 Участники АТО в 2016 году получили в собственность 39,3 тыс. га земли, - Госгеокадастр

Об этом в ответе на запрос УНИАН сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, передает Цензор.НЕТ.
"По оперативной информации территориальных органов Госгеокадастра, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти предоставлено в собственность участникам антитеррористической операции в 2016 году 36,061 тыс. земельных участков общей площадью 39,333 тыс. га", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе отметили, что в 2014 году участникам АТО выдали 1,296 тыс. земельных участков общей площадью 543,82 гектара, в 2015 году - 14,475 тыс. земельных участков общей площадью 9,512 тыс. гектаров.
Сообщается, что за период с 2014 года по 2016 год участники АТО получили 51,832 тыс. земельных участков общей площадью 49 тыс. 390 га.
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Теперь еще беспроцентные ссуды сделайте для ребят...на строительство или открытие бизнеса...и будет совсем хорошо...
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А раз люди берут...значит их устраивает...
И те твои 60 человек.....им не насильно земли давали....так ведь...
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Берега к стати это круто...за берега большие деньги платят...что бы домишку на том берегу построить....
А крутые склоны это где..?? Конкретнее можно..??
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