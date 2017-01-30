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 Политика Украины
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Все про:Верховный суд (321) иск (347) Донбасс (12496) Европейский суд по правам человека (458) Романюк (29)

 На рассмотрении ЕСПЧ находится около 4 тысяч заявлений от жителей Донбасса, - Романюк

В Европейский суд по правам человека поступило около 4 тысячи заявлений от украинцев из Донецкой и Луганской областей, в первую очередь, в этих жалобах речь идёт о материальном ущербе.

Об этом глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк сообщил в понедельник на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Всего, по словам Романюка, на рассмотрении ЕСПЧ на конец минувшего года находилось почти 80 тысяч жалоб, из которых более 18 тысяч - от Украины.

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Он пояснил, что 56% заявлений, с которыми украинцы обращаются в ЕСПЧ, касаются длительного или полного невыполнения решений национальных судов и Европейского суда. Глава Верховного суда Украины напомнил, что обеспечение выполнения решений судов - это сфера ответственности исполнительной власти, в частности, Министерства юстиции.

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Так і не зрозумів - ці 4 тис. заяв проти Росії чи України?
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Звідки тому голові ВСУ може бути відомо про позови до Московії? Це проти України. І це ще мало. Як будуть відшкодування, то кожен, хто втратив майно внаслідок недолугих дій керівництва Держави, подасть позов та отримає грошенятка.
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До України. Так ніби це Україна напала на саму себе, а не ботокний фюрер..
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Донецкой и Луганской областей, в первую очередь, в этих жалобах речь идёт о материальном ущербе.
интересно на кого жалуются и если вся Украина выдвинет такие же жалобы против путина, он выполнит
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У нас нет юридических оснований. Войны нет, рашка не агрессор, торговля вовсю.
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Не в тему .
У Башара - инсульт . Разбило параличём .
События ускоряются .
Не платите за ЖКХ , к августу начнётся ЯВ . Нет смысла обогащать Ахметова - у него и так бабла потратить не успеет !
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Це вже четвертий раз в серпні почнеться війна?
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Воот. Умные люди говорили же этому диб-у главнокомандующему и его правительству. Нет войны - гос-во должно компенсировать все материальные и моральные ущербы. Не удивлюсь если лугандонская вата подаст в ЕСПЧ возмещение по потере тракториста-кормильца, которого низа что убили ВС Украины. И ведь шансы выиграть - ого го.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа рассмотрении ЕСПЧ находится около 4 тысяч заявлений от жителей Донбасса, - Романюк
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