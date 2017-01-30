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Все про:Одесская область (1368) суд (20094)

 Судебная система Одесской области работает в интересах российского банка, - Lauffer Group

Судебная система Одесской области работает в интересах российского банка.

Об этом говорится в пресс-релизе группы торговых и производственных предприятий Lauffer Group.

Поводом для такого заявления компании послужило недавнее решение Апелляционного хозяйственного суда Одессы в споре между "Одесским Караваем" и "Сбербанком России", которое юристы называют неправомерным.

По словам представителей Lauffer Group, в состав которой входит "Одесский Каравай", суд вынес необоснованное решение в пользу российского банка, передав его структурам имущество одесского хлебозавода.

"Несмотря на то что ранее Хозяйственным судом г. Киева уже было вынесено решение по делу № 910/18506/16 о признании недействительными всех договоров обеспечения между "Сбербанком России" и "Одесский каравай", судьи Одесского хозяйственного суда и Апелляционного суда продемонстрировали недопустимую заангажированность в данном вопросе, что демонстрирует явный сговор с российским банком", - сообщил директор "Одесского каравая" Александр Куликов.

Юристы украинской компании убеждены, что законодательство Украины проигнорировано, поскольку Одесский суд не отреагировал на ряд заявлений и ходатайств юристов. В частности, о наличии решения суда признать недействительными договоры обеспечения, а также о судебной практике Высшего суда касательно недопустимости принятия таких решений. Также Lauffer Group акцентирует внимание на том, что Одесским судом не выполнены нормы процессуальных процедур, то есть решение вынесено на первом заседании, хотя срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции составляет два месяца.

"Аналогичное судебное разбирательство у Российского банка не первое в Одессе. Такие же противоправные решения, как и в нашем деле, были приняты против ФК "Черноморец". Футбольный клуб в Высшем и Верховном Суде Украины уже доказал свою правоту и незаконность такого способа взыскания имущества, - комментирует ситуацию юрист компании. - Мы также готовы отстаивать свою законную позицию до конца. В срочном порядке готовим документы для пересмотра решения суда и восстановления справедливости".

Он добавил, что в связи с экономической важностью одесского хлебного завода, его потеря грозит тяжелыми последствиями для всей Украины.

"Такой произвол судебной системы может иметь самые неблагоприятные последствия для города и области, поскольку "Одесский каравай" - самый крупный производитель хлеба и хлебобулочных изделий южной столицы Украины. Эти потрясения могут негативно повлиять на обстановку в целом: сотрудники предприятия потеряют рабочие места, а потребители не найдут на полках магазинов полюбившихся видов хлеба и выпечки. Такие результаты на руку России, с которой у нас продолжается военный конфликт", - резюмировал юрист.

