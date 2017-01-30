EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Киевские новости
  1596  40
Все про:КГГА (1854) Киев (16117) проезд (200) тарифы (1409) транспорт (1141) цены (2058) электроэнергия (966)

 Себестоимость поездки в наземном электротранспорте Киева - 5,28 грн, в метро - более 6 грн, - КГГА

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева пока повышаться не будут.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской горадминистрации Сергей Майзель.

"На сегодня себестоимость поездки в наземном электротранспорте - 5 грн 28 коп., в метро, если не ошибаюсь, 6 грн с копейками. То есть на сегодня мы уже дотационно работаем", - сказал он.

"Электроэнергия поднялась в 3 раза, льготы на электротранспорт с начала года сняты. И если "Киевпастранс" за электроэнергию раньше платил около 200 млн грн, то сейчас - до 500 млн грн. Примерно такая же ситуация на метрополитене", - проинформировал чиновник.

По его словам, благодаря тому, что частные перевозчики недавно подняли тарифы за проезд, в городском коммунальном транспорте пассажиропоток увеличился на 7%.

При этом Майзель заверил, что пока цены на проезд в столичном транспорте пересматривать не планируется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В двух столичных маршрутках подорожал проезд

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко поручил Мининфраструктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно экономить электроэнергию...переходить на светодиодное освещение к примеру...и себестоимость будет ниже....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно калькуляцию себестоимости? Уж больно всё подозрительно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если покупать необходимое с откатами,то можно еще не такие цены накрутить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть 20 центов за проезд - это очень дорого, учитывая что стоимость электроэнергии уже на европейском уровне? А платим 15 центов... А ведь еще надо работникам что-то платить, а ведь надо хоть какой-то ремонт транспорта и метро делать. Где еще в Европе такие тарифы есть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Электроэнергия в составе себестоимости составляет 12%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лучше расшифровку льготников в количественном виде...
 показать весь комментарий
Ответить
 
все включено!! :D
машины, дома,яхты,отдых,здоровье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читай выше - "Электроэнергия поднялась в 3 раза, льготы на электротранспорт с начала года сняты." Просто в себестоимость теперь закинули затраты по льготникам, а Кличко получается попросту перекинул вопрос, всегда решаемый городом, на самих пассажиров. Красиво умыл руки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Годину тому в районі Авдіївки дещо стихла робота ствольної артилерії. Хоча не припиняють працювати 82 і 120 міномети. В основному гримить район промзони і малих дач.
З радіоперехоплень стало відомо, що на підмогу терористам їде більше двох десятків КамАЗів з російським спецпризначенцями.
Але українські військові повністю контролюють ситуацію і дають влучну відповідь ворогу.…Еще

319

31
146
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТАК ПОКАЖИТЕ ХОТЬ ОДНОГО НАЧАЛЬНИЧКА СРЕДНЕЙ РУКИ ИЗ МЕТРОПОЛИТЕНА КТО ЖИВЕТ ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ! У НАС УЖЕ ЕСТЬ УЗ ГДЕ УБЫТКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ ОСОБНЯКАМ ПОД КИЕВОМ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во времена моей молодости билет Запорожье - Симферополь плацкарт как-раз и стоил что-то около шести рублей .
Растёт благосостояние нашего народа !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну допустим в Симферополь, надеюсь скоро, военком и бесплатно может подвезти
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот брехуни, а как тогда метрополитен закончил год с милионными прибылями?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Удивительное дело: маршрутные такси, имеющие более высокие эксплуатационные затраты чем наземный электротранспорт, при стоимости проезда в 5-6 грн., умудряются получать вполне приличную прибыль...
А тут - себестоимость 5,28 грн., при том, что новые маршруты, практически не создаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все просто - маршрутка частная, метро нет. Частная собственность творит чудеса!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, именно чудеса творит с завышенной калькуляцией расходов и потоками неучтенной налички не облагаемой налогами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Справедливое замечание от человека не получающего зарплату в конверте. Вы же именно такой человек?
 показать весь комментарий
Ответить
 
только в нашей стране, такой вид транспорта как метро в многомиллионном городе, может быть убыточным...
В Киеве и так зарплаты выше чем по регионам, зачем субсидировать? Не, если конечно только из городского бюджета, ради Бога, но почему это должны делать жители, к примеру, "многострадального" Шаргорода?
 показать весь комментарий
Ответить
 
отфильтруйте льготников: бабушкам гречку на дом привозите, менты-прокуроры там разные пусть или с наворованного платят или пузо пешкодрала сгоняют. Попробуйте меньше пиздить. Коммерсы за рекламу, аренду пусть реальную цену платят.

