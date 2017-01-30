 Себестоимость поездки в наземном электротранспорте Киева - 5,28 грн, в метро - более 6 грн, - КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской горадминистрации Сергей Майзель.
"На сегодня себестоимость поездки в наземном электротранспорте - 5 грн 28 коп., в метро, если не ошибаюсь, 6 грн с копейками. То есть на сегодня мы уже дотационно работаем", - сказал он.
"Электроэнергия поднялась в 3 раза, льготы на электротранспорт с начала года сняты. И если "Киевпастранс" за электроэнергию раньше платил около 200 млн грн, то сейчас - до 500 млн грн. Примерно такая же ситуация на метрополитене", - проинформировал чиновник.
По его словам, благодаря тому, что частные перевозчики недавно подняли тарифы за проезд, в городском коммунальном транспорте пассажиропоток увеличился на 7%.
При этом Майзель заверил, что пока цены на проезд в столичном транспорте пересматривать не планируется.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко поручил Мининфраструктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.
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машины, дома,яхты,отдых,здоровье.
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З радіоперехоплень стало відомо, що на підмогу терористам їде більше двох десятків КамАЗів з російським спецпризначенцями.
Але українські військові повністю контролюють ситуацію і дають влучну відповідь ворогу.…Еще
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Растёт благосостояние нашего народа !
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А тут - себестоимость 5,28 грн., при том, что новые маршруты, практически не создаются.
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В Киеве и так зарплаты выше чем по регионам, зачем субсидировать? Не, если конечно только из городского бюджета, ради Бога, но почему это должны делать жители, к примеру, "многострадального" Шаргорода?
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Сядьте, нормально посчитайте (ещё лучше аудит закажите) - глядишь и цифирь другая будет.
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Льготы необходимо монетизировать, тогда напр. пенсы подумают - мотаться ли им на другой конец Киева "за гречкой" или проще дома посидеть.
Фактически прибыль идёт от нас - тех, кто платит. А платить за себя и за того парня (парней) - это для лохов.
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Хотя хрен знает какими мы станем, если удастся до пенсии дожить.
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е-платёжки...
е-пенсии...
А потом очередное чиновничье чмо дунет в оффшор пенсионные накопления (те которые недожрёт инфляция Кубива-Гонтааревой) и будет потирать лапки, які нічого не крали.
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загадка для Коломбо
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http://economics.unian.net/finance/1718557-dolya-gossektora-v-ekonomike-ukrainyi-sostavlyaet-16-minekonomrazvitiya.html
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