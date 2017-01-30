 "Да, должен быть демонтирован", - Вятрович о сносе памятника на Арсенальной площади в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию 44.ua рассказал директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.

"Да, должен быть демонтирован", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе монумента.Вятрович добавил, что пушка представляет историческую ценность и ее могут передать в один из музеев города.Пока неизвестно, что будет стоять на освободившемся монументе. По словам директора УИНП, это будет решать киевская громада на общественных слушаниях.Памятник пушке был установлен в 1923 году. На постаменте стоит пушечный ствол в направлении Киевского завода "Арсенал". На памятнике выгравирована следующая надпись: "Пролетарии всех стран - соединяйтесь. В пятую годовщину Октябрьской Революции Пленум Киевского Горсовета отмечает особые заслуги перед Пролетарской Революцией Киевского Арсенала первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в Октябре 1917 г. за власть Советов. Горсовет рабочих и красноармейских депутатов".