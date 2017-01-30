 Глава ОБСЕ Курц призвал стороны соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Обеспокоен нарушениями режима прекращения огня на выходных в Восточной Украине. Стороны должны в полной мере соблюдать режим прекращения огня в соответствии с минскими соглашениями", - написал Курц.
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Уже весь мир знает, что донбасские террористы сами обстреливают свои же жилые дома со своими же родственниками, возможно и своим детьми. И делается это только с одной целью, опорочить законную украинскую власть перед цивилизованным миром.
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Только СМИ его и услышали
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