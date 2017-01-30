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Все про:налоги (2318) налоговая милиция (1070) Одесская область (1365) ГФС (2331)

 Налоговики на Одесчине добились возмещения в бюджет более 30 млн грн нанесенного ущерба

В Одесской области сотрудники налоговой милиции добились возмещения в бюджет почти 31,4 миллиона гривен нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица двух предприятий заключили Договор о совместной деятельности в одном из морских торговых портов. При этом злоумышленники с целью уклонения от уплаты налогов, в налоговой декларации не отразили и не включили в базу налогообложения основные средства производства на сумму более 14,1 миллиона гривен, что в свою очередь привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 2,8 миллиона гривен.

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В ходе расследования открытого по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в крупных размерах) УК, было установлено, что руководители компании путем умышленного не отражения в налоговой отчетности по НДС суммы отчужденных основных средств производства, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме почти 31,4 миллиона гривен. Уголовное производство было переквалифицировано в ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в крупных размерах) УК.

В результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в государственный бюджет была возмещена сумма нанесенного ущерба и оплачена штрафная санкция. Общая сумма возмещения составила более 32,3 миллиона гривен.

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Понты колотят,чтоб эту еганную милицию не ликвидировали ! Смысл которой только доить бизес и разводить комерсов,как сами они говорят ! Если бы не было договоренности с кем то из руководства,никто бы не уклонялся от таких сумм,никакой порт не пойдет на такое если начальник налоговой не дал раньше добро ! Опять новость из разряда пустить пыль в глаза изумленным такими суммами пенсионерам !
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