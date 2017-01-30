 Российская сторона отказалась вручать письменное подозрение Януковичу, - военная прокуратура

Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Отказали нам в выполнении международного запроса о вручении письменного подозрения Януковичу. Генпрокуратура России прислала письмо, что она не будет выполнять этот наш запрос", - сказал Кравченко.
При этом он отметил, что прокуратура выполнила все требования законодательства о вручении подозрения - направили на все известные адреса места проживания Януковича, письменные сообщения переданы защитникам, а также присланные сообщения о подозрении на адреса адвокатов экс-президента.
Как сообщалось, 20 января 2017 года следственным судьей Печерского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что начало судебного разбирательства по делу о госизмене Януковича прогнозируют на март этого года.
28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска.
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- посмотрим что будет с твоим Овощем...
Нах. он будет нужен новому хозяину пидоРашки...
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Не идиотов туда не берут .
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Теперь может быть заочное осуждение.....
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И дальше паРаши витек уже никуда поехать не сможет..
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