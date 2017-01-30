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 Политика Украины
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 Российская сторона отказалась вручать письменное подозрение Януковичу, - военная прокуратура

Военная прокуратура Украины заявляет, что российская сторона отказалась вручить письменное подозрение беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Отказали нам в выполнении международного запроса о вручении письменного подозрения Януковичу. Генпрокуратура России прислала письмо, что она не будет выполнять этот наш запрос", - сказал Кравченко.

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При этом он отметил, что прокуратура выполнила все требования законодательства о вручении подозрения - направили на все известные адреса места проживания Януковича, письменные сообщения переданы защитникам, а также присланные сообщения о подозрении на адреса адвокатов экс-президента.

Как сообщалось, 20 января 2017 года следственным судьей Печерского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.

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Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что начало судебного разбирательства по делу о госизмене Януковича прогнозируют на март этого года.

28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.

Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска.


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Нычё, скоро Сечин с Ротенбергом удавят Хуйло
- посмотрим что будет с твоим Овощем...
Нах. он будет нужен новому хозяину пидоРашки...
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Боятся в зимних шапках к нему зайти. Весной отдадут.
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Не будьте идиотами военпрокуратура Украины!!!!!
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Они выполнили все процессуальные нормы.....
Теперь может быть заочное осуждение.....
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Смертной казни в Украине нет...а вот заочное осуждение будет.....
И дальше паРаши витек уже никуда поехать не сможет..
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У тебя есть другие варианты..?? Озвучь...не держи в себе...
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В шапку бы положили... Или в туфлю из страуса.... Он любит такие вещи. А так нашли кому отдать - российской стороне что бы она вручила. Уверен этот шлеппер на такую уловку не клюнет. И вообще звучит так как то странно: российская сторона.... это что такое? Отдали бы обратной стороне Луны, может у неё получится. Витёк - романтик. Я его с гитарой видел и на пеньках....
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да фиг с тем Овощем . оно уже смылись . ловите Шоколада пока оно тут правит ( ворует ) и изменяет родине !
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О как тебя торкнуло...наверное что забористое курнул....
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Дык в чем проблема раз не приняли то отправьте воздушной почтой в формате 7.62 еще никто возврат не делал..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская сторона отказалась вручать письменное подозрение Януковичу, - военная прокуратура
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