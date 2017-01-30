EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Политика Украины
  2949  40
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (4689) оборона (850) Антитеррористическая операция (15762) Авдеевка (725) Полторак (736)

 "Наш личный состав в районе Авдеевки действует четко и умело", - Полторак

Во время столкновения с врагом в районе Авдеевки личный состав Вооруженных Сил Украины действовал четко и умело.

Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

По его словам, это дало возможность захватить опорный пункт противника.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ""Трехсотый" еще один! Пока не знаем, легкий-нелегкий! У него сверху входное. Может, легкое прострелено!", - бой в промзоне Авдеевки. ВИДЕО

Полторак рассказал, что штурмовые действия противника продолжились сегодня утром.

"Ночью было спокойнее, но сегодня утром снова началась активная фаза. Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности это танки и артиллерия", - подытожил глава Минобороны Украины.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на востоке Украины 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы.

А в результате утреннего обстрела российско-террористическими войсками позиций ВСУ вблизи Авдеевки еще двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
разрешите нашим парням навалить изо всех стволов-вот это будет дело
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СЛИШКОМ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ, ЖИЗНЯМИ МОЛОДЫХ РЕБЯТ, ДАЮТСЯ НАМ ЭТИ ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ СЕПАРОВ !
КТО ВИНОВАТ ?
СМОТРИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ УКРОБОРОНПРОМА.
ЕСТЬ ЛИ НА ПОЗИЦИЯХ ХОТЬ ОДИН "ФАНТОМ" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да выкиньте уже из лексикона этот анахронизм совдепа - "личный состав"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дайте свободу дій комбатам і скоро наші хлопці будуть на кордоні з мордором.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что будем делать, когда из Гуково, как в 14-ом полетят грады?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так не кишкой вдоль границы, как в 14-м, а постепенным выдавливанием и уничтожением, продвигаясь к границе.
Проблемма 14-го была в том, что ту кишку обстреливали с двух сторон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну пришел ты к границе, а тебе из за поребрика пакет в расположение прилетает. Что будешь делать? К Трампу жаловаться побежишь? А он плечами пожмёт и скажет, хуй его знает где эта Украина. К Меркель позвонишь? А она - я озаботилась! Дальше что???? Опять, блять, Зеленополье устроить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы у нас был президент а не скользкое чмо то в 2014 в ответ на парашу прилетели бы не только "ГРАД" то и "ТОЧКА -У".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А обратно шо - петух из ховна ? Ох Сашко , не любишь ты Украину...Вернее любишь но сидя на диване.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По твоим подписчикам я вижу как ты ее любишь.Что тебе в пидорасии не сидится ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо, аж целых 20-цать ракет прилетело бы???? Да ты шо???? У нас же армия была О-ГО-ГО , сто пятьсот мильёнов обученных, экипированных, в боях закалённых головорезов!!! За неделю бы мацкву взяли, не за три дня. А хуйло бы в бункере застрелился от страху. Вот только непонятно, нахера волонтёры на своём горбу тащили на фронт от носков, до прицелов. Какого милого добровольцы на богданах под танки лезли.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ти ще не на кордоні з рашою? Тоді бігом , щоби бути першим !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сидіти в окопах під мінами,бо путя нападе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
запахать всплошняк артой всё до донецка. вот и вся оборона. и не будет у нас 200х
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да Вы, батенька, стратег? А если они, отойдут в Донецк, а затем, точно так же из Донецка, как Вы выражаетесь "запашут" в ответ, что они , кстати и сделали вчера?, и опять вернутся на позиции, без особых потерь? Если бы было всё так просто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так запахать. и сидеть в своих блиндажах и дальше. а не геройствовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну они ушли, и вернулись на позиции, и опять начали наших кошмарить. А боезапас мы потратили с нулевым эффектом. Война это экономика. Не будешь действовать эффективно, останешься на позициях с палкой и камнями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты бы меньше кино смотрел, больше реальных видео с мест событий. Если бы арта могла решить все вопросы, мы бы уже этим летом в крыму отдыхали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та хто ж їм дозволить? Це ж призведе до швидкого закінчення війни, а як же сволота зможе й надалі заробляти на війні?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Личный состав действует умело вопреки деятельности МО и ГШ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://glavnoe.ua/news/n297286
Журналисты опубликовали видеозапись о жизни украинских солдат в районе города Дебальцево Донецкой области на позициях, которые относительно недавно принадлежали боевикам так называемой ДНР.
Сюжет публикует "Общественное ТВ Донбасса" на YouTube.
Украинские военнослужащие живут в землянках, воду получают путем топления снега на сухом горючем, а электроэнергия поступает от генератора. Подчеркивается, что при этом солдаты ВСУ находятся под постоянными обстрелами боевиков.
По словам самих военнослужащих, на данный момент их главной потребностью является топливо, а его не подвозят. Поэтому за дровами приходиться ходить в ближайшую лесополосу, в сторону позиций незаконных вооруженных формирований.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это тот Сучковский, который на Беларусь собрался?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты смотри, опять зрада тотальна. Никак не угодишь диванным командармам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Солдаты может и "действует действует", а скорее действуют как умеют.Лучше б действовало "четко и умело" это что паркетное, может быть меньше солдат бы гибло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а это война и без потерь не как а арте работать по позициям артиллерии дыфрявых не зя приказ об радиусе 500 метров от жилых до сих пор не кто не отменял
 показать весь комментарий
Ответить
 
По словам самих военнослужащих, на данный момент их главной потребностью является топливо, а его не подвозят. Поэтому за дровами приходиться ходить в ближайшую лесополосу, в сторону позиций незаконных вооруженных формирований.

===================
молодец, сегодня пойдешь за дровами в лесопосадку
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наш личный состав в районе Авдеевки действует четко и умело", - Полторак
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Германия Донбасс КГГА Киев Климкин Меркель Минобороны минские соглашения Нацполиция обстрел оружие Полторак Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия СБУ смерть суд терроризм Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти