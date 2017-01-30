 "Наш личный состав в районе Авдеевки действует четко и умело", - Полторак

Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.
По его словам, это дало возможность захватить опорный пункт противника.
Полторак рассказал, что штурмовые действия противника продолжились сегодня утром.
"Ночью было спокойнее, но сегодня утром снова началась активная фаза. Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности это танки и артиллерия", - подытожил глава Минобороны Украины.
Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на востоке Украины 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы.
А в результате утреннего обстрела российско-террористическими войсками позиций ВСУ вблизи Авдеевки еще двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения.
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СМОТРИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ УКРОБОРОНПРОМА.
ЕСТЬ ЛИ НА ПОЗИЦИЯХ ХОТЬ ОДИН "ФАНТОМ" ?
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Проблемма 14-го была в том, что ту кишку обстреливали с двух сторон.
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Журналисты опубликовали видеозапись о жизни украинских солдат в районе города Дебальцево Донецкой области на позициях, которые относительно недавно принадлежали боевикам так называемой ДНР.
Сюжет публикует "Общественное ТВ Донбасса" на YouTube.
Украинские военнослужащие живут в землянках, воду получают путем топления снега на сухом горючем, а электроэнергия поступает от генератора. Подчеркивается, что при этом солдаты ВСУ находятся под постоянными обстрелами боевиков.
По словам самих военнослужащих, на данный момент их главной потребностью является топливо, а его не подвозят. Поэтому за дровами приходиться ходить в ближайшую лесополосу, в сторону позиций незаконных вооруженных формирований.
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молодец, сегодня пойдешь за дровами в лесопосадку
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