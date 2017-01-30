 Церцвадзе подал прошение о статусе беженца, - адвокат

Задержанный в Украине по запросу России боец АТО из Грузии Гия Церцвадзе подал прошение о получении статуса беженца. В 2015 году также было подано два прошения о получении украинского гражданства. Об этом сообщила его адвокат Ксения Проконова на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В 2015 году были поданы два прошения о получении украинского гражданства Гией Церцвадзе. Одно подал он лично, второе было подано с подписью тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко, который просил предоставить Церцвадзе гражданство за выдающиеся боевые заслуги. "Что с этими документами сейчас, мы выясняем", - сказала Проконова.
"Мы вступили в процедуру предоставления статуса беженца, поскольку Гии действительно угрожает опасность от органов РФ. В случае его выдачи, ему там грозит смертная казнь. Я думаю, мы даже не дождемся судебного производства, он просто потеряется на территории РФ. Поэтому выдавать его нельзя", - сказала Проконова.
Адвокат сообщила, что ведется общение с украинским Интерполом.
"Многие спрашивают, продолжает он (Церцвадзе, - ред.) висеть в розыске Интерпола или нет. Есть такое понятие как деактивация карты (розыска, - ред.). Сейчас там просто снят активный поиск, деактивация не включена, потому что он задержан на территории Украины, но продолжают быть основания для его розыска в других странах. Именно по этой причине Гия не будет покидать территорию Украины", - сказала Проконова.
Также адвокат отметила, что российская сторона не предоставила необходимого объема документов по обвинению Церцвадзе.
"Нами теперь собираются доказательства, что в 2003 году он не находился на территории России. Потому что сложно совершить убийство на территории РФ, если на время этого события ты был не на территории РФ, а в Грузии. Поэтому нами была востребована информация относительно пересечения границ России и Грузии, где он находился на тот момент, а также подтверждение его действий на территории АТО, информация относительно гражданства и других дел. Мы будем узнавать информацию относительно уголовного производства против Гии и стараться его закрыть для того, чтобы его исключили из базы Интерпола, и, чтобы Россия не могла требовать его с территории других стран", - цитирует "Укринформ" Проконову.
Грузинский доброволец Гия Церцвадзе, который в 2014-2015 годах принимал участие в АТО, заявил, что в 2003 году находился в Грузии и работал в Министерстве обороны этой страны.
"В 2003 году я находился в Грузии. На службе в Министерстве обороны Грузии. Потом я определенное время работал в Совете безопасности Абхазии", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
"В СИЗО со стороны сотрудников ко мне было нормальное отношение. Никаких провокационных действий с их стороны в отношении меня не было, никакого давления - ни психологического, ни физического. Со стороны руководства СИЗО также было нормальное отношение", - рассказал Церцвадзе.
Адвокат Церцвадзе Ксения Проконова прибавила, что теперь сторона защиты собирает доказательства слов Церцвадзе относительно его службы в Грузии, участия в АТО и информацию относительно грузинского гражданства. Проконова отметила, что в настоящее время ведется диалог с Генпрокуратурой по правильному оформлению отказа в экстрадиции грузинского добровольца в РФ.
"Мы сейчас ведем конструктивный диалог с ГПУ о том, чтобы правильно оформить отказ выдачи Гии в РФ, отказ в экстрадиции. После этого будем заниматься процессом легализации его пребывания в Украине", - добавила адвокат.
Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.
По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе".
Вечером 26 января стало известно, что Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры.
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фсб состряпает ,не переживайте...
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Давно, еще в 2014-2015 годах, нужно было дать гражданство всем иностранцам, кто воевал за нашу страну и хотел бы стать гражданином.
А вот депутатов и чинуш с двойным и тройным гражданством гражданства Украины нужно лишить в самом высоком темпе!
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так там главно-матка сидит
вот они туда и слетаются
а по ночам на банковую за инструкциями...
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Ще 131-му москалю минулого року надано українське громадянство. ??? Чому серед них нема тих 11-ьох, яких мають екстрадувати (якщо вірна інформація) ?
До речі, де незрівнянна реХВорматорка Одещини Манька, якій урочисто було вручено наш паспорт ?
Зате регулярно чуємо, що добровольцям з інших країн відмовляють або подовгу не розглядають подання і люди мусять перетнути кордон, щоб не порушувати правил перебування.
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