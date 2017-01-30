EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Политика Украины
  2914  92
Материалы по теме:
Все про:Германия (2620) переговоры (3074) Порошенко (12129) Россия (68492) Франция (1752) Донбасс (12501) минские соглашения (1885) нормандская четверка (294)

 Порошенко: Надеюсь, мы сможем найти аргументы, чтобы Россия, наконец, начала имплементировать Минские договоренности

Президент Украины Петр Порошенко надеется на возвращение России к переговорам в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом он заявил на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге.

"Я хочу поблагодарить наших немецких и французских коллег за твердую и принципиальную позицию, за поддержку позиции Украины и выразить надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия, наконец, вернулась за стол переговоров и, наконец, начала имплементировать Минские договоренности", - сказал он. Порошенко подчеркнул, что не видит альтернативы Минским договоренностям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый вице-спикер Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017 году

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате".



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Новый фейк стране-фейков. Заврались, мэм...


 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие переговоры могут быть с Лживыми мразями - которые будут всегда нарушать то что декларируют на бумаге - это апсурд - Тактика рашки парашки говорить одно делать Другое - если ты не готов отвечать адекватно на Другое нефиг и бумаги какие то подписывать ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щя еще и объявит о прекращении огня =это в его духе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а какие обязанности России по минску 2? все тоже должна и Франция и Германия
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
"Ее черный автомобиль с украинским орнаментом стал символом «российского» Крыма. Она, проживая в Крыму, одевалась в цвета желто-синего флага и на всю громкость включала гимн Украины."

Вот странно мне, кого-то за перепост коммента в тюрьму сажают,
а некоторые умудряются безнаказанно включать Гимн Украины на всю громкость
или в футболке с тризубом факи судьям показывать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1. Альтернативы минским (предательским) соглашениям, нет.
2. Альтернативы нынешней (воровской) власти, нет.
3. Альтернативы нынешней ситуации - нищенского существования населения, нет.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Альтернатив рівно три.

1.- Далі тримати позиції, можливо десятиріччами.
2.- Визнання Криму кацапським, надання сухопутного шляху до Криму та Придністров'я, гарантія невступу України до НАТО та Євросоюзу.
3.- Повноцінна війна з кацапами, включно із руїнами не тільки Москви а й Мурманська.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звісно ж, справжню війну і бліцкриг на Москву.
Але я розумію що це нездійсненно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Але я розумію що це нездійсненно." - тогда , только две альтернативы.

P.S. Я как кацап выбрал бы тоже 3-тью , затянулась вся эта бодяга а так -бы быстро и с минимумом жертв решили нашу проблему ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень полезные переговоры. Уже 3 года ведутся и привели к ощутимым результатам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему ещё как-то два года протянуть хочется .
Хочется , а не получится ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
крайний визит хуйла.больше в порядочных домах не принимают

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видать хуйло его погнал к шмеркель,разыграют карту по возобновлению переговоров и воз останется снова там,три года помурыжили,можно и до конца каденции попробовать ,бабло то уже не капает как в начале,а уже льется со всех кормушек
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кацапоиды таки построили керченский мост

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про безальтернативность ляпнуто было не для пользы Украины, а в угоду двум маразматикам, вообразившими себя великими дипломатами
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Народ України має виходити на Майдан і вимагати негайного ВП, припинення цієї гібридної війни, повної мобілізіції і бліцкриг на Москву! Українські вояки мають станцювати гопак на руїнах Кремля!
Слава Україні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І кого боятися? Гнилих типу ядерних ракет? Сидячих на пляшці кацапських солдатиків? Чи отого флагмана ;Кузнєцова;? Бухе кацапське бидло здатне створити діючу хімічну чи бактеріологічну зброю?- Бити їк к шельминій матері.
До того ж, давно час звільняти історичні землі, такі як Кубань, Таганрог.
Народ України має виходити і вимагати нарешті почати діяти!
Кремлівський карлик має застрелитися в своєму лігві під горою Яматау, як застрелився в своєму бункері Гітлер!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тобі не коллега, кацапчику. Просто я даю можливість декому подивитися на себе зі сторони.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
переговорщики,создавшие в Украине войну для бизнесса никогда ее не прекратят..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А разве кацапы подписывали минские договорняки между Кучмой-медведчуком и Захерченко-плотницким? Нет?! Так какого они должны их выполнять, го-н вылыкый депломатъ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что он несёт?! Ну, так находи уже... гибнут украинские ребята. На всех фронтах АТО идут ожесточенные бои, а наш "голубь мира" не перестает бахвалиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко мечтает сесть за стол с Путиным и начать имплементировать
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Порошенко призвал немецкие компании активнее инвестировать в Украину
сказав інвестор у кіпрсько-панамську економіку...
http://antikor.com.ua/articles/149300-poroshenko_prizval_nemetskie_kompanii_aktivnee_investirovatj_v_ukrainu

...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заголовок норвезької газети: "Цей чоловік керує найбільш корумпованою країною Європи.
І світлина ДУЖЕ виразна, шикаладненька така... Норвежці агенти кремля-мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для понимания картины происходящего ! Кто есть кто в Украине и рАисии...
https://www.youtube.com/watch?v=9jEfvgi3He0
 показать весь комментарий
Ответить
 
...для цієї тварі куля надто легка смерть...а от "чайку попить" ...саме раз


...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минские соглашения официально сдохли 31 декабря 2015 года. Кто-нибудь слышал об их пролонгации? Тогда о чем речь? Порошенко готов дать Лугандону особый статус? С каких делов? И еще - альтернативы нет только смерти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В районе Авдеевки боевики расстреливают "Градами" нашу армию.
А украинские чиновники и политики на этом фоне требуют разблокировать поставки угля из ОРДЛО.
Это все, что вам нужно знать о моральном облике этой власти.
Уроды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как-то в унисон эти два события случились - блокада и интесивные обстрелы запрещенными Градами. Никому так не кажется?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Hanna ☀ ‏@HannaGun 3 ч.3 часа назад
В эйфории Майдана мы не заметили, что допустили к власти дракона. У которого много голов... Мы уезжаем от самих себя...


