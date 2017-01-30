 Львову выделен участок в области для строительства завода по переработке мусора, - глава ОГА Синютка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.
"Сегодня подписано распоряжение о передаче львовскому коммунальному предприятию "Збыранка" территории для строительства комплекса по утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Сессия Львовского горсовета должна принять этот участок в коммунальную собственность", - сказал он.
По его словам, на этом участке планировалось построить мусоросжигающий завод.
"Этот участок выбрал городской голова Львова. Я считаю, что этот участок является одним из лучших для строительства завода по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Если речь будет идти о строительстве новой свалки, то я категорически против, потому что у нас уже есть пример Грибовичей. Если же речь идет о строительстве завода по переработке ТБО, то считаю, что громада и активисты с пониманием отнесутся к этому, потому что это проблема не только Львова, но и населенных пунктов", - добавил чиновник.
Напомним, ранее во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: из трети контейнерных площадок отходы не вывозили более 3 недель. 26 января областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла решение об одноразовому вывозу мусора с переполненных контейнерных площадок на полигоны 5 городов Львовской области.
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ЗЫ Иногда лучше подумать головой.
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Сподіваюся, що тепер нас вже нарешті не задовбуватимуть тим львівським сміттям. І нехай такі "розумні" діячі поїдуть в ті області (Житомирська, Сумська, Вінницька), де порозкидали свої відходи і позабирають їх. Свині.
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На мусоросжигающий завод энергию нужно потратить, а с мусороперерабатывающий напротив - позволяет получить вторсырье и энергию...
И забацать во Львове пилотный проект по раздельному выбросу мусора, как в цивилизованных странах - не?
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