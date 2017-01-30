 На базе системы "Безопасный город" могут быть развернуты подпрограммы от автоматизированного управления дорожным движением до контроля за парковкой, - КГГА

Эти камеры являются бесценными помощниками подразделениям Национальной полиции в расследовании уголовных преступлений, но, прежде всего, они несут пользу столичным жителям. Об этом заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко во время еженедельного брифинга, сообщили в пресс-службе КГГА.
"Сегодня программа" Безопасный город "дает очень много для анализа ситуации на дорогах столицы. Например, мы можем фиксировать в онлайн-режиме нарушения правил дорожного движения, нарушение правил парковки, можем распознавать номера транспортных средств, а также контролировать движение по полосе для общественного транспорта", - сообщил Владимир Бондаренко.
Мониторинговым центром сегодня могут пользоваться правоохранители и коммунальные службы, однако пользу от внедрения системы имеют прежде всего киевляне.
"В прошлом году мы говорили о роли системы в развитии транспортной инфраструктуры. Сегодня мы четко понимаем, что на базе этой системы могут быть развернуты различные подпрограммы: от автоматизированного управления дорожным движением до контроля за парковкой ", - напомнил Владимир Бондаренко.
Руководитель аппарата также подчеркнул, что сегодня система опережает законодательную базу, и теперь город ждет ответных шагов Парламента и Правительства для того, чтобы система, кроме возможности мониторинга, выполняла превентивную функцию.
Сейчас эта система становится одной из основных для Департамента транспортной инфраструктуры и для коммунальных предприятий, которые работают в подчинении Департамента. В ближайшее время в столице планируется установка еще 4 тысяч смарт-камер, которые будут объединены в единый общегородской комплекс видеонаблюдения.
"В этом году мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу - покрытие камерами входов и выходов из "Киевского метрополитена", основных транспортных магистралей, а также въездов и выездов из города", - отметил Владимир Бондаренко.
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