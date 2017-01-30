 За неделю полицейские пресекли более 90 правонарушений на блокпостах Донетчины

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе полиции Донецкой области, только в течение одних суток краматорские полицейские на блокпосту дважды изымали наркотики у пассажиров рейсового автобуса, и телескопическую палку у водителя автомобиля.
Так, во время проверки пассажиров автобуса (Константиновка - Славянск) внимание правоохранителей привлекли 2 мужчины, которые вели себя странно. В ходе проверки документов оба признались, что у них есть наркотические вещества. 26-летний молодой человек в нижнем белье прятал заполненный ацетилированным опием 10-миллиметровый шприц, а 38-летний мужчина хранил бумажный сверток с измельченным веществом растительного происхождения весом примерно 5- 6 граммов.
Всего за неделю через блокпосты Донетчины прошли более 43 000 физических лиц, 1,2 тысячи единиц грузового и более 9000 легкового транспорта. Транспортные средства и люди, которые вызвали подозрение, проверялись. В результате удалось выявить и прекратить 92 правонарушения.
6 раз правоохранители изымали оружие и боеприпасы. Гранаты, патроны и запалы изымались сотрудниками Центрального, Покровского, Бахмутского, Никольского отделов и отделений полиции.
Кроме того, именно на блокпостах были обнаружены 7 человек, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях, 22, которые поддерживают с ними связь, 2 человека, которые находились в розыске за совершение преступлений, и 2 человека, которые разыскивались как без вести пропавшие.
Также были обнаружены 12 мобильных терминалов, которые находились в розыске, одно похищенное транспортное средство, зафиксированы 22 факта подделки документов, 6 грузовиков, перевозивших груз, в том числе и металл, без соответствующего пакета документов.
Полиция Донецкой области призывает граждан с пониманием относиться к проверкам на блокпостах и не препятствовать им. Помнить, что все такие специальные мероприятия направлены на обеспечение безопасности жителей, которые третий год живут в условиях войны.
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так и паркуются.
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