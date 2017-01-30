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 Женщина за рулем угнанного Lexus RX-350 задержана на Киевщине, - Нацполиция

В Киевской области задержана женщина на угнанном в столице Lexus.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Полицейские остановили иномарку на 27 км автодороги Киев - Вышгород - Десна. Автомобилем Lexus RX- 350 управляла 41-летняя жительница Киева. В ходе проверки установлено, что автомобиль был похищен неизвестными на территории столицы на прошлой неделе. Автомобиль разыскивался Дарницким отделом полиции в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Нацполиция разоблачила преступную группировку - "монополиста" в сфере угонов автомобилей в Украине, - Аваков. ВИДЕО


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Так и цена ж наверное была с большой скидкой.....
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Вот подстава. А она, наверное, этот Лексус отрабатывала в самых немыслемых позах. 😂
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина за рулем угнанного Lexus RX-350 задержана на Киевщине, - Нацполиция
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