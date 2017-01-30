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 Политика Украины
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 Порошенко надеется на возвращение России к переговорам в "нормандском формате"

Президент Украины Петр Порошенко надеется на возвращение России к переговорам в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом он заявил на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге.

"Я хочу поблагодарить наших немецких и французских коллег за твердую и принципиальную позицию, за поддержку позиции Украины и выразить надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия, наконец, вернулась за стол переговоров и, наконец, начала имплементировать Минские договоренности", - сказал он. Порошенко подчеркнул, что не видит альтернативы Минским договоренностям.

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате".



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Альтернатива минскому позорищу есть. Для этого нужно просто уйти в отставку, пока не вынесли в соседний дворик
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Какие переговоры могут быть с Лживыми мразями - которые будут всегда нарушать то что декларируют на бумаге - это апсурд - Тактика рашки парашки говорить одно делать Другое - если ты не готов отвечать адекватно на Другое нефиг и бумаги какие то подписывать ...
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пора нашим футбольным фанатам новую кричалку придумать о гидранте педро офшаренко
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