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 Политика Украины
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 Пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса выплатят после их освобождения от террористов, - Минсоцполитики

Сегодня, 30 января, заместитель Министра социальной политики Виталий Мущинин встретился со специальным представителем ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Востоке Украины Мартином Сайдиком и координатором рабочей группы Трехсторонней контактной группы по экономическим вопросам и вопросам восстановления Пером Фишером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

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"Речь шла о выполнении параграфа 8 Минских соглашений по урегулированию конфликта на Востоке Украины, а именно восстановлению контроля за банковским сегментом в зоне конфликта и полном восстановлении социальных переводов, таких как пенсионные выплаты и другие платежи. В обсуждении также приняли участие заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин, директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко и начальник отдела департамента пенсионного обеспечения Министерства Ирина Никитина", - говорится в сообщении.

Мущинин проинформировал, что до конфликта - до 2014 года - в Украине пенсии выплачивались 1 млн 278 тысяч пенсионеров. С начала вооруженного конфликта пенсии получали 1 млн 138 тысяч пенсионеров.

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Заместитель Министра напомнил, что согласно требованиям Закона Украины "О борьбе с терроризмом" и постановления Правления Национального банка Украины от 06.08.2014 № 466 банками Украины приостановлено осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинской властью. В настоящее время в этих населенных пунктах заблокирована работа финансовых учреждений, в частности, банков, Госказначейства и национального оператора почтовой связи.

По его словам, гражданам Украины, которые остались на неконтролируемой властями территории, начисляются все социальные выплаты, в том числе и пенсии, но они будут выплачиваться лишь после освобождения того или иного населенного пункта от террористов и взятия под контроль государства. Пенсионные выплаты будут восстановлены в полном объеме с момента прекращения их выплаты. Средства на выплату пенсий указанной категории пенсионеров предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда Украины.

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"Одновременно мы ввели упрощенную процедуру переоформления пенсий для внутренне перемещенных лиц, - когда пенсионеру не нужно собирать бумажные справки, а вся информация получается на основе архивов из электронных пенсионных дел. В январе 2017 года Правительство утвердило план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. В частности, среди прочих мер предусматривается и разработка более удобного механизма пересечения контрольно-пропускных пунктов. Надеемся, что это в определенной степени поможет упростить вопрос регистрации и получения пенсий и других социальных выплат", - отметил заместитель Министра.

В то же время было отмечено, что пенсии будут выплачиваться непосредственно пенсионерам, а не посредникам, - с целью предотвращения нецелевого использования государственных средств.

