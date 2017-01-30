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 По состоянию на 18:00 3 украинских воина погибли, 20 - получили ранения и травмы, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18:00 30 января в зоне проведения АТО трое украинских военнослужащих погибли, 20 - получили ранения и травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Всего зафиксировано 37 обстрелов. К сожалению трое наших военных погибли, семнадцать ранены и трое травмированы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки 5 воинов погибли, 14 - ранены и травмированы, - спикер АТО
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А в цей час гниди парасюк, семенченко і компанія вирізають на території України залізничні рейки і їдять пиріжки, працюючи на путлера.
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Кто не позволил дать ответку7Хоть и ракетой высокоточной-ничего,что из жилых кварталов стреляют по ВСУ-народ или выехал или в бомбоубежище,а эти Грады и САУ были бы уничтожены.
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Вот эти два урода нарешали...

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за вчера и сегодня примерно 50 солдат,да еще некоторые говорят АТО,только банды терров с танками и градами,чет войну против ИГИЛ не называют АТО
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На Майдані ні один торбохват не поранений і тут чужими життями накрадене прикривають.....?!?
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Пропонуєш торбохватам припинити прикриватися чужими життями і погодитися на умови Кремля?
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хорватский вариант- освобождение своей территории в результате наступательной операции
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И что с того?Знаем с кем воюем..Хорвати тоже не с населением воевали,а страну освободили.Население четко знало-после сигнала есть 30секунд на спрятаться.Самоубийцы могут не прятаться.
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шоб твою мамашу в жопу виїбати. Пішов нахуй звідсиля, підар
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Ты малехо попутал. Лезть как раз то орки начали. Или мы свою землю должны им отдать?
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Ты хоть смысл слова "свидомый"знаешь?, или тебе лишь бы по клаве стучать ватник тупорылый.
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Покойтесь с миром наши дорогие защитники.Царство вам небесное.
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Поки вмісто допомоги захисникам, загоратимуть з видами в Тайланді, - не буде нічого дорого... Всі оце пашинські та з вилами стидоба і злочинці!
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пора фрау муркель выразить очередную озабоченность, и пеце скорчить грустную рожу...........не, это не война, это - АТО! "ляди шоколадные!!!!
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ти не розумієш , що кажеш !
Без Німеччини і Фрау нам торба буде, в геополітичному плані.
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угу, а ща не торба? шож по твоему тогда "торба"? фрицы уже куй забили, пиндосы завтра пошлют, ну или около того, а мы все будем ждать и надеяться? и будет нас пеця со своей синагогой дальше доить - очень патриотичненько выходит!
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Я розумію, що ти маєш на увазі, але нам , ще далеко не торба, бо вже хуйло сидило б Києві у нього є всі засоби для цього , але політична сила Німеччини в першу чергу як лідера Евросоюзу тримає оркостан , ти просто не розумієш, що таке геополітика.
Усіляка дрібнота нідерланди , і багато країн Европи дистанціювались від цієї геополітичної проблеми -це не дивно вони малі , слабкі ,меркантелісти але Німеччина посуті політичний важковаговик , що тримає оркостан від повного захоплення України.
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Повторюсь еще раз, не смотря на все хвалебные дифирамбы, данной "армией" отжимающейся напоказ 22 раза выиграть войну невозможно. В мое время считалось хорошим тоном подтягиваться 22 раза и не напоказ, а просто для себя и для службы. Никакое НАТО и миллиарды не спасут, нужно срочно призвать старых армейских спецов, кто еще может что-то делать: артиллеристов, моряков, связистов что б они передали нормальный опыт молодому поколению.
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По-моему не ждать надо пока спецов пригонят....Надо самим туда идти. И Пецу для настроения прихватить....пускай развлечется - посмотрит какое там АТО...
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Насчет старых спецов - это верно. Школа... Но они присягали всему советскому народу, включая на равных правах и россиян вааще-та. Не говоря уже о донецких согражданах. Предлагаю осмыслить этот тезис, прежде чем плеваться в монитор.
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Царствие Небесное...
Больно читать. Шоб путин сдох в муках и горел в аду!
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Так почему не поступает помощь, у нас же тоже наверно, есть танки. Или минские договорняки не разрешают.
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Наши танки на экспорт идут. А ребятам на передовой ржавую рухлядь дают. Сраные политики и бизнес-партнеры Пуйла!!!
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зато оборонэкспорт за 16г. увеличил обороты на 25%! а кто там у нас хозяин "маяков-богданов" и прочих "оборонных!!!" заводов?))) эта рожа отбивает закрытие липецкого заводика! лехаим, гои!)))
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Лучше бы "Петя" не к Меркель за советом летал, а думал как все это решать...По-моему надо гнать эту "вату" аж до самой границы. Пускай они москалям террор устраивают. В противном случае Украине ппц....Трамп ее Раше продаст. Если они с "Петей" это уже не сделали...
