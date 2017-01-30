"Да, должен быть демонтирован", - Вятрович о сносе памятника на Арсенальной площади в Киеве
В Киеве планируют демонтировать памятник “Погибшим рабочим завода Арсенал” на Арсенальной площади.
"Да, должен быть демонтирован", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе монумента.
Вятрович добавил, что пушка представляет историческую ценность и ее могут передать в один из музеев города.
Пока неизвестно, что будет стоять на освободившемся монументе. По словам директора УИНП, это будет решать киевская громада на общественных слушаниях.
Памятник пушке был установлен в 1923 году. На постаменте стоит пушечный ствол в направлении Киевского завода "Арсенал". На памятнике выгравирована следующая надпись: "Пролетарии всех стран - соединяйтесь. В пятую годовщину Октябрьской Революции Пленум Киевского Горсовета отмечает особые заслуги перед Пролетарской Революцией Киевского Арсенала первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в Октябре 1917 г. за власть Советов. Горсовет рабочих и красноармейских депутатов".
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Но нашёлся полковник Евген Коновалец, который в конце января - начале февраля, командуя своей частью Сичевых стрельцов, совместно с подразделениями Гайдаматского Коша, жестко подавил мятеж ватников и рашистов на Арсенале в Киеве.
Активно действовал в уличных боях на стороне Центральной рады против коммунистов и рашистов и разгромил их.
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Ты ещё скажи "Ленинскую кузню" переименовать!
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Один вопрос к вятровичам?Как большевики захватили власть и победили в гражданской войне,если они были такие уроды!?Или наверно,все таки за ними пошел народ!
Я к стати являюсь ярым антикоммунистом,но не вижу причин сносить кому либо памятники времен гражданской войны!
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Деникины,Петлюры,Махно, АНТАНТА,они что были ангелами?Это гражданская война,как и все войны,жесткая и бескомпромисная.Почему народ пошел за большевиками,и как большевики,победили академию генштаба,и кадровых военных?!
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Так что не надо трогать памятники посвященные революционным событиям,и те и другие это история!
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Одни (украинцы) воевали за своё независимое государство - Украинскую Народную Республику. А другие (рашисты) воевали за колониальный статус Украины в составе рашистской империи зла.
Первые - герои, вторые - оккупанты.
Рашистская империя - полуразвалилась, ибо все империи на земле разваливаются.
Кстати в штатах есть памятники Вашингтону, американцам, воевавшим за Независимость США.
Но в Америке нет памятников английским колониальным солдатам, пытавшихся сохранить США в виде колонии Британской Империи.
Может ещё и штатам посоветуешь восстановить историю и поставить памятники английским имперским солдатам, они же там воевали в Америке?
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http://spilnotv.com/archives/23572
Памятники влияют на сознание человека, он служит для связи людей с неким тонкоматериальным объектом - духом, душой, божеством, эгрегором (высшим коллективным сознанием). Далее все эти объекты будем для краткости называть духами. Причем не просто для связи, а закрепления влияния данного духа на сознание людей, проживающих на определенной территории.
Это нужно для того чтобы на «подведомственной» территории было легко управлять людьми, поскольку, находясь под влиянием духа, они становятся предсказуемы.
Распространив влияние на некую территорию, ею можно управлять из единого центра, установив простые и понятные правила для населения: население должно чтить дух и совершать ритуалы, предусмотренные для этого.
Для контроля территории памятники нужного типа устанавливаются на ее границах и внутри, при этом обеспечивается равномерное распределение памятников по территории, с усилением их концентрации в населенных пунктах. Чем больше населенный пункт, тем массивнее должен быть памятник, и тем большую территорию он позволяет контролировать.
Огромные памятники были расставлены в столицах союзных республик и крупных промышленных центрах, памятники поменьше - во всех остальных местах, маленькие бюсты - в каждом учреждении, школе и даже домах престарелых. Не забыли и про вассальные территории Восточной Европы. Продолжались ритуалы поклонения по всей стране и, конечно, лично Ильичу в лице его мумии в мавзолее. Беда советских жрецов в том что они сами, в конце концов, стали жертвой своего духа: поверили в его божественность.
Вспомните пламенные речи Горбачева «о возвращении к ленинским истокам». Правда же о мерзопакостной натуре основоположника, его любви к пиву и товарищу Инессе, патологической жестокости, а также о причинах его смерти якобы «от переутомления» в результате запущенного сифилиса вылезла наружу только в начале 90-х.
Памятники тому же Ленину нужны для управления массовым сознанием и контроля территории небольшой группой людей, стоящей на трибуне Мавзолея.
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А теперь подумайте, нужен ли был нам истукан возле Днепрогеса,
возле "Арсенала" ?
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Памятник надо оставить, я считаю.
