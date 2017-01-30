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Все про:Киев (16119) Вятрович (63)

 "Да, должен быть демонтирован", - Вятрович о сносе памятника на Арсенальной площади в Киеве

В Киеве планируют демонтировать памятник “Погибшим рабочим завода Арсенал” на Арсенальной площади.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию 44.ua рассказал директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.

"Да, должен быть демонтирован", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе монумента.

Вятрович добавил, что пушка представляет историческую ценность и ее могут передать в один из музеев города.

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Пока неизвестно, что будет стоять на освободившемся монументе. По словам директора УИНП, это будет решать киевская громада на общественных слушаниях.

Памятник пушке был установлен в 1923 году. На постаменте стоит пушечный ствол в направлении Киевского завода "Арсенал". На памятнике выгравирована следующая надпись: "Пролетарии всех стран - соединяйтесь. В пятую годовщину Октябрьской Революции Пленум Киевского Горсовета отмечает особые заслуги перед Пролетарской Революцией Киевского Арсенала первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в Октябре 1917 г. за власть Советов. Горсовет рабочих и красноармейских депутатов".

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Я вибачаюсь ! А вам попи***ти , чи дуже грамотни ! Чи ви знаете в кого та гармата стриляла,и скильки разив разом револьверами переходила з одних рук до инших ??? Зрубайте табличку. А як не то згорнить все бульдозером ! Слава Украини !!!
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ровно 99 лет назад, когда студенты добровольцы - защищали Киев под Крутами от наступающих войск рашистов... в Киеве рашисты решили в тылу ударить по украинцам и подняли мятеж против Центральной Рады.
Но нашёлся полковник Евген Коновалец, который в конце января - начале февраля, командуя своей частью Сичевых стрельцов, совместно с подразделениями Гайдаматского Коша, жестко подавил мятеж ватников и рашистов на Арсенале в Киеве.
Активно действовал в уличных боях на стороне Центральной рады против коммунистов и рашистов и разгромил их.

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Стихотворение Владимира Маяковского написанное в 1926 году в Честь Украины,как раз об этом уродстве коммуняцком,за что видимо и застрелили поэта в 1930 году...
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снести к ебеням....задрали так долго раскачиваться с этой декоммунизацией...хватило бы и 30 суток, где нету противодействия местной власти... а где сопротивляется - поставить жесткие условия лично каждому чинуше с двойным дном и волосатой лапой...
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А я уверен, что подавляющее большинство украинцев готово жить впроголодь, лишь бы избавиться от коммунистического прошлого и этих истуканов - большевиков.
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О!
Ты ещё скажи "Ленинскую кузню" переименовать!

