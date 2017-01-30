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 Политика Украины
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Все про:Львовщина (1310) Минобороны (4689) финансирование (1102) полигон (176) Полторак (736)

 Почти 50 млн грн выделено на улучшение материально-технической базы Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове, - Полторак

Почти 50 миллионов гривен выделено на улучшение материально-технической базы Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове (Львовская область).

Об этом сегодня, 30 января, сообщил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время рабочей поездки на Львовщину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

Находясь на территории учебного центра, он заслушал начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного относительно состояния совершенствования учебно-материальной базы Международного центра.

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Полторак осмотрел ход выполнения работ и отметил, что согласно программе, до 2020 года на территории Яворовского полигона планируется создать центр подготовки в соответствии со стандартами Альянса.

"Новая учебно-материальная база дает возможность приступить к подготовке 6-го батальона по стандартам НАТО, которая начнется уже 2 февраля", - отметил глава Минобороны.
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Но на танки денег нет, но вы держитесь там и всего вам хорошего....циничные барыги...
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Вы бы хоть погуглили, дабы иметь понимание, об чем речь.
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вот и полтораку подкинули для поддержки штанов) на стандарты нато
А шо ж... чем миротворничать будешь, если
http://censor.net.ua/news/425557/u_ukrainy_net_deneg_na_dozory_oploty_i_druguyu_sovremennuyu_tehniku_ukroboronprom/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_62589519
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти 50 млн грн выделено на улучшение материально-технической базы Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове, - Полторак
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