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Арестовали, гады, "Рошен" в Липецке! Пора уж и поактивнее мстить!
А каким боком в минских соглашениях фигурирует РФ - никто не знает! Знаете? Так огласите, наконец то! Может, все таки АТО=военно-полевой договорняк?
...
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы.... (полностью стихотворение: Военно-полевой договорняк )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто в упор чего-то не видит (это о невидении альтернативы минским договорнякам), должен носить очки. А в остальном пустое бла-бла, за это же денег не берут, нужно ж какие-то общие фразы выдать, хотя все знают - их мирные аргументы уже давно себя исчерпали и оказались бездейственными. Ах нет, вру, есть - экономическая блокада оккупированных территорий, только воплощают ее те, кто не получает огромные откаты за контрабас.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С "Нормандским форматом" стоило бы как можно скорее завязывать. Что бы не выглядеть идиотом через 3 месяца, когда президент Франции перестанет даже создавать видимость союзника и открыто начнёт топить за х#йла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новые откровения Онищенко. Как Порошенко у Ахметова компанию отжимал Беглый нардеп рассказал "Стране" как получил от президента пост министра для своего юриста за $6 млн. И как ему поставили задачу отобрать нефтегазовый бизнес
https://strana.ua/articles/rassledovania/52815-revansh-prezidenta.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как вариант предложить штатам
признать сегодняшние фактические границы и вступить в НАТО
+ разместить две военные базы США : сухопутную в Харькове и военно-морскую в Николаеве
и пусть орки репу чешут и кормят свой руський мир
а после того или параллельно начать наводить порядок в стране
а Петру Алексеевичу большое спасибо, всё хорошее что он мог сделать для Украины
он уже сделал
вариантов на самом деле докуя, просто нынешней владе сегодня удобнее ловить рыбу в мутной воде
 показать весь комментарий
Ответить
 
та предложить-то могете, а Трамп согласен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это лишь направление
конгресс будет решать, а не трамп
 показать весь комментарий
Ответить
 
отож, трамп уже задает неудобные вопросы, толи дальче будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно еще разобраться, что эта мразь пуйлу наобещала в Минеске.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україну не завойовували її завжди розкрадали, зраджували і продавали ті скоти, які тут живуть за активного сприяння і кришування зовнішніх ворогів з імперськими амбіціями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
порох це Хуйло - 2 !!! Бридка потвора ! Украинцив вже, вид тебе вивертае !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во придурок. Идут полномасштабные боевые действия, а он что то несет про "мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия, наконец, вернулась за стол переговоров и, наконец, начала имплементировать Минские договоренности". Трус и предатель. Барыга и вор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все это илюзии -чтобы выполнялись пункты минских договоренностей существует только один едиственный способ -это оторвать этого кремлевского мудака путина от власти -он один едиственный все тормозит а вот каким способом это уже другой вопрос -но в мире нет нечего не выполнимого -иначе не хрена не будет -Х-ЙЛУ терять нечего -его ждет Гаага сразу после покидания должности и поэтому он и тянет время и нечего не делает а его серая масса потихоньку начинает привыкать к такой жизни а для Украины еще год войны и мы получим ситуацию таку которая была сразы после войны -все бандиты будут вооружены а это опасно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 2008р Саакашвілі кинувся голою задницею на парашинську амбразуру і Грузія втратила Осетію та Абхазію. США врятували Тбілісі своїм ультиматумом. Сам Міхо тепер тиняється по світі, щоб не сидіти за гратами. Порошенко не піддався на провокацію ВОНОЇ і К, виграв час, відновив з Патріотами України Армію, добився дипломатичної підтримки Великих держав. Україна почала отримувати матеріальну допомогу. Іноземні радники допомагають вишколу-навчанню наших військових веденню сучасного бою. Авіація оснащена сучасною авіонікою. Війська отримали новітні засоби управління боєм. Тепер стало можливим "випендрюватись" на фоні мінських домовленостей(на цих домовленостях немає підписів жодного з учасників "нормандської четвірки" з Прошенком включно). Ці домовленості не є навіть меморандумом.
х-ло попався на "мінську" і крутиться тепер як вош на ребінці. Час працює проти нього. Порошенко став Президентом будучи мільярдером, а ваш х-ло - мільярдер після того як став президентом.
юляпутяботи тролять, хамлять, але Прошенко не романтик Ющенко. Йго цим не візьмеш. Він, звичайно, длеко не святий, але свою роботу робить добре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
внутренний мир шоколадолизов так богат фантастическими сюжетами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не боись стецик Вменяемый народ у нас и так вооружен Несмотря на завывания банабакова и провластной своры Что оружие лохам разрешать нельзя Етот лепет мы высрали еще в 90 -х Просто украинцы вменяемые они его используют Только в крайних случаях У браги аферистов дорвавшихся до власти Ложные страхи Не вооруженных граждан ей нужно бздеть А того чтобы ктото из власть имущих вышкварков не отмочил такого Что станет неприемлимым для большинства вменяемых Вот тогда Никаккие нацики в термотруселях по цене иномарки им не помогут Неуспевших спердолить поймаем и перевешаем
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Надеюсь, мы сможем найти аргументы, чтобы Россия, наконец, начала имплементировать Минские договоренности
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Военная прокуратура Германия Донбасс КГГА Киев Меркель минские соглашения Нацполиция обстрел оружие переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд терроризм Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти