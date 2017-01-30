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 Прокуратура просит суд арестовать первого заместителя мэра Ужгорода Цапа без права залога

Прокуратура Закарпатской области просит суд избрать первому заместителю мэра Ужгорода Иштвану Цапу, который подозревается в получении неправомерной выгоды, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы просим избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога", - сказала сотрудница пресс-службы.

По ее словам, на данный момент правоохранительные органы Венгрии еще не предоставили ответ на запрос прокуратуры о наличии или отсутствии у Цапа венгерского гражданства.

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Как сообщалось ранее, суд перенес избрание меры пресечения Цапу с 30 на 31 января.

Напомним, Генеральная прокуратура инкриминирует Цапу вымогательство у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли. Сам заместитель мэра отрицает обвинения в получении взятки и заявляет, что находится в Украине.


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Зря вы так... выход под залог - это самая правдивая Е - декларация в мире...))
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удивил....наших депутатов ничем не опозоришь,дно однако..
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как это без заставы?это что за выборочное правосудие?у нас все коррупционеры равны в правах, чоколадное правосудие для всех у кого есть бабло, одинаково--- прейскурант разный !!!!
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Позавчера был в Украине. Где сейчас- не знаю. Я бы, на его месте- наверное оказался в Венгрии. Как-то непонятно. Мэр Ужгорода спалился на взятке в 1400 баксов??? Месштаб- не мэра, тем более- Ужгорода.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура просит суд арестовать первого заместителя мэра Ужгорода Цапа без права залога
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