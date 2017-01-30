 Решение по экстрадиции в Россию бойца АТО из Грузии Церцвадзе Генпрокуратура должна принять до 23 февраля, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила адвокат Церцвадзе Ксения Проконова.
"Напоминаю, что решение об экстрадиции принимает не суд - его принимает Генпрокуратура. ГПУ принимает его на протяжении 40 суток с 15 числа и должна окончательно принять это решение до 23 февраля, до 16:35 максимум. Оно может быть потом обжаловано, но принимается именно ГПУ", - сказал она.
В то же время адвокат назвала основания, по которым ГПУ имеет право не принимать решение об экстрадиции: если это лицо является гражданином Украины, если оно имеет статус беженца и требует дополнительной защиты в Украине, а также если есть угроза жизни и здоровью этого человека в стране, куда его требуют выдать.
"Как раз об этой последней причине мы и говорим. Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче правонарушителей, которая также распространяется на территории РФ. Согласно ст. 11 этой конвенции, в выдаче лица может быть отказано, если в стране, в которую поступил запрос, санкция не идентична (у нас нет смертной казни), а также если у нас есть основания думать, что такая санкция может быть применена в отношении него на территории другого государства. У меня нет оснований считать, что они не применят эту меру к Гии. По моему мнению, мы можем даже не дождаться там начала рассмотрения дела в суде", - отметила Проконова.
Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту "Киев". Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе".
Вечером 26 января стало известно, что Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры.
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