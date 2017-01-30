 Пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса выплатят после их освобождения от террористов, - Минсоцполитики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"Речь шла о выполнении параграфа 8 Минских соглашений по урегулированию конфликта на Востоке Украины, а именно восстановлению контроля за банковским сегментом в зоне конфликта и полном восстановлении социальных переводов, таких как пенсионные выплаты и другие платежи. В обсуждении также приняли участие заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин, директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко и начальник отдела департамента пенсионного обеспечения Министерства Ирина Никитина", - говорится в сообщении.
Мущинин проинформировал, что до конфликта - до 2014 года - в Украине пенсии выплачивались 1 млн 278 тысяч пенсионеров. С начала вооруженного конфликта пенсии получали 1 млн 138 тысяч пенсионеров.
Заместитель Министра напомнил, что согласно требованиям Закона Украины "О борьбе с терроризмом" и постановления Правления Национального банка Украины от 06.08.2014 № 466 банками Украины приостановлено осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинской властью. В настоящее время в этих населенных пунктах заблокирована работа финансовых учреждений, в частности, банков, Госказначейства и национального оператора почтовой связи.
По его словам, гражданам Украины, которые остались на неконтролируемой властями территории, начисляются все социальные выплаты, в том числе и пенсии, но они будут выплачиваться лишь после освобождения того или иного населенного пункта от террористов и взятия под контроль государства. Пенсионные выплаты будут восстановлены в полном объеме с момента прекращения их выплаты. Средства на выплату пенсий указанной категории пенсионеров предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда Украины.
"Одновременно мы ввели упрощенную процедуру переоформления пенсий для внутренне перемещенных лиц, - когда пенсионеру не нужно собирать бумажные справки, а вся информация получается на основе архивов из электронных пенсионных дел. В январе 2017 года Правительство утвердило план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. В частности, среди прочих мер предусматривается и разработка более удобного механизма пересечения контрольно-пропускных пунктов. Надеемся, что это в определенной степени поможет упростить вопрос регистрации и получения пенсий и других социальных выплат", - отметил заместитель Министра.
В то же время было отмечено, что пенсии будут выплачиваться непосредственно пенсионерам, а не посредникам, - с целью предотвращения нецелевого использования государственных средств.
Со своей стороны Мартин Сайдик и Пер Фишер, заявили о своем понимании всей глубины имеющейся проблемы, выразили готовность продолжить совместное обсуждение возможных путей ее решения и рассмотреть все предложения украинской стороны, которые, как они надеются, будут поданы.
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Целуют руки дающему.
В политике, это один из приёмов.
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Ну а там ХЗ как будет на деле.
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потом...
может бьіть...
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...
На круг они еще и должны останутся!!! )))))
Зато смело могут сказать "спасибо" Вовке Хуйлу )))))))))
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а чего ж им не кричать, если мы сами этому способствуем, потакаем им! Они же по две пенсии получают - и от Украины и отДЛНр(России)! Надо перестать им платить, что бы ценили Украину! Или они с нами, или идут нах и денег от нас не получат!
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Наверное печатный станок перегрелся.
Не смогут такое количество гривны так быстро напечатать....
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Шкода шо до цієї думки йшли 3 роки.
Але ще слід вимкнути електрику і воду і сказати, що підключимо коли той...
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придется после освобождения на Донбассе еще и психушки строить....
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Или что-то напутали, или... А так получается, что в прошлом году средняя пенсия составила около 19 тыс. грн.
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Від тварини її відрізняє совість і віра. І ще здатність до самопізнання, самокритики, самонавчання і душевного самоочищення. Ця праця, яку людина повинна сама проводити, формуючи в собі особистість, саме і відрізняє її від стадної тварини, яка живе виключно рефлексами та інстинктами. Багато людей, як і тварини, хочуть тільки їсти, пити, розмножуватися і отримувати дозвілля. Не прагнучі до якогось самовдосконалення. А просто живуть по-споживацькі. У цьому, напевно, немає нічого поганого. Думаю, що і в цивілізованих країнах суспільство відсотків на 80 складається з людей, яких професійні маркетологи і телевізійні менеджери називають бадиллям і піпл, який схаває. Це об'єктивна реальність", - зазначив МухарськийЗа його словами, в Україні склалася критична ситуація, оскільки подібні малоосвічені, люмпенізовані пострадянські люди прийшли до влади і диктують всьому суспільству свої жлобські закони і правила."На чолі будь-якої нормальної держави повинна стояти еліта, яка розуміє що таке свідомість, визначає буття, а не навпаки, як запевняли нас комуністи. І завдання еліти - чітко формулювати основні для розвитку держави речі - національну ідею, моральні цінності, перспективу руху. І ці ідеї та ідеали еліта повинна нав'язувати суспільству. У нас же її як би і нема. Наша правляча верхівка, так уже склалося, переважно глибоко сільська за походженням і свідомістю. Це багаторічна біда України. Аграрії не здатні вийти за рамки свого обмеженого сприйняття світу. У них занадто сильно розвинений хапальний рефлекс. По менший мірі, він превалює над рухами розуму і волі. І ця проблема актуальна на всіх рівнях, починаючи від побутового жлобства троєщинського або борщагівського зразка, і закінчуючи жлобством у вищих ешелонах влади. Це дуже заважає створити нам нормальну державу. У влади бидло знаходиться", - заявив Мухарський.
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https://www.youtube.com/watch?v=0Cy-4kD6g7Q&feature=youtu.be
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