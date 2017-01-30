 Судебная система Одесской области работает в интересах российского банка, - Lauffer Group

Об этом говорится в пресс-релизе группы торговых и производственных предприятий Lauffer Group.
Поводом для такого заявления компании послужило недавнее решение Апелляционного хозяйственного суда Одессы в споре между "Одесским Караваем" и "Сбербанком России", которое юристы называют неправомерным.
По словам представителей Lauffer Group, в состав которой входит "Одесский Каравай", суд вынес необоснованное решение в пользу российского банка, передав его структурам имущество одесского хлебозавода.
"Несмотря на то что ранее Хозяйственным судом г. Киева уже было вынесено решение по делу № 910/18506/16 о признании недействительными всех договоров обеспечения между "Сбербанком России" и "Одесский каравай", судьи Одесского хозяйственного суда и Апелляционного суда продемонстрировали недопустимую заангажированность в данном вопросе, что демонстрирует явный сговор с российским банком", - сообщил директор "Одесского каравая" Александр Куликов.
Юристы украинской компании убеждены, что законодательство Украины проигнорировано, поскольку Одесский суд не отреагировал на ряд заявлений и ходатайств юристов. В частности, о наличии решения суда признать недействительными договоры обеспечения, а также о судебной практике Высшего суда касательно недопустимости принятия таких решений. Также Lauffer Group акцентирует внимание на том, что Одесским судом не выполнены нормы процессуальных процедур, то есть решение вынесено на первом заседании, хотя срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции составляет два месяца.
"Аналогичное судебное разбирательство у Российского банка не первое в Одессе. Такие же противоправные решения, как и в нашем деле, были приняты против ФК "Черноморец". Футбольный клуб в Высшем и Верховном Суде Украины уже доказал свою правоту и незаконность такого способа взыскания имущества, - комментирует ситуацию юрист компании. - Мы также готовы отстаивать свою законную позицию до конца. В срочном порядке готовим документы для пересмотра решения суда и восстановления справедливости".
Он добавил, что в связи с экономической важностью одесского хлебного завода, его потеря грозит тяжелыми последствиями для всей Украины.
"Такой произвол судебной системы может иметь самые неблагоприятные последствия для города и области, поскольку "Одесский каравай" - самый крупный производитель хлеба и хлебобулочных изделий южной столицы Украины. Эти потрясения могут негативно повлиять на обстановку в целом: сотрудники предприятия потеряют рабочие места, а потребители не найдут на полках магазинов полюбившихся видов хлеба и выпечки. Такие результаты на руку России, с которой у нас продолжается военный конфликт", - резюмировал юрист.
Как сообщалось ранее, требования дочерней организации "Сбербанка России" к "Одесский каравай" вытекают из непогашенной задолженности перед ней по кредиту, который Lauffer Group направила на приобретение предприятий "Симферопольский комбинат хлебопродуктов" и "Крымхлеб". В 2014 году СКХП и "Крымхлеб" были захвачены, находятся на аннексированной территории и подчиняются оккупационной "власти" Крыма.
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Те , кто уже под уход Михо с должности "устали " от слишком долгого внедрения реформ на таможне-мвд-судах- областном управлении и т.д. ПРОСТО ОШАРАШЕНЫ НА СЕГОДНЯ СКОРОСТЬЮ ВОЗРАЩЕНИЯ БЕСПРЕДЕЛА И ВСЕГО ТОГО ПАСКУДСТВА_КОРРУПЦИИ И САМИХ УПЫРЕЙ НА МЕСТА :D
Поэтому , НА БЛАГО НАШЕГО НАРОДА ДАЁШЬ ПЛАТЁЖКИ ЗА КВАРТИРЫ ПО 15000ГРИВЕН , ДАЁШЬ ТОТАЛЬНУЮ КОРРУПЦИЮ ТАК , ШОБ ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ КАРМАНА ИСПАРЯЛОСЬ САМО ПОД ОБЕЩАНИЯ ЧИНУШЬ , ДАЁШЬ САМЫЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ СУДЫ И КАЖДОМУ СУДЬЕ ПО ДВОРЦУ ЗА СЧЁТ КЛИЕНТОВ . ДАЁШЬ САМУЮ ЖЕСТОКУЮ И ГРАБИТЕЛЬСКУЮ КРЫШУ ОТ МВД ШОБ ВЫЧИЩАЛА ВСЁ ДО НИТКИ.......И ТОГДА В КАЖДОМ ПРОСНЁТСЯ ГРАЖДАНИН
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Собственно, НБУ тоже работает в интересах российских банков и ничего, никто неудобных вопросов не задает...
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А судей, не Кивалов назначает.
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Так что, Пидрахуй, Пидрахуем, но протолкнуть своего человека, без вышеуказанного лобби, он не в состоянии.
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https://www.048.ua/news/1528765
https://www.048.ua/news/1527193
https://www.048.ua/news/1527201
https://www.048.ua/article/1527137
https://www.048.ua/news/1526546
https://www.048.ua/news/1524411
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Так уж у нас сложилось - Генпрокурор, перестрелки расследует, Премьер министр - занят выделением земель под мусороперерабатывающий завод, так вот и живем...
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здесь реформы на первом плане по всей стране ....
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http://latifundist.com/dosye/leshchinskij-aleksandr-olegovich-34520
С 1998 по 2012 гг. - народный депутат Украины. Член фракции Регионы Украины.
Цензору не стыдно писать заказухи рыгоаналов?
По сути суд должен был решить что сбер забирает себе имущество (то что анексировали) в счет погашения долга. ВСЕ.
Тут становиться ясным его мегавзлет.
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А нічо!
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