 По состоянию на 18:00 3 украинских воина погибли, 20 - получили ранения и травмы, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Всего зафиксировано 37 обстрелов. К сожалению трое наших военных погибли, семнадцать ранены и трое травмированы", - говорится в сообщении.
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Без Німеччини і Фрау нам торба буде, в геополітичному плані.
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Усіляка дрібнота нідерланди , і багато країн Европи дистанціювались від цієї геополітичної проблеми -це не дивно вони малі , слабкі ,меркантелісти але Німеччина посуті політичний важковаговик , що тримає оркостан від повного захоплення України.
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Больно читать. Шоб путин сдох в муках и горел в аду!
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немає слів вже...
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Трудно забыть «парад», организованный донецкими боевиками, наркоманами и алкоголиками 24 августа 2014 года в столице шахтерского края и «коридор позора», через который провели пленных военнослужащих украинской армии.
Крупным планом оператор показал жителей Донецка, которые стояли на центральной площади города и махали кулаками своим согражданам.
Разъяренная толпа совковых манкуртов при прохождении пленников бесновалась, свистела, кричала оскорбления и плевала на украинских офицеров. Некоторые женские существа с преизбыточным весом тела подбегали к колонне и били ногами военнопленных, а их дети в это время с улыбкой топтали украинский флаг. Завершало это сатанинское действо поливомоечная машина.
Жутко было смотреть на это зрелище. С кем мы жили вместе и как мы будем дальше выстраивать отношения с людьми, которые ненавидят Украину? Надеяться на то, что когда-нибудь эти садисты вымрут - не приходится. Они вырастили себе «достойную» смену.
Дети беженцев из Донецкой и Луганской областей Украины, не знают украинского языка. Для них Украина - чужая страна. Они ненавидят легитимно избранного Президента Петра Порошенко и вслух называют Правительство Украины «хунтой».
Чада донецких и луганских беженцев поселившихся в санаториях и пансионатах Киева, Полтавы, Одессы, Черкасс, Трускавца приходят в ярость при виде украинских флагов и срывают их с флагштоков общеобразовательных школ.
Украинский таксист, везший пассажиров из Луганска с железнодорожного вокзала в гостиницу, спросил десятилетнюю девочку:
- А где ваш папа?
- Он убивает хохлов, - ответил ребенок.
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