обстреливали Авдеевку из крупнокалиберной артиллерии и танков, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18:00 30 января зафиксировано 37 обстрелов позиций украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 152 и 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое Луганское, Невельске и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики обстреливают позиции ВСУ из артсистем, установленных в жилых районах Донецка и Ясиноватой. Это варварские методы ведения огня, - Порошенко. ВИДЕО

На Мариупольском направлении из 152 мм артиллерии захватчики вели огонь по Водяному. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное", - говорится в сообщении.

Читайте: "Что-то реактивное стартует с Макеевки": жители оккупированного Донецка со вчерашнего вечера слышат канонаду, - СМИ
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ничем
иначе рус-тв уже пистело бы об зверствах укрофашистов на весь мир
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скажи спасибо что не объявили прекращения огня.
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Оружие согласно минских договоренностей
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почему никто не предъявляет видео артобстрелов?
автоматические камеры можно же поставить на самых напряженных направлениях
и орки лишний раз репу почешут и нам будет что в ООН показать
очень скоро Украина будет председательствовать в ООН, надеюсь наши лучшие умы подготовились и не просрут бездарно этот шанс
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какиевашидоказательства?старый гэбнявый прием...изучай нововведения
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аргументы есть какие
или инструкция в таких случаях рекомендует перейти на личности?
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та откуда у кацапни личности? так,член стада...
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понятно мудила
по существу поста ничего не будет
смайлов побольше лепи на свои высеры
чтобы ещё больше были похожи на киевский торт
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кацап во всей красе.....чтд.если в курсе,что это
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я надеюсь все выстрелы посчитали? а то ОБСЕ не будет знать какую степень обеспокоенности проявлять!
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А ВСУ в ответ молчало из ,запрещённых Минском , вооружений ?
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мразота рашиская, всё равно будут утилизированны
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Почему я бандеровец



"Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, то в результате теряет всё, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, у него будет хлеб, им выращенный и никем не отобранный".

Золотые слова! Вчера я посетил село Старый Угрин - Родину Степана Бандеры, старое, Богом забытое село где-то в глуши Ивано-Франковской области.

Я побывал в его хате, внимательно пересмотрел все фотографии, все записи, архив, личные вещи. Я увидел болезненного, хрупкого, скромного, низкорослого человека, неприметного и настолько «серого» , что впоследствие он получил боевой псевдоним «серый».

Но от миллионов других «серых» людей его отличало большое сердце, большая любовь и большая вера, которые он посвятил своей Родине - Украине.

Только там я понял, что такое вести борьбу за свою Украину сразу против трех Империй эту Украину ненавидящих: Польши, Германии и СССР.

Когда каждая из этих Империй ненавидела все то, что было Степану родным - Язык, Землю, Людей, Традиции, Волю… Только там я понял, что такое быть Степаном Бандерой, когда всю твою семью убили, сослали, замордовали, сгноили только за то, что ты ЛЮБИШЬ СВОЮ УКРАИНУ, только за то, что ты священник и веришь в Бога и несешь слово Божье.

Я видел его сестер и братьев молодых, образованных, интеллигентных людей моего возраста и уничтоженных совсем молодыми.

Только там я понял и глубого проникся мыслью о том, насколько же нужно быть Великим Человеком, чтобы не смотря на все невзгоды, на всю кажущуюся безвыходность и бесперспективность продолжать ВЕРИТЬ и БОРОТЬСЯ за свою идею и за свою УКРАИНУ.

Кто из нас не стал бы Степаном Бандерой, когда тебя, твою семью, твоих родных и близких, твою Родину убивают и уничтожают, гноят в лагерях и тюрьмах?

Мы, украинцы, уже имеем свою родную и любимую Украину. Теперь дело каждого из нас, нашей жизни и сути сохранить нашу Родину и сделать ее процветающей. СЛАВА УКРАИНЕ!

P.S. Специально для моих друзей россиян.

Представьте, что Украина в моем рассказе - это всего лишь переменная, подставьте вместо «Украина» слово «Россия».

Представьте три империи уничтожающие и запрещающие Россию и все русское на русской же земле: язык, веру, традиции, ценности.

Представьте уничтоженные, сосланные в лагеря и замордованные семьи.