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Мы не можем понимать всего,того,что происходило в годы Гражданской войны,просто не можем.Сто лет прошло.И сейчас ни нам с вами ни тем паче идиоту вятровичу,решать,кто герой а кто геморой.Это было гражданское противостояние,и всем сторонам было плохо,и у всех сторон были и герои и не герои.
Один вопрос к вятровичам?Как большевики захватили власть и победили в гражданской войне,если они были такие уроды!?Или наверно,все таки за ними пошел народ!
Я к стати являюсь ярым антикоммунистом,но не вижу причин сносить кому либо памятники времен гражданской войны!
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как победили большевики?...расстрелы, экзекуции, утопление в баржах, голодоморы и прочие методы беспощадной борьбы с врагами партии ленина-троцкого....
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Остальные,не делали того же!
Деникины,Петлюры,Махно, АНТАНТА,они что были ангелами?Это гражданская война,как и все войны,жесткая и бескомпромисная.Почему народ пошел за большевиками,и как большевики,победили академию генштаба,и кадровых военных?!
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Я вже вже навела факт як поступив Петлюра із 5 колоною після звільнення "Арсеналу". А якби соціал-демократ Пелюра робив "того же", то УНР утвердилася б як незалежна держава і ніяка більшовицько-московська зараза не затрималася б в Україні.
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А пішов народ за більшовиками, повіривши пропагандистській демагогії з однієї сторони (що не кажи, а інформаційна війна іноді важливіша за збройну), а з іншої сторони - повірившим з початку, не було куди діватись пізніше. Червона (від крові) каральна система безжально розправлялася і з воргоами і зі своїми "заколєбавшіміся". А ще вірну (гвадійську) службу в Україні їм служили кровожерні найманці з китайців і латишських стрільців (читай "Как заклялась сталь").
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Ага, гражданская война тогда была такая, как и сейчас... Граждане рашки воевали с гражданами Украины и оккупировали Украину.
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Воевали все против всех!Происходил развал империи,и строилось нечто новое никому доселе не виданное,и у каждого была своя правда.И что Украина во время первой февральской революции,с оружием в руках завоевывала независимость,и вобще без октябрьской революции была бы возможна УНР?
Так что не надо трогать памятники посвященные революционным событиям,и те и другие это история!
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1918 год.
Одни (украинцы) воевали за своё независимое государство - Украинскую Народную Республику. А другие (рашисты) воевали за колониальный статус Украины в составе рашистской империи зла.
Первые - герои, вторые - оккупанты.
Рашистская империя - полуразвалилась, ибо все империи на земле разваливаются.
Кстати в штатах есть памятники Вашингтону, американцам, воевавшим за Независимость США.
Но в Америке нет памятников английским колониальным солдатам, пытавшихся сохранить США в виде колонии Британской Империи.
Может ещё и штатам посоветуешь восстановить историю и поставить памятники английским имперским солдатам, они же там воевали в Америке?
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О памятниках Ленину и прочим.
http://spilnotv.com/archives/23572
Памятники влияют на сознание человека, он служит для связи людей с неким тонкоматериальным объектом - духом, душой, божеством, эгрегором (высшим коллективным сознанием). Далее все эти объекты будем для краткости называть духами. Причем не просто для связи, а закрепления влияния данного духа на сознание людей, проживающих на определенной территории.
Это нужно для того чтобы на «подведомственной» территории было легко управлять людьми, поскольку, находясь под влиянием духа, они становятся предсказуемы.
Распространив влияние на некую территорию, ею можно управлять из единого центра, установив простые и понятные правила для населения: население должно чтить дух и совершать ритуалы, предусмотренные для этого.
Для контроля территории памятники нужного типа устанавливаются на ее границах и внутри, при этом обеспечивается равномерное распределение памятников по территории, с усилением их концентрации в населенных пунктах. Чем больше населенный пункт, тем массивнее должен быть памятник, и тем большую территорию он позволяет контролировать.
Огромные памятники были расставлены в столицах союзных республик и крупных промышленных центрах, памятники поменьше - во всех остальных местах, маленькие бюсты - в каждом учреждении, школе и даже домах престарелых. Не забыли и про вассальные территории Восточной Европы. Продолжались ритуалы поклонения по всей стране и, конечно, лично Ильичу в лице его мумии в мавзолее. Беда советских жрецов в том что они сами, в конце концов, стали жертвой своего духа: поверили в его божественность.
Вспомните пламенные речи Горбачева «о возвращении к ленинским истокам». Правда же о мерзопакостной натуре основоположника, его любви к пиву и товарищу Инессе, патологической жестокости, а также о причинах его смерти якобы «от переутомления» в результате запущенного сифилиса вылезла наружу только в начале 90-х.
Памятники тому же Ленину нужны для управления массовым сознанием и контроля территории небольшой группой людей, стоящей на трибуне Мавзолея.
………………………………………………………………………………………
А теперь подумайте, нужен ли был нам истукан возле Днепрогеса,
возле "Арсенала" ?
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Украинская Народная Республика м Западно-Украинская Республика воссоединились 22 января 1919 года,КацаПсинские ШАКАЛЫ и коммуношакалы чЛенина в этом участия не принимали...,советское гоффно создали аж 30 декабря 1922 года..
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Вообще-то, пушка эта установлен на постамент в честь УКРАИНСКИХ бойцов, подавивших коммунистический мятеж.
Памятник надо оставить, я считаю.
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Там надпись на постаменте.
«Пролетарии всех стран - соединяйтесь. В пятую годовщину Октябрьской Революции Пленум Киевского Горсовета отмечает особые заслуги перед Пролетарской Революцией независимого Арсенала первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в Октябре 1917 г. за Власть Советов Горсовет рабочих и красноармейских депутатов».

Возможно, если заменить надпись, например - "Солдатам и офицерам армии УНР, вставших на защиту Украины и подавивших антиукраинский мятеж в январе 2018 г."
Тогда можно и оставить памятник.

