 Порошенко: Надеюсь, мы сможем найти аргументы, чтобы Россия, наконец, начала имплементировать Минские договоренности

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом он заявил на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге.
"Я хочу поблагодарить наших немецких и французских коллег за твердую и принципиальную позицию, за поддержку позиции Украины и выразить надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия, наконец, вернулась за стол переговоров и, наконец, начала имплементировать Минские договоренности", - сказал он. Порошенко подчеркнул, что не видит альтернативы Минским договоренностям.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате".
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Вот странно мне, кого-то за перепост коммента в тюрьму сажают,
а некоторые умудряются безнаказанно включать Гимн Украины на всю громкость
или в футболке с тризубом факи судьям показывать
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2. Альтернативы нынешней (воровской) власти, нет.
3. Альтернативы нынешней ситуации - нищенского существования населения, нет.
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1.- Далі тримати позиції, можливо десятиріччами.
2.- Визнання Криму кацапським, надання сухопутного шляху до Криму та Придністров'я, гарантія невступу України до НАТО та Євросоюзу.
3.- Повноцінна війна з кацапами, включно із руїнами не тільки Москви а й Мурманська.
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Але я розумію що це нездійсненно.
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P.S. Я как кацап выбрал бы тоже 3-тью , затянулась вся эта бодяга а так -бы быстро и с минимумом жертв решили нашу проблему ...
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Хочется , а не получится ...
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Слава Україні!
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До того ж, давно час звільняти історичні землі, такі як Кубань, Таганрог.
Народ України має виходити і вимагати нарешті почати діяти!
Кремлівський карлик має застрелитися в своєму лігві під горою Яматау, як застрелився в своєму бункері Гітлер!
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целовалпожал ху№лу.
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сказав інвестор у кіпрсько-панамську економіку...
http://antikor.com.ua/articles/149300-poroshenko_prizval_nemetskie_kompanii_aktivnee_investirovatj_v_ukrainu
...
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І світлина ДУЖЕ виразна, шикаладненька така... Норвежці агенти кремля-мля...
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https://www.youtube.com/watch?v=9jEfvgi3He0
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...
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А украинские чиновники и политики на этом фоне требуют разблокировать поставки угля из ОРДЛО.
Это все, что вам нужно знать о моральном облике этой власти.
Уроды.
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В эйфории Майдана мы не заметили, что допустили к власти дракона. У которого много голов... Мы уезжаем от самих себя...
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А каким боком в минских соглашениях фигурирует РФ - никто не знает! Знаете? Так огласите, наконец то! Может, все таки АТО=военно-полевой договорняк?
...
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы.... (полностью стихотворение: Военно-полевой договорняк )
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https://strana.ua/articles/rassledovania/52815-revansh-prezidenta.html
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признать сегодняшние фактические границы и вступить в НАТО
+ разместить две военные базы США : сухопутную в Харькове и военно-морскую в Николаеве
и пусть орки репу чешут и кормят свой руський мир
а после того или параллельно начать наводить порядок в стране
а Петру Алексеевичу большое спасибо, всё хорошее что он мог сделать для Украины
он уже сделал
вариантов на самом деле докуя, просто нынешней владе сегодня удобнее ловить рыбу в мутной воде
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конгресс будет решать, а не трамп
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х-ло попався на "мінську" і крутиться тепер як вош на ребінці. Час працює проти нього. Порошенко став Президентом будучи мільярдером, а ваш х-ло - мільярдер після того як став президентом.
юляпутяботи тролять, хамлять, але Прошенко не романтик Ющенко. Йго цим не візьмеш. Він, звичайно, длеко не святий, але свою роботу робить добре.
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