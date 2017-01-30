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 Киевские новости
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Все про:Киев (16117) Метрополитен (352) прогноз (484) минимальная зарплата (89) электроэнергия (966)

 Киевский метрополитен ожидает до 1 млрд грн убытков в этом году

Убытки КП "Киевский метрополитен" по итогам 2017 года могут составить 1 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия, из-за роста стоимости электроэнергии в 3 раза, увеличения минимальной заработной платы и соответственно всех законодательно установленных отчислений в этом году Киевский метрополитен ожидает убытка в размере до 1 млрд грн.

"Вопрос изменения тарифа пока не рассматривается. Финансовые показатели подземки на рассмотрении в профильных департаментах КГГА", - отметили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Себестоимость поездки в наземном электротранспорте Киева - 5,28 грн, в метро - более 6 грн, - КГГА

По итогам 2016 года впервые за последние 15 лет метрополитен получил прибыль - 76,1 млн грн. При этом один новый вагон метро стоит около 36 млн грн.
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З Кличком до влади прийшла мафія, тому на інші результати роботи ніхто не сподівався. Скрізь мільярдні збитки та страшні ціни і тільки мафія в прибутках!
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Офигеть, всё разворовали. Ждём воя по повышению цен то "обоснованного уровня"
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Эгеж. Шоб нэ було коррупции, как говорит один бывший продавец труселей про газ
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У нынешней быдлоэлиты и говно в руках ржавеет, чего уж там...
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Это прозрачный намек на то, что будут повышать оплату за проезд?
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Это прозрачный намек на то, что один хрен сосать уже мало. Еще поставят раком и будут переть еще туда.
Як казав ляшко в рота брав и всяке таке.
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Да какой же это намек? уже две темы про убыточность прошли. В прошлый раз как повышали - тоже про сначала про убыточность ныли, потом повысили.
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Там у смежников - только фирмы детей, зятей, тёщ и т.д.
Понятно, что тарифы будут завышенные. Вот, отсюда и убытки.
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метро в Украине уже роскошь бл*дь......"эффективные менеджеры" рулят
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нет, роскошь это жить в столице. Зачем мучатся с дорогущим метро? переезжай в "Шаргород"
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Поскольку метрополитен - это коммунальное предприятие, каждый житель имеет право ознакомиться с подробным ффинансовым отчетом данного субъекта хозяйствования, и узнать куда профукивают бабло
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Лучше вам не знать! Ваше коммунальное предприятие серьезно дотируется гос.бюджетом, и за нынешнюю цену проезда платят селяни и жители других городов, многие из которых метро видели только по телевизору...
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Угу, только когда встал вопрос об отмене жетонов (киевляне ездят каждый день - им и проездные подойдут) - вой со всей Украины поднялся, как это киевляне имеют право отменять жетоны!
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Не надо отменять жетоны - сделать как в Харькове - чек на проезд купил - и все.
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Что за чек? Отменять или во много раз (!) повысить плату за 1 поездку следует давно - так во всем мире. А местным оставить проездные по старой цене. Турист не разориться, если заплатит за один раз больше, чем местные.
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Шось шестикутные дохнуть дружно начали про нерентабельность. Это, уважаемые, производная покращення до 3200. Пусть теперь радостно гривами кивают имбецилы однотуровые - это только цветочки
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Этой статьей зондируют почву перед полемом цен за проезд.
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А что там с размещением рекламы? Деньги уходят "дяде в карман"?
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Ожидаете убытков ?
Значит, не умеете работать.
Всех уволить.
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Они умеют работать себе на карман.
К примеру - рекламу в Метрополитене можно размещать только через карманные фирмочки, принадлежащие руководству Метрополитена.
Сам Метрополитен от этих фирмочек получает крохи, почти ничего.
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У меня вопрос, как новый вагон может стоить 36 млн гривен? 1300 млн $ за что?
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там при любой власти были пятикратные цены и откаты.
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Пусть сократят статью "накладные расходы".
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ипать какая жалость! А вы верните себе все распроданные за копейки рекламные площади, за которые другие миллионы сшибают. Простой поиск в интернете показывает, что размещение сраной наклейки над дверями в вагоне размером 120х13 см стоит 160 000 гривен за 4 недели (правда, во всех 615-ти вагонах). Но это только одно место, только в вагонах! Короче, метрополитен, иди в жопу!
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Пожалейте нас! Можно мы Вам подымем плату за проезд, у нас опять деньги закончились.
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А миллионеры как грибы откуда растут? Все нерентабельно и убыточно...
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ожидает до 1 млрд грн убытков

Предпринимателей с убытками закрыли.
Закрыть и метрополитен хафиг !
Или подвесить директора на входе за левую ногу, пока не будет прибыли.
.
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Талантливый "крепкий хозяйственник" "убыточным" можно сделать даже монополиста, перевозящего миллионы людей в день. Это если нужно. Внимание вопрос - кому нужно и кто в доле? Папередники? Не смешите.
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А почему у нас в метро табло показывает время от ухода поезда вместо времени, которое осталось до прихода нового состава, как принято в Европе?
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хто рахує ті "збитки"?
чому саме 1 млрд, а не 800 млн 652 тис?
щось знов мутят...
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Хотел-бы я быть зам-зам-зам-помом-замом начальника Киевского Метролепена с такими убытками в 1 000 000 000 гривен в год.
Я бы сейчас имел-бы по всему Миру почти столько недвижимости, сколько у Трампа.
На жаль жирная Европа продалась кацапской бензоколонке с потрохами и у некоторых европейских политиков сейчас даже больше денег от газпрома, чем у Киевских чиновников Метропролитена.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевский метрополитен ожидает до 1 млрд грн убытков в этом году
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