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Зачем заменять надпись?
Это тоже наша история,такая же как и та которую тулит вятрович!
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Это история государства...уничтожившего украинскую государственность...и заморившего голодом миллионы украинцев......
И таким памятникам не место в Украине......как нет места памятникам гитлеровской германии в современной Германии...
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У тебя родственников,членов КПСС,не было?И комсомольцем ты не был?
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А это ты каким боком судя пытаешь приплести..??
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Читай выше был распад империи,каждый за себя.И никто не уничтожил бы государственность Украины,если бы не грызня и гетманщина!
А к чему приплел,знаешь все стали такими патриотами,что просто послать не кого,но при этом забыли что недавно,ка сейчас Слава Украине, кричали Слава КПСС.
Особенно заткнул меня случай когда свободовцу,забыл фамилию,ну он еще пост после революции занимал министерский,мордатый такой.Задали вопрос он был комсой?А он и отвечает.Был! но время мол такое,обязаловка была,не станешь все карачум но в глубине души ,глубоко был патриотом и антикоммунистом.А я с ним одногодка и не был,три раза вызывали в райком комсомола мозги выворачивали,а я им хер!
Но я против изнасилования истории и переворота той же истории с генеральной линией партии.
Хочешь или нет коммунисты и УССР-это тоже наша история,хорошая или плохая,какя есть!
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Поедь в Германию...и расскажи подбное немцам.....скажи им какие же вы сволочи....СС..гитлер...гимлер...это наша история....да она плохая...но зачем вы снесли все памятники.....??
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Жаль не умею пользоваться компом,но ты если хакер,то найдешь!
Туристическая книжечка о Дюсельдорфе,очень так нормальненько фото жителей в повязочках со свастиками,ну о временах Дюселя в 30,и все так чинненько,И поверь мне,не имели бы немцев всем миром,не очень бы они по поводу времен шикельгрубера парились!
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Илиотов везде хвататет...и у нас находятся подоьные..только не свастику...а гейоргиевские ленты на себя цепляют...и красными тряпками размахивают....
А верить тебе....себя не уважать.....
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родственников коммунистов не было и пионером и комсомольцем я не был . к примеру ! Убрать сраный памятник и вообще все . что напоминает о совке . Вятрович прав и оч мягко себя ведет
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Это памятник киевским рабочим. Не московским, не петроградским, не мордовским и даже не бурятским. Киевским!.. Расскажи нам, как они лишали тебя государственности...
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Читай по буквам....
«Пролетарии всех стран - соединяйтесь. В пятую годовщину Октябрьской Революции Пленум Киевского Горсовета отмечает особые заслуги перед Пролетарской Революцией независимого Арсенала первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в Октябре 1917 г. за Власть Советов Горсовет рабочих и красноармейских депутатов».

