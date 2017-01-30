 Прокуратура просит суд арестовать первого заместителя мэра Ужгорода Цапа без права залога

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы просим избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога", - сказала сотрудница пресс-службы.
По ее словам, на данный момент правоохранительные органы Венгрии еще не предоставили ответ на запрос прокуратуры о наличии или отсутствии у Цапа венгерского гражданства.
Как сообщалось ранее, суд перенес избрание меры пресечения Цапу с 30 на 31 января.
Напомним, Генеральная прокуратура инкриминирует Цапу вымогательство у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли. Сам заместитель мэра отрицает обвинения в получении взятки и заявляет, что находится в Украине.
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