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пеця-барыга, у него в Украине чисто шкурный интерес, любой през без "интереса" уже давно бы западу ультиматум поставил - или помогаете, или сливаемся путлеру! думаю, в таком случае "нормандский формат" уже давно бы свои зады поднял от озабоченностей и мы бы уже давно забыли про похороны наших пацанов и волонтерское движение!
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Утром сообщали 5 погибших, а вечером 3. Круто наша реанимация работает!
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кто служил тот знает... потери становятся больше когда идешь вперед.... Слава настоящим защитникам Украины! которые своими жизнями по метру возвращают нашу Землю! Смерть врагам! и пусть никогда не будет им пощады! пусть дохнут в лифтах, пусть взрываются в машинах... а еще мы спросим с тех кто всю эту мразь позвал к нам в Украину... кто бегал на филькины выборы... кто верещал за русский мир...спросим у всех представителей власти на местах... спросим и у шахтеров которые "лягли" под всю эту шушеру и с их хозяев спросим... за каждую потерянную жизнь... за каждую каплю пролитой крови... за каждую слезу детей.. Слава Украине! Героям Слава"
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у беркутовцев уже спросили .. Ты прав . но думаю лугандонские колаборанты будут у нас у власти
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Еще с наших властьпридержащих надо спросить и за сдачу Крыма и за сдачу Донбасса.Теперь кровью по метру освобождается то,что сдали они без боя.Еще и предателей сколько в штабах сидело,да и сидят еще.по воле Порошенко.
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Та может и не надо было захватывать те сепарские конуры, которые теперь тупо расстреливают из тяжелой арты. Наши ребята не мишени же в тире. Уже целый взвод там погиб и покалечен. Кроме того, что это нравится Полтораку и Бутусову, в этом есть какой-то смысл? Это же страшные потери!
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жаль ребят ! Но орков. примерно 100 свинособак отправились к своим моторылам
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Скільки можна терпіти цьому бидлу, морди понаїдали,торгівля іде повним ходом, а простий народ вмирає на передовій. Пецю, кулю, рекитира Гройсмана і всю банду на фронт в окопи і нехай свої задниці підставляють а не крадуть.
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Вместо того что бы правительство думало как освободить Украину от убийц захватчиков, планировать ,кричать всему миру что нам надо освобождать Украину как это делает Израиль и остальные страны при захвате. Правительство катается по западу ведя переговоры как их легализовать, что бы они разошлись по всей Украине. По этому во всем мире думают что мы и не хотим особождать свою страну. Безпредельный ужас .
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докатаются думаю скоро) пока пару сотен ветеранов по мирному перекрыли одну железку, но терпение народа не резиновое, а ветеранов все больше!)))оружия в стране - мама дорогая..... из всего "злочинного" майна отобрали одно межигорье, и то, потому что "хозяин" слился! а сколько еще межигорьев по стране, нажитых непосильным трудом, да на мизерную чиновничью зарплату!))) а на майбахи и бентли вся родня до 15 колена собирала не одно поколение!))))
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соболезнованиe родным и близким всех погибших.. скорейшего и полного выздорoвления всем пострадавшим.. смерть хуйлу-Путину и его подельникам.
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«Раковая опухоль» Украины.
Трудно забыть «парад», организованный донецкими боевиками, наркоманами и алкоголиками 24 августа 2014 года в столице шахтерского края и «коридор позора», через который провели пленных военнослужащих украинской армии.
Крупным планом оператор показал жителей Донецка, которые стояли на центральной площади города и махали кулаками своим согражданам.
Разъяренная толпа совковых манкуртов при прохождении пленников бесновалась, свистела, кричала оскорбления и плевала на украинских офицеров. Некоторые женские существа с преизбыточным весом тела подбегали к колонне и били ногами военнопленных, а их дети в это время с улыбкой топтали украинский флаг. Завершало это сатанинское действо поливомоечная машина.
Жутко было смотреть на это зрелище. С кем мы жили вместе и как мы будем дальше выстраивать отношения с людьми, которые ненавидят Украину? Надеяться на то, что когда-нибудь эти садисты вымрут - не приходится. Они вырастили себе «достойную» смену.
Дети беженцев из Донецкой и Луганской областей Украины, не знают украинского языка. Для них Украина - чужая страна. Они ненавидят легитимно избранного Президента Петра Порошенко и вслух называют Правительство Украины «хунтой».
Чада донецких и луганских беженцев поселившихся в санаториях и пансионатах Киева, Полтавы, Одессы, Черкасс, Трускавца приходят в ярость при виде украинских флагов и срывают их с флагштоков общеобразовательных школ.
Украинский таксист, везший пассажиров из Луганска с железнодорожного вокзала в гостиницу, спросил десятилетнюю девочку:
- А где ваш папа?
- Он убивает хохлов, - ответил ребенок.
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А кто Макеевку бомбит? Или они на два фронта работают?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо состоянию на 18:00 3 украинских воина погибли, 20 - получили ранения и травмы, - пресс-центр штаба АТО
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