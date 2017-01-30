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 Оккупанты вручили замглавы Меджлиса Умерову обновленное обвинительное заключение

Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову вручили обновленное обвинительное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк.

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"Ильми Умерову вручили обновлённое обвинительное заключение. Ничего не изменилось. Статья та же, эпизод тот же", - сообщил журналист.

Предъявление Умерову обвинения ФСБ России в новой редакции перенесли на понедельник, 30 января. Ранее Умеров сообщал о вызове к следователю ФСБ России 27 января, где ему должны были предъявить "обвинение в новой редакции".

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Напомним, ранее в отношении Умерова оккупантами в Крыму было возбуждено уголовное дело по статье "экстремизм". Следствие подозревает его в совершении публичных призывов и действий, "направленных на изменение территориальной целостности РФ".
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ВОЙНА С ИСЛАМОМ. После антимусульманских выпадов Трампа в Техасе сожгли одну из крупнейших в США мечетей

Злобная, антиисламская риторика Трампа спровоцировала рост исламофобских настроений в США и подвигла его сторонников к атакам ненависти.

В Техасе поклонники Трампа сожгли одну из крупнейших мечетей в США. Мечеть была частью мусульманского культурного центра. Она полностью сгорела.
Пожарные заявили, что им «не удалось потушить мечеть и она сгорела дотла». По факту поджога начато формальное расследование
Мусульмане Техаса обеспокоены тем, что поджог и совершен радикальными экстремистами из числа поклонников Трампа. По словам представителя правительства штата, такие события могут вызвать массовые волнения в регионе и усложнить и так сложную общественно-политическую обстановку в стране.
По словам директора мусульманского центра Шахида Хашими мечеть была местом молитвы и поклонение Богу.
«Никакие противоречия у мусульман с представителями других конфессий не были никогда. Мы, как и все граждане США, обеспокоены негативными процессами, которые сегодня разворачиваются в нашей стране», отметил директор центра Хашими, намекая на антиисламские выпады Трампа.
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