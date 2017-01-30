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Все про:завод (285) Львов (3267) Львовщина (1310) мусор (281) строительство (1658) отходы (48) Синютка (16)

 Львову выделен участок в области для строительства завода по переработке мусора, - глава ОГА Синютка

В Яворовском районе Львовской области Львову выделен участок под строительство комплекса по утилизации и переработке отходов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

"Сегодня подписано распоряжение о передаче львовскому коммунальному предприятию "Збыранка" территории для строительства комплекса по утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Сессия Львовского горсовета должна принять этот участок в коммунальную собственность", - сказал он.

По его словам, на этом участке планировалось построить мусоросжигающий завод.

"Этот участок выбрал городской голова Львова. Я считаю, что этот участок является одним из лучших для строительства завода по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Если речь будет идти о строительстве новой свалки, то я категорически против, потому что у нас уже есть пример Грибовичей. Если же речь идет о строительстве завода по переработке ТБО, то считаю, что громада и активисты с пониманием отнесутся к этому, потому что это проблема не только Львова, но и населенных пунктов", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полигоны массово отказываются принимать мусор из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - Садовый

Напомним, ранее во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: из трети контейнерных площадок отходы не вывозили более 3 недель. 26 января областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла решение об одноразовому вывозу мусора с переполненных контейнерных площадок на полигоны 5 городов Львовской области.
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Спочатку створити проблему, а потім героїчно її здолати,це по нашому. Незабаром,ще якась потвора на цьому пропіариться,стрічку різати приїде, під Гімн України )))))
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Перерабатывать мусор в пыль! Никакой переаттестации!
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Ну теперь жители Яворова,Новояворовска и сёл окрестных вдохнут смрад большого города.
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они там совковой серой надышались еще на 200 лет вперед...
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Предлагаю львовский мусор отправить эшелонами в Лугандон. Блокадники пропустят без проблем.))))
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Кстати можно использовать как строительный материал для стены с даунбасией и лугандонией
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Точно - а стену охранять придется нашим воинам - пусть в мусоре сидят, верно?
ЗЫ Иногда лучше подумать головой.
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А раніше (роки тому) цього не можна було зробити ?
Сподіваюся, що тепер нас вже нарешті не задовбуватимуть тим львівським сміттям. І нехай такі "розумні" діячі поїдуть в ті області (Житомирська, Сумська, Вінницька), де порозкидали свої відходи і позабирають їх. Свині.
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А почему мусоросжигающего завода, а не мусороперерабатывающего??
На мусоросжигающий завод энергию нужно потратить, а с мусороперерабатывающий напротив - позволяет получить вторсырье и энергию...

И забацать во Львове пилотный проект по раздельному выбросу мусора, как в цивилизованных странах - не?
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МусороПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ низзя - а вдруг Львов покажет, что может лучше Винницы.
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И кому НЕОБХОДИМО было чмырить Львов пол-года, нанимать специально машины для вывоза НЕБЫТОВОГО мусора из-под школ и маркетов в разные точки Украины, проваливать договора с инвесторами по строительству мусоперерабатывающего завода?
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Можно дать гарантию что тех денег которые выделят на строительство мусороперерабатующего завода им не хвати если будут строительство вести украинцы-это будет так само как модернезировали металургийный комбинат -одну очередь сделали а на другую хватило только на доменную печь -хотя деньги были в долларах но их быстренько поменяли на фантики и тут их уже не хватило .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛьвову выделен участок в области для строительства завода по переработке мусора, - глава ОГА Синютка
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