Со своей стороны Мартин Сайдик и Пер Фишер, заявили о своем понимании всей глубины имеющейся проблемы, выразили готовность продолжить совместное обсуждение возможных путей ее решения и рассмотреть все предложения украинской стороны, которые, как они надеются, будут поданы.
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Ничё не сделаешь.
Целуют руки дающему.
В политике, это один из приёмов.
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У нас тут некоторые целуют руку отбирающую - и ничего !
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Если бы руку... это не рука!!!! Рука круглой с прорезью посередине не бывает!!!
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Получается, что сейчас вся Украина работает на то, что бы потом эти уроды с бюджета, заработанного не ими, получили бабло! Ахиреть!
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Фонды иностранные обещали помощь..
Ну а там ХЗ как будет на деле.
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ЕСЛИ ВООБЩЕ ОСВОБОДЯТ ЛЕТ ЧЕРЕЗ 50 И ЕСЛИ КТО ДОЖИВЕТ.. САМИ ПУСТЬ ОСВОБОЖДАЮТСЯ КАК "ЗАХВАТИЛИСЬ" ПОД ПУТИНА... ОНИ ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЮТ В РУБЛЯХ ОТ РОССИИ ИМ ЕЩЕ И УКРАИНА ДОЛЖНА??!! ЧТО ТО??! ПОШЛИ НАХ....
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Общаля давиче с дамой из луганска ,приехавшей из луганска в Днепр в 2013-Украина должна лугандонии и крысчанам усе на халяву ,а мы фацики -млять я хуею с них .Фактаж им не нужен,как и правда -мой ответ им-пиши хуйлу он вам поможет посмертно
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жаль не шыкалада...
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этим пенсии не платить никогда! лишать гражданства и пусть пи*дуют в свою рабсию
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а что может быть ?до конфликта выплачивали 1 270 000 пенсов , сейчас 1 170 000 пенсов. ну 95 % все получает. кому они еще хотят дать ?
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А перед выплатой сделать перерасчет за электроэнергию, воду и газ то тарифам, которые сейчас платит вся Украина.
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Вот-вот! По тарифам, которые в дыре оплачивает Украина! Это чтоно. А потом, эти суммы вычесть из накопившейся пенсии. Кстати без субсидий - они ж заявления не писали!
...
На круг они еще и должны останутся!!! )))))
Зато смело могут сказать "спасибо" Вовке Хуйлу )))))))))
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Как только эти граждане докажут, что все эти годы они оставались гражданами Украины, тогда и подумаем. Скорее всего, им может не понравиться наше решение.
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Никто никому ничего не выплатит! Эти твари как всегда объ.бут честной народ!
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какой народ? Гражданам Украины все выплатят,а "народ" пусть в рашку валит-там выплатят....
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Налоги с жителей оккупированных районов Донбасса будут взысканы за все время их пребывания в оккупации.
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Будут вычтены из полагающейся пенсии, равно как будет высчитана и оплата всей Украиной их коммунального рая - хватит кормить Донбасс!
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Тут я полностью согласен.После освобождения и фильтрации.Пока-найух!
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После освобождения и фильтрации-и лишении гражданских прав!
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Фашистская Германия, оккупировав Украину в 1941 году, организовівала оккупированнім біт, работу, снабжение. Она не просила сссрУ віплачивать им пенсии. А фашистская роССия чем лучше?
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Обязательно! Тока выплатим! Опосля.И главное-тем кто законы Украины не нарушал и страну не предавал.Ну,а преступникам ....этим сразу две ...пенсии и пособие на погребение.
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А разве осуждённым в Украине преступникам пенсионного возраста сидящим в тюрьмах пенсию отменяют?
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Правильно: тільки після звільнення територоії та людей..
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так 95 % и так получают, почитай внимательно. платили 1270 000 а сейчас 1 170 000 пенсионеров. ну кто то свалил в рашку или умер. отсальные все оформили , кричат слава рашке и получают. а вы ведетесь )))
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Вот и я о том же. Дурят украинцев, посадив им на шею сепарню. И пока они будут у нас на шее сидеть, пока будет идти эта война.
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Вони ж громадяни України(щось ця вата не порвала свої паспорти), тому, по закону, ПФУ мусить їм платити. жодних законних підстав не платити - немає.
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"кричат слава рашке и получают. "

а чего ж им не кричать, если мы сами этому способствуем, потакаем им! Они же по две пенсии получают - и от Украины и отДЛНр(России)! Надо перестать им платить, что бы ценили Украину! Или они с нами, или идут нах и денег от нас не получат!
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Перебирайтесь сюда и получайте здесь пенсии.Уже жизнь прожили,опытные-устроитесь!Такова судьба...Некоторые впопыхах,в одной одежде и без документов перебирались-не хотели жить в руццкам мире.А картина вырисовывается такая,что тактика"выжженой земли"всё более вероятна.Некоторыет всю жизнь проживают как цыгане.Вскоре вернётесь.
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та ну нах, таких кормильцев, пусть , там гниют
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Сколько иностранцев прижилось на Украинской земле! Может им пара домой в россиянциЮ?
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Так они все до единого оформились "временно-перемещёнными лицами" и полулевыми путями получают прямо в Донецке и луганске пенсии на карточку! и Крым весь так получает!
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Вот и решили проблему с пенсионным возрастом. Давно бы так...
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Сейчас посмотрим - если луганда начнёт бунтовтаь - до значит им действительно придержали пенсион, если нет - тот как получали бабло от нас так и будут получать.
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зачем им пенсии ?, пусть наслаждаютца рузьким миром
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Хоч крисчанам пенсії не нараховують і то добре.
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Крысчане все до единого получают пенсии от Украины! И от России! По две пенсии сразу!
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неправда! у кого бумажное дело - тот и платит, если кого знаешь, пиши, завтра разберусь с ними
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какое бумажное дело? Кого знать? Все до единого получают!
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на каждого пенсионера заведено дело, бумажная папка. в которой заявления, ксероксы всяких справок, паспорта, ид. кода, распечатки каждого перерасчета... "все до единого получают" - нет, единицы, и то пока.
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Правильно, пусть теперь орут Украина введи войска.
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"коня и деньги получу не скоро..." - "собака на сене"
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Да уж...
Наверное печатный станок перегрелся.
Не смогут такое количество гривны так быстро напечатать....
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Можем коли захочем
Шкода шо до цієї думки йшли 3 роки.

