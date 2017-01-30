 Боевики в течении дня обстреливали Авдеевку из крупнокалиберной артиллерии и танков, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 152 и 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое Луганское, Невельске и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.
На Мариупольском направлении из 152 мм артиллерии захватчики вели огонь по Водяному. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное", - говорится в сообщении.
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иначе рус-тв уже пистело бы об зверствах укрофашистов на весь мир
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автоматические камеры можно же поставить на самых напряженных направлениях
и орки лишний раз репу почешут и нам будет что в ООН показать
очень скоро Украина будет председательствовать в ООН, надеюсь наши лучшие умы подготовились и не просрут бездарно этот шанс
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или инструкция в таких случаях рекомендует перейти на личности?
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по существу поста ничего не будет
смайлов побольше лепи на свои высеры
чтобы ещё больше были похожи на киевский торт
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"Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, то в результате теряет всё, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, у него будет хлеб, им выращенный и никем не отобранный".
Золотые слова! Вчера я посетил село Старый Угрин - Родину Степана Бандеры, старое, Богом забытое село где-то в глуши Ивано-Франковской области.
Я побывал в его хате, внимательно пересмотрел все фотографии, все записи, архив, личные вещи. Я увидел болезненного, хрупкого, скромного, низкорослого человека, неприметного и настолько «серого» , что впоследствие он получил боевой псевдоним «серый».
Но от миллионов других «серых» людей его отличало большое сердце, большая любовь и большая вера, которые он посвятил своей Родине - Украине.
Только там я понял, что такое вести борьбу за свою Украину сразу против трех Империй эту Украину ненавидящих: Польши, Германии и СССР.
Когда каждая из этих Империй ненавидела все то, что было Степану родным - Язык, Землю, Людей, Традиции, Волю… Только там я понял, что такое быть Степаном Бандерой, когда всю твою семью убили, сослали, замордовали, сгноили только за то, что ты ЛЮБИШЬ СВОЮ УКРАИНУ, только за то, что ты священник и веришь в Бога и несешь слово Божье.
Я видел его сестер и братьев молодых, образованных, интеллигентных людей моего возраста и уничтоженных совсем молодыми.
Только там я понял и глубого проникся мыслью о том, насколько же нужно быть Великим Человеком, чтобы не смотря на все невзгоды, на всю кажущуюся безвыходность и бесперспективность продолжать ВЕРИТЬ и БОРОТЬСЯ за свою идею и за свою УКРАИНУ.
Кто из нас не стал бы Степаном Бандерой, когда тебя, твою семью, твоих родных и близких, твою Родину убивают и уничтожают, гноят в лагерях и тюрьмах?
Мы, украинцы, уже имеем свою родную и любимую Украину. Теперь дело каждого из нас, нашей жизни и сути сохранить нашу Родину и сделать ее процветающей. СЛАВА УКРАИНЕ!
P.S. Специально для моих друзей россиян.
Представьте, что Украина в моем рассказе - это всего лишь переменная, подставьте вместо «Украина» слово «Россия».
Представьте три империи уничтожающие и запрещающие Россию и все русское на русской же земле: язык, веру, традиции, ценности.
Представьте уничтоженные, сосланные в лагеря и замордованные семьи.
Уверен, каждый из вас МГНОВЕННО станет бандеровцем.
Алексей Спири
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Мишенью для орков стать?
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И этот вывод напрашивается сам,что ОБСЕ это фейковая организация которая мониторит не истинну а то что выгодно и что требуют от них политики и неболее.Так что им нечего делать как на позициях ВСУ так и на позицияъ сепаратистов так как ОБСЕ это вирус который не лечит а только уничтожает даже здлровый организм.
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http://kenigtiger.livejournal.com/1779021.html
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