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«Пролетарии всех стран - соединяйтесь. В пятую годовщину Октябрьской Революции Пленум Киевского Горсовета отмечает особые заслуги перед Пролетарской Революцией независимого Арсенала первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в Октябре 1917 г. за Власть Советов Горсовет рабочих и красноармейских депутатов».
Возможно, если заменить надпись, например - "Солдатам и офицерам армии УНР, вставших на защиту Украины и подавивших антиукраинский мятеж в январе 2018 г."
Тогда можно и оставить памятник.
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Это тоже наша история,такая же как и та которую тулит вятрович!
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И таким памятникам не место в Украине......как нет места памятникам гитлеровской германии в современной Германии...
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А к чему приплел,знаешь все стали такими патриотами,что просто послать не кого,но при этом забыли что недавно,ка сейчас Слава Украине, кричали Слава КПСС.
Особенно заткнул меня случай когда свободовцу,забыл фамилию,ну он еще пост после революции занимал министерский,мордатый такой.Задали вопрос он был комсой?А он и отвечает.Был! но время мол такое,обязаловка была,не станешь все карачум но в глубине души ,глубоко был патриотом и антикоммунистом.А я с ним одногодка и не был,три раза вызывали в райком комсомола мозги выворачивали,а я им хер!
Но я против изнасилования истории и переворота той же истории с генеральной линией партии.
Хочешь или нет коммунисты и УССР-это тоже наша история,хорошая или плохая,какя есть!
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Езжай все твое!
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Туристическая книжечка о Дюсельдорфе,очень так нормальненько фото жителей в повязочках со свастиками,ну о временах Дюселя в 30,и все так чинненько,И поверь мне,не имели бы немцев всем миром,не очень бы они по поводу времен шикельгрубера парились!
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А верить тебе....себя не уважать.....
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«Пролетарии всех стран - соединяйтесь. В пятую годовщину Октябрьской Революции Пленум Киевского Горсовета отмечает особые заслуги перед Пролетарской Революцией независимого Арсенала первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в Октябре 1917 г. за Власть Советов Горсовет рабочих и красноармейских депутатов».
Перечитай три раза.....и попытайся найти там слова "киевским рабочим"....и понять...кому установлен этот памятник....
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Против своего государства не выступит ни один гражданин в мире, только оккупант...
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Ну или поцреот вятрович с кириленком,которые вреда Украине приносят больше чем кто.
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Да мы даже о расстреле в Новочеркасске ничего не знали....
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И родственники СМЕРШ и лагеря прошли!
И что ты сейчас узнал нового?
И главное,почему ты считаешь,что все что ты узнал,если не истина то правда?
Я жил в совке,и у меня есть глаза,мне не надо что бы вятровичи мне объясняли,как жить и во что верить!
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И какраз при совке...тебе говори во что верить....и так вдолбили тебе в голову..что ты веришь до сих пор....
А сейчас никто и ничего не говорит.... верь во что хочешь....можешь копию этого памятника у себя на кухне поставить...я рядом бюстики членина и сралина...и молится на них...и никто тебе ничего не скажет...
А вот на всеобщем обозрении...памятников тем кто уничтожал украинскую государственность и морил голодом миллионы украинцев не будет....
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Это равносильно, что через какое то время , когда Донецк и Луганск вновь станут Украиной там памятник "мирным трактористам Домбаса" оставить. Эта и та публика аналогичную роль в истории сыграла.
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исТОРЫю переписывают потихоньку уже тысячи лет.
Почему китайская стена обращена бойницами в сторону Китая?
Будте осторожны-рептилоиды наступают.
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агентов противопоставить восточную и западную часть Украины. Наиболее удобным
способом для этого оказалась разная история этих областей Украины. И если одна
часть Украины будет пытаться навязать своих героев всей Украине, то Украина как
единое государство не сможет состояться… В этом цель «Путина»…
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вулиця Електриків, 26, Київ, Київська, 04176
И кто там такой наглый хозяйнует, что указы самого Президента игнорирует?
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Я не хочу гуляя с внуками и проходя мимо такого "памятника" с внуками....отвечать на вопрос..."Деда а что это за дядя" и "Что это за пушка".....и рассказывать своим внукам что это плохой дядя и плохая пушка.....на что услышать вопрос "деда и зачем тогда им памятник??"....
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трутней-разрушителей... Ладно,
убрать тысячи "лениных", не представляющих никакой художественной
ценности... Но, даже большевики не посмели разрушить памятник Петру, работы
Фальконе... История Украины -
это и история гражданской войны, где были и рабочие завода Арсенал, и Щорс и
многое другое... Неизвестно, что будет еще после этих
"преобразователей"...
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как "Дозоры" и "Оплоты" делать, пенсам задолженность по пенсии выплатить так "Денег нет, но вы там живите..."
ЛИЦЕМЕРЫ
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