 На рассмотрении ЕСПЧ находится около 4 тысяч заявлений от жителей Донбасса, - Романюк

Об этом глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк сообщил в понедельник на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Всего, по словам Романюка, на рассмотрении ЕСПЧ на конец минувшего года находилось почти 80 тысяч жалоб, из которых более 18 тысяч - от Украины.
Он пояснил, что 56% заявлений, с которыми украинцы обращаются в ЕСПЧ, касаются длительного или полного невыполнения решений национальных судов и Европейского суда. Глава Верховного суда Украины напомнил, что обеспечение выполнения решений судов - это сфера ответственности исполнительной власти, в частности, Министерства юстиции.
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Про Пропукинских троллей ) ржака!
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интересно на кого жалуются и если вся Украина выдвинет такие же жалобы против путина, он выполнит
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У Башара - инсульт . Разбило параличём .
События ускоряются .
Не платите за ЖКХ , к августу начнётся ЯВ . Нет смысла обогащать Ахметова - у него и так бабла потратить не успеет !
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