Перечитай три раза.....и попытайся найти там слова "киевским рабочим"....и понять...кому установлен этот памятник....
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завезённые в Киев рашистские колонизаторы без роду и племени, с внутренних регионов рашистской империи...
Против своего государства не выступит ни один гражданин в мире, только оккупант...
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Зрадники в Криму і на Донбасі теж, начебто, були українськими робочими, ментами, прокурорами, суддями...
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памятники оккупантам будешь ставить у себя в рашке и называть это историей
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А чего ты году этак в 1985 не вышел и не взорвал к херам это памятник?
Ну или поцреот вятрович с кириленком,которые вреда Украине приносят больше чем кто.
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Да потому что ни он..ни я..ни ты...не знали и тысячной доли того что знаем сейчас......
Да мы даже о расстреле в Новочеркасске ничего не знали....
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Я знал.
И родственники СМЕРШ и лагеря прошли!
И что ты сейчас узнал нового?
И главное,почему ты считаешь,что все что ты узнал,если не истина то правда?
Я жил в совке,и у меня есть глаза,мне не надо что бы вятровичи мне объясняли,как жить и во что верить!
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Да многое чего узнал...о Новочеркасске узнал.....о голодоморе узнал...а лагерях узнал.... о зарганотрядах узнал....о шарашках узнал......много чего узнал...с цифрами м фактами...с документами......
И какраз при совке...тебе говори во что верить....и так вдолбили тебе в голову..что ты веришь до сих пор....
А сейчас никто и ничего не говорит.... верь во что хочешь....можешь копию этого памятника у себя на кухне поставить...я рядом бюстики членина и сралина...и молится на них...и никто тебе ничего не скажет...
А вот на всеобщем обозрении...памятников тем кто уничтожал украинскую государственность и морил голодом миллионы украинцев не будет....
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Ти ніколи не задавався запитанням, чому під час Другої світової війни його не знищили? Чи не тому, що це дійсно та гармата, з якої били по московській п'ятій колоні? А раша-комуняки, як завжди, все чуже привласнювали собі з відповідною припискою.
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Правду кажучи, я в дитинстві та й пізніше так й думала, що саме з цієї гармати били зрадників України, бо ж вона направлена у бік "Арсеналу". І як могли застосувати гармату заколотники, які стріляли із-за стін та вікон заводу?
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По сути наконец то Вятрович прав - не место этому "памятнику" в Украине.
Это равносильно, что через какое то время , когда Донецк и Луганск вновь станут Украиной там памятник "мирным трактористам Домбаса" оставить. Эта и та публика аналогичную роль в истории сыграла.
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Сьогодні, коли країна на першому місці за індексом корупції, коли гинуть на фронті українські сини, коли населення країни стало найбіднішім у світі, коли прірва між статками влади і населенням країни стала настільки великою, що фахівці передбачають надзвичайні ризики соціально-плолітичних конфліктів, питання зносу гармати не актуальне. Адже декомунізація, очищення і коріне перезавантаження влади "бувших", а також тимчасових, має першочергове значення.
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"коли населення країни стало найбіднішім у світі" - тільки не треба перебільшувати. до найбідніших в світі нам ще дуже далеко, бо земля в нас надто багата
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совет на ридний мови. як буде?- рада. надо возвращать полномочия советам . а не пробившимся всякими путями проходимцам.
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Все правильно. Там до цього стаяв памятник стукачам Петра Першого, які злили Мазепу. Тому це місце треба взагалі освятити три рази.
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О! А кстати,как там дела с декомунизацией завода "Ленінська кузня"?
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Вятрович это пешка в большой игре.
исТОРЫю переписывают потихоньку уже тысячи лет.
Почему китайская стена обращена бойницами в сторону Китая?
Будте осторожны-рептилоиды наступают.
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Кто этот ветрович , что-бы решать за всех людей ???? Борьба с памятниками это удел трусости
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Цель про-российских имперских
агентов противопоставить восточную и западную часть Украины. Наиболее удобным
способом для этого оказалась разная история этих областей Украины. И если одна
часть Украины будет пытаться навязать своих героев всей Украине, то Украина как
единое государство не сможет состояться… В этом цель «Путина»…
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А он ПАО "Завод "Ленинская кузница" декоммунизировать не желает? Или штраф на владельца наложить для начала. Может не знает где оно находится? Сообщаю:
вулиця Електриків, 26, Київ, Київська, 04176
И кто там такой наглый хозяйнует, что указы самого Президента игнорирует?
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До большевисткого переворота на этом постаменте стоял памятник полковникам Искре и Кочубею, поставленный им царской российской властью за то, что они донесли Петру 1 на Ивана Мазепу. Поскольку высшие офицерские чины у большевиков были не в почете, этот памятник они без лишних разговоров и обсужений снесли, а чтобы постамент не пустовал, поставили на него пушку, объявив ее памятником "рабочим Арсенала". Единственное, что удивляет - это то, почему до сих пор это коммунистическое уродство не снесено?
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2-я Руина в действии.Разрушили памятники по всей стране, одни столбы остались. А взамен будет что-нибудь, или так и будем жить, как в Припяти по всей стране? Памятники - разрушить, народ - задавить тарифами, все "реформировать", да так, чтобы камня на камне не осталось, а потом самим сдрыснуть за рубеж.
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Все коммуняцкие и совковые памятники должны быть снесены.....до основания.....

Я не хочу гуляя с внуками и проходя мимо такого "памятника" с внуками....отвечать на вопрос..."Деда а что это за дядя" и "Что это за пушка".....и рассказывать своим внукам что это плохой дядя и плохая пушка.....на что услышать вопрос "деда и зачем тогда им памятник??"....
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Надо остановить этих безмозглых
трутней-разрушителей... Ладно,
убрать тысячи "лениных", не представляющих никакой художественной
ценности... Но, даже большевики не посмели разрушить памятник Петру, работы
Фальконе... История Украины -
это и история гражданской войны, где были и рабочие завода Арсенал, и Щорс и
многое другое... Неизвестно, что будет еще после этих
"преобразователей"...
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Вятровичу лучше знать . чем нам ! Это его работа и он специалист . Убрать . так убрать . а то мы так и по совку заплачем -затоскуем и тогда ганьба нам !
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Ви тут про якусь нікчемну залізяку,а в той Авдеевке 5 (пять) наших бойцов легло
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как памятники валять так деньги есть....
как "Дозоры" и "Оплоты" делать, пенсам задолженность по пенсии выплатить так "Денег нет, но вы там живите..."
ЛИЦЕМЕРЫ
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Да, должен быть демонтирован", - Вятрович о сносе памятника на Арсенальной площади в Киеве
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