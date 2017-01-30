 Результаты проверки НАБУ кандидатов в Верховный суд будут учтены при подведении итогов конкурса, - Романюк

Об этом заявил глава Верховного суда Ярослав Романюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Общество требует справедливости. Для этого вполне оправдано государство прибегло к тому, чтобы проверить на предмет коррупционных рисков возможных претендентов, чтобы узнать об объеме их имущества, членов их семьи, и проверить, есть ли основания считать, что это имущество добыто за счет законных источников. Если материалы проверки НАБУ покажут, что человек склонен к коррупционным проявлениям, то безусловно, это должно быть учтено Высшей квалификационной комиссией при принятии решения о возможности рекомендации этого претендента на должность судьи", - заявил Романюк.
Он также уточнил, что в Верховном суде сегодня работают 19 судей, из них 17 согласились принять участие в конкурсе.
Напоминаемним, 23 января НАБУ начало аналитическую проверку сведений о кандидатах на должности судей Верховного суда Украины.
Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах Верховного суда Украины (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 г. К участию допущены 653 кандидата. Новый состав Верховного суда должен заработать в конце марта 2017 года после завершения двух этапов конкурсного отбора. Планируется, что суд будет обновлен на 60%.
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