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Все про:Мелитополь (78) самоубийство (478) травма (609) врачи (511) Запорожская область (491)

 Парень в Мелитополе средь бела дня в людном месте перерезал себе горло

В Мелитополе (Запорожская область) мужчина перерезал себе горло средь бела дня возле строительного магазина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Мелитополь", об этом рассказал главный врач Мелитопольской городской больницы №1 Николай Андрос.

По его информации, на Новом Мелитополе парень сначала зашел в строительный магазин, там выбрал себе нож. Затем он вышел из магазина и полоснул себя по горлу.

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Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего отвезли в горбольницу и тут же прооперировали. Парень потерял много крови.

В настоящее время, по информации Андроса, парень находится в реанимации. Его жизни уже ничего не угрожает.
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может в магазине нахамили?
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когда человек обкуренный - ему хочется жить.
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если обкуренные, алкоголиков не редко скрытая форма суицида, просто решительности не хватает
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к койке хоть присегнули, а то на капельнице повесится может....
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Подобные редко хотят себя убить, скорее привлечь внимание
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возможно, хотелось бы узнать причину.... не каждый день ловишь себя на желании полоснуть ножом по горлу
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да ну? Сколько по Вашему живет человек при повреждении сонной артерии и яремной вены? Счет идет на секунды, если повезет на минуты. Это Вам не вену на руке порезать, где и глубину пореза легко контролировать, и истекать кровью не спеша можно.
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не здивуюся якщо він росскогаварящій)
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не удивительно,что ты такой долбоёб кастрюлеголовый...
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В номинации премии Дарвина в каком то году был поляк, который на холостяцкой вечеринке перед собственной свадьбой отрезал себе голову бензопилой. Правда это было такое у них соревнование, перед этим друг его отрезал себе ступню вроде, а этот сказал что он круче и отрезал голову. Самураи в принципе отдыхают со своими ритуалами. Эти так по-простецки, без антуража, чисто на эмоциях....
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Ну и правильно, зачем ему на свадьбе голова. кольцо на палец надевается.))
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да, некоторые форумчане цензора. нет явно социопаты, начинающему психиатру можно потренироватся, материала вдоволь
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Жаль идиота... А міг на передовій кацапчиков різати
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Пипец мой город жжет. Мелитопольские гопники настолько суровы, что проверяют заточку пера на собственном горле.
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Вот бы порох так... или гонтарева, или парубий-турчинов-пашинский-яценюк...
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"В выборе смерти следует руководствоваться прежде всего собственным вкусом." Сенека.
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Горло себе резал мужчина, а в больницу отвезли парня... Я понимаю что пол один и тот же, но возраст подразумевается немного разный...
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Вот пишут в сводках (пример) 23-летнего мужчину травмировало там-то там-то. Или 30-летний парень упал с лестницы.
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вам бы только позлорадствовать. может человек другого выхода не нашел из этой страны
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Понимаю, что не от хорошей жизни. Но! Был выход. Пер бы на козлостан! И было бы ему счастье.
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Каждый пятый украинец или американец ,неважно,имеет психические отклонения,это вам скажет каждый настоящий психитр или психолог.Обычно для таких придумали Церковь.Охват паствы слабый просто.
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Кожний психіатр скаже, що немає здорових, а є не обстежені.
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Тараканы в голове психанули... А вообще такой псих и на людей с ножом мог броситься.
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Он так и сделал, если у него раздвоение личности.
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Если каждый пятый психиатр с отклонениями, то в принципе все сходится.
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"Чим більше самогубців - тим менше самогубців" (с)
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Нужно срочно принять закон о продаже ножей только при наличии справки от психиатра.
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Я думаю бабусю згадав, засмутився, що вона до такого життя не дожила. .
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"Да, я видел и слышал многих, кто просил о смерти. Такая уж работа. Но мне никогда не удавалось поставить себя на их место. Я пытался, в самом деле. Однако, до сих пор в неведении. Что заставляет разумное существо желать смерти себе ненаглядному? Основных причин три.
Причина первая - стремление защитить близких, единственно возможным в данных конкретных обстоятельствах способом. Не понимаю. Близких у меня было всего четверо. Ни за одного я не отдал бы жизнь. А двое так и вообще - пытались забрать её самостоятельно, даже мнения моего не спросив, за что и поплатились. В общем, близкие - не тот случай.
Причина вторая, более популярная - отчаяние. Встречается, сколь это ни парадоксально, среди особей жизнью как раз таки избалованных. О да, жизнь-кормилица постоянно держит их возле тугой и сладкой груди, ревностно следя за тем, чтобы у баловней ни в чём не было недостатка. Пока однажды это ей не надоест, и сочащийся благодатью сосок с громким "чпок" не выскользнет из слюнявых губёшек. Наверное, это тяжело. Вот у тебя всё, ты как сыр в масле, и тут - бац! Ни денег, ни дома, ни дружков-ж...полизов… Но ведь ты ещё жив. Руки и ноги на месте. Шансы наверстать потерянное есть, используй их. Хотя бы попытайся. А что они делают вместо этого? Вешаются, топятся, режут вены, вышибают себе мозги. Вот последних особенно не понимаю. Неужто, имея на руках ствол, нельзя найти ему более достойное применение?
И, наконец, причина третья, самая распространённая - боль. Во всём её многообразии. Скажем, рак прямой кишки - неплохая причина сдохнуть? Пожалуй. Во всяком случае, она лучше предыдущих. Но, случись такая неприятность, я предпочёл бы укоротить свой г...внопровод, жрать, не отходя от сортира, сбросить десяток-другой килограммов, но жить. Да, быть может, не столь расчудесно, как с целыми кишками, но всё же - жить. А там будет видно, как карта ляжет."
А. Мичурин "Еда и патроны - 4"
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