Как сообщалось ранее, требования дочерней организации "Сбербанка России" к "Одесский каравай" вытекают из непогашенной задолженности перед ней по кредиту, который Lauffer Group направила на приобретение предприятий "Симферопольский комбинат хлебопродуктов" и "Крымхлеб". В 2014 году СКХП и "Крымхлеб" были захвачены, находятся на аннексированной территории и подчиняются оккупационной "власти" Крыма.
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Вроде пока сопит,но полностью парализован,Дамаск совсем закрыт ни вьехать ни выехать, все перекрыто раша войском,паника нарастает
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Одеситы на сегодня прозрели. Все те скромные достижения , которые ВСЁ_ТАКИ СМОГ ПРОДАВИТЬ СААКАШВИЛИ в условиях полного саботажа и предательства верховной власти и упоротого сопротивления месной НИВЕЛИРОВАННО НА СОСТОЯНИЕ 13-ГО ГОДА
Те , кто уже под уход Михо с должности "устали " от слишком долгого внедрения реформ на таможне-мвд-судах- областном управлении и т.д. ПРОСТО ОШАРАШЕНЫ НА СЕГОДНЯ СКОРОСТЬЮ ВОЗРАЩЕНИЯ БЕСПРЕДЕЛА И ВСЕГО ТОГО ПАСКУДСТВА_КОРРУПЦИИ И САМИХ УПЫРЕЙ НА МЕСТА :D
Поэтому , НА БЛАГО НАШЕГО НАРОДА ДАЁШЬ ПЛАТЁЖКИ ЗА КВАРТИРЫ ПО 15000ГРИВЕН , ДАЁШЬ ТОТАЛЬНУЮ КОРРУПЦИЮ ТАК , ШОБ ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ КАРМАНА ИСПАРЯЛОСЬ САМО ПОД ОБЕЩАНИЯ ЧИНУШЬ , ДАЁШЬ САМЫЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ СУДЫ И КАЖДОМУ СУДЬЕ ПО ДВОРЦУ ЗА СЧЁТ КЛИЕНТОВ . ДАЁШЬ САМУЮ ЖЕСТОКУЮ И ГРАБИТЕЛЬСКУЮ КРЫШУ ОТ МВД ШОБ ВЫЧИЩАЛА ВСЁ ДО НИТКИ.......И ТОГДА В КАЖДОМ ПРОСНЁТСЯ ГРАЖДАНИН
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Проснутся, доведённые до отчания, призыватели Пуйла ввести... Не питайте иллюзий от парализованной совковой массы...
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ОГЛАСИТЕ СПИСОК СУДЕЙ И КОЛЛЕГИЙ И НОМЕР ДЕЛА И ДАТУ.... к ним домой приедут с повесткой на Донбасс или в Магадан...
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Сильно сомневаюсь, что судебная система Одесской области, сильно отличается от судебной системы в целом по Украине...
Собственно, НБУ тоже работает в интересах российских банков и ничего, никто неудобных вопросов не задает...
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вот тут как раз наоборот.нбу вытесняет роасейские банки. а вот продажнык юрсты мз системы кивалова таки присутствуют
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Юристы, это ведь еще не судебная система?
А судей, не Кивалов назначает.
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Рассмешил. А кто еще в Одессе это делает? Пока эта гнида пидрахуй не сдохнет, в Одессе будут его судьи
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Судей, назначает ВР и Президент.
Так что, Пидрахуй, Пидрахуем, но протолкнуть своего человека, без вышеуказанного лобби, он не в состоянии.
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шо ты куришь? глянь инфу по заседанию комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны. По инфе Нацбанка, доля российских банков в Украине превысила 40% и продолжает расти. Благодаря стараниям чекисты Леры российские банки покупают другие банки без подтверждения капитализации...
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лизка,не превысила,а упала туфту гэбнявую гнать не надо и не 40,а меньше десяти
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Лично расследует дело, которым должен заниматься прокурор Киевской области - перестрелку в Княжичах.
Так уж у нас сложилось - Генпрокурор, перестрелки расследует, Премьер министр - занят выделением земель под мусороперерабатывающий завод, так вот и живем...
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какой генпрокурор,какие суды???
здесь реформы на первом плане по всей стране ....
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шо опять у пенсов проценты от пенсии забрать хотят куда теперь
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Расследует сколько элитного алкоголя вынесли из ограбленного дома в Княжичах.
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После ухода Михо осталась одна Труха... Одесса- мама, Ростов - папа.
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Там гыга есть,он оборону держит и за соевых и за труху с киваловым
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а чего удивляться гонтарева откатики получает от банков кацапских вот и крышует их в судах
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у нас вообще хоть какая-то власть работает в интересах Украины?
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"Судебная система Одесской области работает в интересах российского банка, - Lauffer Group" - а что тут удивительного, Янушенко крышует бригадника Труханова, главаря пятой колонны беса путлера на юге Украины, и убрал Саакашвили, чтобы тот не мешал дерибанить важную, одесскую область.
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Ай вей.
http://latifundist.com/dosye/leshchinskij-aleksandr-olegovich-34520

С 1998 по 2012 гг. - народный депутат Украины. Член фракции Регионы Украины.

Цензору не стыдно писать заказухи рыгоаналов?

По сути суд должен был решить что сбер забирает себе имущество (то что анексировали) в счет погашения долга. ВСЕ.

Тут становиться ясным его мегавзлет.
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Так я ВККС інформував про суддів-сепарів в Апеляції м. Києва. І шо?
А нічо!
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майже вся система досі працює в інтересах росії, так що що тут такого нового...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСудебная система Одесской области работает в интересах российского банка, - Lauffer Group
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