Уверен, каждый из вас МГНОВЕННО станет бандеровцем.

Алексей Спири
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Так и есть, святые, грубо говоря координаторы нации!!!! забыты, да ну, но мы то в курсе!
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Шоколадный хер уехал в Германию... Скорбить об убитых немцах.... Это какой-то позор...
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Договаривай, за кого голосовать и какая зрада нас ждет завтра
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Паранойя это психическое расстройство... Сходи в военкомат, поменяй обстановку, может попустит...
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Значит ты не знаешь. А зачем регистрировался?
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Ты ему на такую войну предлагаешь идти?

Мишенью для орков стать?
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Петручио пиариться пока в нас за сутки 7 загиблих...Класни йому на це все веливий і товстий...
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Интересное наблюдение,ОБСЕ каждый день отчитываются о количествах выстрелов,но ни в одной их сводке так и неуказан откуда произошел первый выстрел и из какого орудия запрещенными Минскими соглашениями и откуда это ,,запрещенное,,оружие взятось в мониторинговой 30-ти километровой зоне ОБСЕ територии?
И этот вывод напрашивается сам,что ОБСЕ это фейковая организация которая мониторит не истинну а то что выгодно и что требуют от них политики и неболее.Так что им нечего делать как на позициях ВСУ так и на позицияъ сепаратистов так как ОБСЕ это вирус который не лечит а только уничтожает даже здлровый организм.
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Возможно я костщунствую но складывается впечатление что они мотиторят по косвенным докладам из туалетов.И меня настораживает то что в их отчетам неуказаны кто сделал первый выстрел и из чего и чем ответили на первый выстрел незавилими кто его сделал.А выстрелами по их категории можно считать и салют на именинах местного царька из салютов.
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Україну не завойовували її завжди розкрадали, зраджували і продавали ті скоти, які тут живуть за активного сприяння і кришування зовнішніх ворогів з імперськими амбіціями.
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Вы правы на все 100.Все что делается в наей стране склоняется к Вашему заключению.Освобождать наши територии нашему правительству накладно но чтоб здерживать агрессора пока можно воровать достаточно.Так что пока есть что грабить в Украине нашим олигархам и правительству ни одна нога чужестранного вора здесь небудет.Благо что в Украине есть патриоты которые пока защищают Украину и нетрогают их,а если патриоты Украины надумают трогать наших воров при власти то для них существует НАЦГВАРДИЯ которая прославилась за все время АТО только уничтожением коров возле горы Яворник при Мукачевской заворушке и нагадившая своим хамством на всю Закарпатскую область в которой они велись как захватчики и терористы а не как воины ВСУ.
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Обявлять Ордло оккупированной территорией срочно ! И ни копейки пидорасам пенсионерам - кричавшим - ПУТЕН ВВЕДИ ! ЭТО ИХ СЫНОВЯ - ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ УБИВАЮТ НАШИХ РЕБЯТ ! ГОРЕТЬ ВАМ В АДУ , ОРДЫНЦЫ ПРОКЛЯТЫЕ !
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А что скотиняка ляшко молчит? У него ж на той стороне есть свои люди, которые какбы подконтрольны украине... Так какого они наших парней убивают! И где там насалик дятел? Почему он не стоит рядом с мотузяником, когда тот докладывает о погибших и раненых на фронте?
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Скотиняка не молчит. На своём фэйсбуке яростно осуждает блокаду.
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Замес продолжается, перебита последняя ветка на авдеевку, коксохим консервируют, сепары подтащили пионы.
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Очень мало информации дают нам про обстановку на фронте. Как правило, статистические данные : сколько обстрелов, сколько погибших и раненных. А хочется знать больше. И главное, что будет дальше? Сегодня нарвался на статью одного сепарского блогера. Враг, но взгляд на нас с той стороны бывает интересен. Там есть предположения когда мы пойдём в наступление, почему они стали нас бояться, будет ли помощь из москвы в случае наступления и оказывается у нас уже есть "Джавелины" (по их данным). Букв там много, кому интересно почитайте.
http://kenigtiger.livejournal.com/1779021.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики в течении дня обстреливали Авдеевку из крупнокалиберной артиллерии и танков, - пресс-центр штаба АТО
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