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 Политика Украины
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Все про:Германия (2618) Меркель (1354) реформы (2453)

 Германия и далее будет помогать Украине на пути проведения реформ в стране, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверяет в дальнейшей их поддержке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Это и непростая программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украины выполнила все требования. Мы поддерживаем и приветствуем шаги по реформированию экономики и общему реформированию Украинского государства", - сказала А.Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко.

Она заверила, что Германия и далее будет помогать Украине на пути проведения реформ в стране. "Мы очень рады, что, несмотря на такие непростые времена, Украина имеет экономический рост", - сказала канцлер.

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А.Меркель высказала удовлетворение тем, что уровень экспорта из Германии в Украину вырос за первые три квартала 2016 года почти на 17%.
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С такими рехформаторами и Путлер не нужен..
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Хитер бобер!))
Им гадить, а расхлебывать всем - да?
Пусть со своими карманными партиями и несет ответственность!Медведев заявил, что за аннексию Крыма должны отвечать всеПремьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за «присоединение» Крыма и другие недавние политические решения несут…DEPO.UA


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ни кто нам не поможет. только мы сами. в германии понятия не имеют что у нас происходит.
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Фашисты всегда поддержат, когда будут убивать украинцев! При чем абсолютно всё равно пулями, тарифами или отсутствием возможности купить лекарства !!! Одабривает она реформы...Я,я Пьетья,тваи рехформен дасишь фантастиш... МРКЛ ПНХ !!!!
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они сразу чернозем под шум прибоя будут вывозить -фу пля!тошнота
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З такими темпами і правнуки не побачать ці результати.
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Что теперь за лярд зелени ( который разворуют как и предыдущие ) отдадим ?
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Есть идея получше.Пусть помогут спецами (бывшими) из ГЕСТАПО.
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спасибо конечно, но лучше бы германия помогала рыбам научиться лазать по деревьям - быстрее результат получили бы.
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хочешь накормить голодного, дай ему удочку а не рыбу
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реформы -мвф бабла не дает.корупция,безвиза нет-корупция,ассоциацию любители мака отодвигают-корупция...и макрель пойдет на...й на пенсию....отформатировав Украину с потерей Донбасса...в пользу ла ла ла....и продолжением убийственного минского мирного для украинского народа...
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"Надопомагали" вже............ І коли вони всі нарешті відцепляться від України!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания и далее будет помогать Украине на пути проведения реформ в стране, - Меркель
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