 Прокуратура намерена передать в суд обвинение в госизмене Януковича в феврале

Об этом на брифинге сообщил военный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Если сторона защиты не будет затягивать со своим правом ознакомления с материалами досудебного расследования, я думаю, что обвинительный акт будет направлен в суд уже в феврале", - сказал он.
По словам Кравченко, если в течение 10 дней адвокаты Януковича не успеют ознакомиться с материалами дела, прокуратура намерена обратиться в суд, чтобы он установил сроки для изучения результатов расследования.
Прокурор подчеркнул, что в понедельник прокуратура предоставила адвокатам результаты расследования, но защита отказалась начать ознакомление с материалами.
Адвокаты намерены начать изучение материалов с 31 января.
Кроме того, Кравченко отметил, что в ходе рассмотрения дела в суде по сути прокуратура намерена вызвать более 30 свидетелей.
Также военный прокурор сообщил, что в ходе расследования было установлено отсутствие какой-либо угрозы жизни и безопасности Януковича на территории Украины. Поэтому прокуратура будет настаивать на личном присутствии подозреваемого в суде.
Как сообщалось, 20 января 2017 года следственным судьей Печерского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что начало судебного разбирательства по делу о госизмене Януковича прогнозируют на март этого года.
28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска.
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Так всё перемешалось ...
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Порох разрулит !
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"Межигорье до сих пор принадлежит Януковичу, - комендант бывшей Президентской резиденции, Денис Тарахкотелик, 6 октября 2016 года." (подробнее: "Межигорье - НЕНАШ!" )
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