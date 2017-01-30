 Парень в Мелитополе средь бела дня в людном месте перерезал себе горло

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Мелитополь", об этом рассказал главный врач Мелитопольской городской больницы №1 Николай Андрос.
По его информации, на Новом Мелитополе парень сначала зашел в строительный магазин, там выбрал себе нож. Затем он вышел из магазина и полоснул себя по горлу.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего отвезли в горбольницу и тут же прооперировали. Парень потерял много крови.
В настоящее время, по информации Андроса, парень находится в реанимации. Его жизни уже ничего не угрожает.
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Причина первая - стремление защитить близких, единственно возможным в данных конкретных обстоятельствах способом. Не понимаю. Близких у меня было всего четверо. Ни за одного я не отдал бы жизнь. А двое так и вообще - пытались забрать её самостоятельно, даже мнения моего не спросив, за что и поплатились. В общем, близкие - не тот случай.
Причина вторая, более популярная - отчаяние. Встречается, сколь это ни парадоксально, среди особей жизнью как раз таки избалованных. О да, жизнь-кормилица постоянно держит их возле тугой и сладкой груди, ревностно следя за тем, чтобы у баловней ни в чём не было недостатка. Пока однажды это ей не надоест, и сочащийся благодатью сосок с громким "чпок" не выскользнет из слюнявых губёшек. Наверное, это тяжело. Вот у тебя всё, ты как сыр в масле, и тут - бац! Ни денег, ни дома, ни дружков-ж...полизов… Но ведь ты ещё жив. Руки и ноги на месте. Шансы наверстать потерянное есть, используй их. Хотя бы попытайся. А что они делают вместо этого? Вешаются, топятся, режут вены, вышибают себе мозги. Вот последних особенно не понимаю. Неужто, имея на руках ствол, нельзя найти ему более достойное применение?
И, наконец, причина третья, самая распространённая - боль. Во всём её многообразии. Скажем, рак прямой кишки - неплохая причина сдохнуть? Пожалуй. Во всяком случае, она лучше предыдущих. Но, случись такая неприятность, я предпочёл бы укоротить свой г...внопровод, жрать, не отходя от сортира, сбросить десяток-другой килограммов, но жить. Да, быть может, не столь расчудесно, как с целыми кишками, но всё же - жить. А там будет видно, как карта ляжет."
А. Мичурин "Еда и патроны - 4"
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