Сядьте, нормально посчитайте (ещё лучше аудит закажите) - глядишь и цифирь другая будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
менты и прокуроры давно бесплатно не ездят. Да и в бабушках тут дело тоже частично...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этих давно того, лет десять назад... пенсионеров, чернобыльцев, участников БД и т.д. нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
давно в троллейбусе катались ?
Льготы необходимо монетизировать, тогда напр. пенсы подумают - мотаться ли им на другой конец Киева "за гречкой" или проще дома посидеть.
Фактически прибыль идёт от нас - тех, кто платит. А платить за себя и за того парня (парней) - это для лохов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас маршрутки ходят между Ужгородом и Мукачево. Так вот пенсам проезд чуть больше одной гривни. Остальным 25. Угадайте зачем они ездят в Ужгород? В столовую, потому что возле автостанции в Ужгороде обед стоит на 10 гривен дешевле! А один такой пенс директором предприятия в Ужгороде работает, подъедет к автостанции на джипе, припаркуется, а в Ужгород за маршрутке, "за гривну" едет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, пенсы, они такие Нашим киевским бабкам тоже палец в рот не клади - по локоть откусят.
Хотя хрен знает какими мы станем, если удастся до пенсии дожить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас пенсии не будет. Не ведись на этот чес. Когда придет время ее получать, введут накопительную систему, а нам предложат нынешних пенсов с могил доставать и спрашивать куда пошли наши деньги!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
е-декларации...
е-платёжки...
е-пенсии...
А потом очередное чиновничье чмо дунет в оффшор пенсионные накопления (те которые недожрёт инфляция Кубива-Гонтааревой) и будет потирать лапки, які нічого не крали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будем честны, пытаться накопить, в том числе и на пенсию в гривнах, может только человек нуждающийся в лечении...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
грабёж будет в принудительном порядке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та ну...не може бути...точно порахували...а може не врахували нові мерси і дачі для начальства ато дивіться заставлять з власної кишені доплатити
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в других городах 3.0 конечная стоимость, а в Киеве 5.0 себест.
загадка для Коломбо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в других городах тоже самое. Просто мало где есть метро. Частники - маршрутчики, в плюсах, потому что льготников на кую вертели, ну а тот кто не может их вертеть, тот и в минусах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А куда идёт бабло от РЕКЛАМЫ , которой завешано ВСЁ метро ? Там ведь миллионы долларов на рекламе зарабатываются ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Метрополитену от этой рекламы достаются крохи. Все уходит карманным рекламным конторам, связанным с руководством Метрополитена...
 показать весь комментарий
Ответить
 
От цікаво: в електротранспорті "собівартість" 5,28 грн (враховуючи місткість тих самизх тролейбусів), то чому претензії весь час до маршрутників за те, що в них вартість проїзду в середньому 5-6 грн за значно меншої пасажиромісткості Богданів і вищій, порівняно з електрикою, вартістю пального? Чи вони в мінус працюють? Чи може хтось тупо БРЕШЕ, як і завжди, в принципі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему у нас в метро табло показывает время от ухода поезда вместо времени, которое осталось до прихода нового состава, как принято в Европе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нолик не забыли случайно дорисовать шулера.П..ть так п..ть.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСебестоимость поездки в наземном электротранспорте Киева - 5,28 грн, в метро - более 6 грн, - КГГА
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Германия Донбасс КГГА Киев Климкин Меркель Минобороны минские соглашения Нацполиция обстрел оружие Полторак Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия СБУ смерть суд терроризм Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти