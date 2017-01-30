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 Политика Украины, За рубежом
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 Глава ОБСЕ Курц призвал стороны соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Глава ОБСЕ Себастьян Курц выразил обеспокоенность обострением ситуации в зоне АТО на Донбассе.

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Обеспокоен нарушениями режима прекращения огня на выходных в Восточной Украине. Стороны должны в полной мере соблюдать режим прекращения огня в соответствии с минскими соглашениями", - написал Курц.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Режима прекращения огня на Донбассе фактически не существует: снова гибнут воины, - Меркель. ВИДЕО



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Чому Україна 25 років у злиднях.А тому що наперсточники і жиди ще в 90их в першу чергу захопили медіапростір України,а потім з допомогою ЗМІ захопили весь політичний майданчик і згодом всі фінансові і єнергетичні ресурси в Україні.Тому якщо українці не відберуть у олігархів ЗМІ,то злидні і залежність будуть ще 300 років
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ты потыка, какие жиды!? идиот очнись окупация кацапами украинских земель!! развелось вас гандонов пока отдыхал... и твоя щира украйнська для твоей бабушка твари.
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Задел за живое?Жиды и евреи это две большие разницы,как хохол и украинец.А оккупация это следствие,СМИ первопричина..и не ругайся карму себе портиш и опять придется ехать отдыхать.
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Какого лешего этот Курц призывает обе стороны?
Уже весь мир знает, что донбасские террористы сами обстреливают свои же жилые дома со своими же родственниками, возможно и своим детьми. И делается это только с одной целью, опорочить законную украинскую власть перед цивилизованным миром.
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Хоть бы не позорился ОБСЕшный дибил... Призывай и умиротворяй пуйла и дальше, годами.
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Точно . Пусть создаст условия при которых нам не прийдется отвечать на вражеские действия .
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Наверное, Средства Массовой Информации...
Только СМИ его и услышали
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От же какой молодец этот Курц. Не зря денежку в ОБСЕ получает.
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Пора Украине послать подальше эту Европу и США. Никакой поддержки от этих предателей, продавшихся плешивому кремлевскому карлику.
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Курц, а ты выйди на линию разграничения и призывай. Оно хорошо из сытой и относительно безопасной Европы призывами вещать.
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Пора украинским патриотам перейти к более решительным действиям. Если эти европейцы продались Путлеру, то почему бы не перейти к погрому посольств продажных европейцев?
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Реакция представителей ЛДНыРии и россосии на призыв Курца.

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т.е. наши военные должны прекратить огонь и молча погибать под огнем рософашиков, свято выполняя минские соглашения?!....
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ко-ко-ко ... пусть еще заплачет, бесполезный чинуша
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Было такое. Когда чебурахнулся хор мальчиков, со всякими советниками, офицерьём, ССО-шниками раши, вместе с ними и сгорели мильоны бабла для ИГ. Те огорчились и побёгли.
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ОБСЕ тільки для галочки там...толку ніякого від них..як стріляли орки так і стріляють...(((
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Клоун из никчемной организации призвал других клоунов выполнять цирковой контракт в полной мере...
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Блін, коли вже ці заклопотанці зрозуміють, що роісся - це країна гопник. А гопник розуміє тільки кулаком в мордяку. Всіяки договори, моління, прохання він просто не розуміє. Мізок його так налаштований. Хоча, там того мозоку то!!!
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Мочанов: Я настаиваю на том, что ОБСЕ - чистые пид...расы" - Это очень,очень мягко сказано!
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Пора гнать представительство ОБСЕ из Украины в три шеи.
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Мля РФ очень большая территория и деньги с ресурсов трятятся на армию и заморских дипломатов...нахер строить дороги, ставить ЭМРТ, развивать рыночную экономику быдло и так выжевет в стойле, правда недолго.
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Ничего иного не напрашивается, кроме: "Себастьян, иди нах**!"
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Шел бы ты на буй вместе со своей всранной организацией работающей на кацапов.
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Все 23 года Донбасс кормил Украину,да так,что если Украина устроит его полную блокаду,переживаю как бы "он" с голоду не сдох
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призываю ОБСЕ молчать в тряпочку и не вякать когда их не просят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава ОБСЕ Курц призвал стороны соблюдать режим прекращения огня на Донбассе
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