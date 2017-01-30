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 Политика Украины
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 Решение по экстрадиции в Россию бойца АТО из Грузии Церцвадзе Генпрокуратура должна принять до 23 февраля, - адвокат

Окончательное решение касательно экстрадиции в Россию бойца АТО из Грузии Гии Церцвадзе Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) должна принять до 16:35 23 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила адвокат Церцвадзе Ксения Проконова.

"Напоминаю, что решение об экстрадиции принимает не суд - его принимает Генпрокуратура. ГПУ принимает его на протяжении 40 суток с 15 числа и должна окончательно принять это решение до 23 февраля, до 16:35 максимум. Оно может быть потом обжаловано, но принимается именно ГПУ", - сказал она.

В то же время адвокат назвала основания, по которым ГПУ имеет право не принимать решение об экстрадиции: если это лицо является гражданином Украины, если оно имеет статус беженца и требует дополнительной защиты в Украине, а также если есть угроза жизни и здоровью этого человека в стране, куда его требуют выдать.

"Как раз об этой последней причине мы и говорим. Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче правонарушителей, которая также распространяется на территории РФ. Согласно ст. 11 этой конвенции, в выдаче лица может быть отказано, если в стране, в которую поступил запрос, санкция не идентична (у нас нет смертной казни), а также если у нас есть основания думать, что такая санкция может быть применена в отношении него на территории другого государства. У меня нет оснований считать, что они не применят эту меру к Гии. По моему мнению, мы можем даже не дождаться там начала рассмотрения дела в суде", - отметила Проконова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церцвадзе подал прошение о статусе беженца, - адвокат

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту "Киев". Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе".

Вечером 26 января стало известно, что Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры.




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Никак не отстанут от пацана упыри.Когда не нужно про законы и конвенции вспоминают.
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Не розумію - як українська влада взагалі спромоглася розглянути можливість видачі захисника України країні-агресорові.. Якісь негаразди кояться на печерських пагорбах..
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Прокурори чекали, що грошей занесуть. Що не зрозуміло ? І спробуй щось вякни проти. Будеш гнити, як Олександр Музичко, в земельці чорній.
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Скільки погань прокурорська може людину катувати? Ці прокурорчики тупі, як валянки, якщо їм треба на очевидне рішення купу часу. А народ сплачує їм зарплати немаленьки. Ту шушеру прокурорську, всю в 100 % складі, треба на зону, як членів злочинної організації.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение по экстрадиции в Россию бойца АТО из Грузии Церцвадзе Генпрокуратура должна принять до 23 февраля, - адвокат
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