Але ще слід вимкнути електрику і воду і сказати, що підключимо коли той...
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так за останні 25 років складається таке враження що наша влада відстає від життя на років 5 А тут таки прогрес - аж 3 роки і лише поки одні словеса...
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Не може бути. Лише за три роки вони дійшли до цього. Прогрес
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Почти вся пенсия дамбаса ненавидет Украину и желало что бы пуйло им ввело расейскую пенсию.
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взгляд полный ненависти....бррр!....
придется после освобождения на Донбассе еще и психушки строить....
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А я то думаю, чего Гонтарева не переживает за очередной транш МВФ, где нужно сократить дефицит ПФУ. Говорит что все идет по плану, Кабмин работает. Так вот оказывается какой план...
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Ты не понял. мы как платили, так и будем платить пенсам думбабвы.
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тебе же сказали, половину, потом, может быть...
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Мущинин проинформировал, что до конфликта - до 2014 года - в Украине пенсии выплачивались 1 млн 278 тысяч пенсионеров. С начала вооруженного конфликта пенсии получали 1 млн 138 тысяч пенсионеров

Или что-то напутали, или... А так получается, что в прошлом году средняя пенсия составила около 19 тыс. грн.
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с предателем Петей Украину ничего хорошего не ждет, нормальный бы президент устроил полную блокаду террористов, включая отключение воды, любые выплаты и тд, а то получается наши суки сами финансируют террористов которые потом убивают военных
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Только после проверки: на знание истории и культуры Украины, знание государственного языка и непричасность к тому п...цу, который там творился. Иначе - путен пускай кормит
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Кто по референдумам шлялся не имеет никакого морального права на выплаты от Украины ! А то сейчас эти гопники с оружием в руках убивают наших , а потом еще им усиленое питание мы должны им обеспечить , когда калеками станут !?!
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Я бы лугандонских пенсионеров начала потихоньку вооружать и тренировать в специальных лагерях на территории Харьковской и Днепропетровской областей, куда им приходится регулярно добираться за своей пенсией.
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вы просто не понимаете, как они все там настроены против Украины. Особенно пенсы. Пенсы на все 100%!
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провести фильтрацию после освобождения...оголтелым ватникам и тем, кто сотрудничал с оккупантами отказать в гражданстве навечно, а их пенсию пересылать в банки россии на получателя.... банк искать за Уралом или за полярным кругом, а если россия захочет пересылать деньги по месту жительства ватника, то это ее проблемы и расходы... и вопрос решен по совести и без обид, в соответствии с международной практикой...
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КТО-ТО ЕЩЕ СОМНЕВАЕТСЯ ЧТО УКРАИНА УЖЕ ДАВНО ПО ФАКТУ ПЛАТИТ ДАНЬ ДОНБАСЯРАМ?...НУ-НУ, СОМНЕВАЙТЕСЬ...
