 Киевский метрополитен ожидает до 1 млрд грн убытков в этом году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия, из-за роста стоимости электроэнергии в 3 раза, увеличения минимальной заработной платы и соответственно всех законодательно установленных отчислений в этом году Киевский метрополитен ожидает убытка в размере до 1 млрд грн.
"Вопрос изменения тарифа пока не рассматривается. Финансовые показатели подземки на рассмотрении в профильных департаментах КГГА", - отметили в пресс-службе.
По итогам 2016 года впервые за последние 15 лет метрополитен получил прибыль - 76,1 млн грн. При этом один новый вагон метро стоит около 36 млн грн.
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Як казав ляшко в рота брав и всяке таке.
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Понятно, что тарифы будут завышенные. Вот, отсюда и убытки.
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Значит, не умеете работать.
Всех уволить.
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К примеру - рекламу в Метрополитене можно размещать только через карманные фирмочки, принадлежащие руководству Метрополитена.
Сам Метрополитен от этих фирмочек получает крохи, почти ничего.
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Предпринимателей с убытками закрыли.
Закрыть и метрополитен хафиг !
Или подвесить директора на входе за левую ногу, пока не будет прибыли.
.
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чому саме 1 млрд, а не 800 млн 652 тис?
щось знов мутят...
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Я бы сейчас имел-бы по всему Миру почти столько недвижимости, сколько у Трампа.
На жаль жирная Европа продалась кацапской бензоколонке с потрохами и у некоторых европейских политиков сейчас даже больше денег от газпрома, чем у Киевских чиновников Метропролитена.
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