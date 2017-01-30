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Все про:нарушения (697) Нацполиция (5796) Донецкая область (3611)

 За неделю полицейские пресекли более 90 правонарушений на блокпостах Донетчины

Несмотря на сильные морозы, правоохранители Донецкой области продолжают круглосуточную службу на стоп-контролях региона. Предупредить вывоз незаконных взрывоопасных предметов, выявить участника незаконного вооруженного формирования, злоумышленника, который скрывается от наказания, прекратить наркопреступление - благодаря проверкам на блокпостах в регионе, где ведутся боевые действия, становится безопаснее.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе полиции Донецкой области, только в течение одних суток краматорские полицейские на блокпосту дважды изымали наркотики у пассажиров рейсового автобуса, и телескопическую палку у водителя автомобиля.

Так, во время проверки пассажиров автобуса (Константиновка - Славянск) внимание правоохранителей привлекли 2 мужчины, которые вели себя странно. В ходе проверки документов оба признались, что у них есть наркотические вещества. 26-летний молодой человек в нижнем белье прятал заполненный ацетилированным опием 10-миллиметровый шприц, а 38-летний мужчина хранил бумажный сверток с измельченным веществом растительного происхождения весом примерно 5- 6 граммов.

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Всего за неделю через блокпосты Донетчины прошли более 43 000 физических лиц, 1,2 тысячи единиц грузового и более 9000 легкового транспорта. Транспортные средства и люди, которые вызвали подозрение, проверялись. В результате удалось выявить и прекратить 92 правонарушения.

6 раз правоохранители изымали оружие и боеприпасы. Гранаты, патроны и запалы изымались сотрудниками Центрального, Покровского, Бахмутского, Никольского отделов и отделений полиции.

Кроме того, именно на блокпостах были обнаружены 7 человек, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях, 22, которые поддерживают с ними связь, 2 человека, которые находились в розыске за совершение преступлений, и 2 человека, которые разыскивались как без вести пропавшие.

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Также были обнаружены 12 мобильных терминалов, которые находились в розыске, одно похищенное транспортное средство, зафиксированы 22 факта подделки документов, 6 грузовиков, перевозивших груз, в том числе и металл, без соответствующего пакета документов.

Полиция Донецкой области призывает граждан с пониманием относиться к проверкам на блокпостах и ​​не препятствовать им. Помнить, что все такие специальные мероприятия направлены на обеспечение безопасности жителей, которые третий год живут в условиях войны.

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за все время сущ. нов. пол. мерседесы,роверы,паджеры и т.д., как парковались на зебре,газоне,тротуаре,заезд/выезд.
так и паркуются.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю полицейские пресекли более 90 правонарушений на блокпостах Донетчины
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