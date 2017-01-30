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 Участники АТО в 2016 году получили в собственность 39,3 тыс. га земли, - Госгеокадастр

Участники антитеррористической операции в 2016 году получили в собственность 36 тыс. земельных участков общей площадью 39,3 тыс. га, что в 2,5 раза больше, чем за 2015 год.

Об этом в ответе на запрос УНИАН сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, передает Цензор.НЕТ.

"По оперативной информации территориальных органов Госгеокадастра, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти предоставлено в собственность участникам антитеррористической операции в 2016 году 36,061 тыс. земельных участков общей площадью 39,333 тыс. га", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Госгеокадастра пытались вывести из госсобственности 1600 га земли на Киевщине, - СБУ


При этом в пресс-службе отметили, что в 2014 году участникам АТО выдали 1,296 тыс. земельных участков общей площадью 543,82 гектара, в 2015 году - 14,475 тыс. земельных участков общей площадью 9,512 тыс. гектаров.

Сообщается, что за период с 2014 года по 2016 год участники АТО получили 51,832 тыс. земельных участков общей площадью 49 тыс. 390 га.

Также читайте: Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек, - Госслужба по делам ветеранов
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Это хорошо....
Теперь еще беспроцентные ссуды сделайте для ребят...на строительство или открытие бизнеса...и будет совсем хорошо...
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Ты эту землю видел ? Солончаки , уклоны . У нас человек 60 получило ( а может и больше ) . .
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Не видел...но никто никого брать не заставляет...это не обязательно...
А раз люди берут...значит их устраивает...

И те твои 60 человек.....им не насильно земли давали....так ведь...
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Большенство её не видели . Дело не в этом . Тупо распахиваются все ( берега , крутые склоны ) чтобы дать эту землю ( а потом ноют все что экология плохая и реки пересохли ) , а рядом полно государственной земли , которая по-чему-то не приносит прибыли . Почему её не раздать ?
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Что значит не видели..?? Не нужно сказки сказывать....
Берега к стати это круто...за берега большие деньги платят...что бы домишку на том берегу построить....
А крутые склоны это где..?? Конкретнее можно..??
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Далеко от города ( поэтому домишко нечего не стоит ) . И на земле для товарного производства нельзя строить ). Жить у реки - не значить видеть эту реку , если ты не рыбак и не старик ). Крутые склоны , берега - это земля распаханая при колхозах ( неучтёнка , чтобы повысить урожайность ). Потом её вывели под пастбища . Теперь распахали ( через 20- 25 лет по новой). Реально , у нас , распахали 90% земли . Я траву вижу только у реки и на обочине дорог.
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И шо..?? Ты бы хоть поведал нам какие комментарии ожидает получить твой куратор под данной новостью..( которую вы уже месяц тут вывешиваете)...а мы постарались...да написали....
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кто-нибудь хоть раз видел, как эта земля выбивается ногами и кулаками из кабинетных крыс?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастники АТО в 2016 году получили в собственность 39,3 тыс. га земли, - Госгеокадастр
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