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Цікаво, цікаво. Хтось може назвати хоч одну країну, яка виплачувала пенсії тим хто добровільно залишився на окупованій території? Нехай вата спочатку пройде фільтраційну комісію, а потім розберемося - кому буде виплачувати рашка, а хто буде відпрацьовувати на "хімії". А ще хтось буде "ваті" відбудовувати робочі місця. За чиї гроші?
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Український артист Антон Мухарський, також відомий як Орест Лютий, розкритикував українське керівництво, заявивши, що до влади в країні прийшли пострадянські малоосвічені люди, передає "Бджола".Відповідаючи на питання про створений ним разом з групою однодумців проект "жлоб-арт", в якому констатувалося, що і в українцях сидить москаль, Мухарський заявив, що проект хоч і закритий, але його ймовірно доведеться реанімувати."Адже цей жлоб теж трансформується і змінюється. Жлоб, по суті своїй, це масова соціальна тварина, категорично неспроможна до самоаналізу. Людина - це ж не тільки фізичне тіло.
Від тварини її відрізняє совість і віра. І ще здатність до самопізнання, самокритики, самонавчання і душевного самоочищення. Ця праця, яку людина повинна сама проводити, формуючи в собі особистість, саме і відрізняє її від стадної тварини, яка живе виключно рефлексами та інстинктами. Багато людей, як і тварини, хочуть тільки їсти, пити, розмножуватися і отримувати дозвілля. Не прагнучі до якогось самовдосконалення. А просто живуть по-споживацькі. У цьому, напевно, немає нічого поганого. Думаю, що і в цивілізованих країнах суспільство відсотків на 80 складається з людей, яких професійні маркетологи і телевізійні менеджери називають бадиллям і піпл, який схаває. Це об'єктивна реальність", - зазначив МухарськийЗа його словами, в Україні склалася критична ситуація, оскільки подібні малоосвічені, люмпенізовані пострадянські люди прийшли до влади і диктують всьому суспільству свої жлобські закони і правила."На чолі будь-якої нормальної держави повинна стояти еліта, яка розуміє що таке свідомість, визначає буття, а не навпаки, як запевняли нас комуністи. І завдання еліти - чітко формулювати основні для розвитку держави речі - національну ідею, моральні цінності, перспективу руху. І ці ідеї та ідеали еліта повинна нав'язувати суспільству. У нас же її як би і нема. Наша правляча верхівка, так уже склалося, переважно глибоко сільська за походженням і свідомістю. Це багаторічна біда України. Аграрії не здатні вийти за рамки свого обмеженого сприйняття світу. У них занадто сильно розвинений хапальний рефлекс. По менший мірі, він превалює над рухами розуму і волі. І ця проблема актуальна на всіх рівнях, починаючи від побутового жлобства троєщинського або борщагівського зразка, і закінчуючи жлобством у вищих ешелонах влади. Це дуже заважає створити нам нормальну державу. У влади бидло знаходиться", - заявив Мухарський.
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ПОРОШЕНКО - НЕ ПРЕЗИДЕНТ. ОН - ВОНЮЧИЙ, ЖИРНЫЙ, МЕРЗКИЙ НАВОЗНЫЙ ЧЕРВЬ ОСОБО КРУПНОГО РАЗМЕРА! А О ТОМ, ЧТО ОН ТРУС И ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО. КАК НУЖНО НЕНАВИДЕТЬ СВОЙ НАРОД, ЧТОБЫ ТАК ЕГО УНИЖАТЬ...ДОВЕСТИ НАРОД ДО СОСТОЯНИЯ СТОЙЛОВОГО БЕЗМОЛВНОГО НИЩЕГО БЫДЛА И ВСЕ ВРЕМЯ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ НА ИНОРОДЦЕВ КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О СВЯЩЕННОЙ БОРЬБЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РУСИ-УКРАИНЫ, ОБИЛЬНО ПОЛИТУЮ КРОВЬЮ ПРЕДКОВ. ФУ, МРАЗЬ! Я ЕГО ДАЖЕ НЕ НЕНАВИЖУ, Я ЕГО ПРЕЗИРАЮ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса выплатят после их освобождения от террористов, - Минсоцполитики
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