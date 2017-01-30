 Стрелков-Гиркин назвал российских военных "головожопами": "Боеспособность - низкая, мобильность - никакая, боевой дух - паршивый"

Об этом написал террорист Гиркин в одной из соцсетей, передает Цензор.НЕТ.
"Однако, трудами многочисленных чиновных головожопов - гражданских и военных (поголовно российских), вместо двух боеспособных корпусов в ЛДНР имеется чёрт знает что. По боеспособности и боевым качествам сравнимое, пожалуй, лишь с немецкими "стационарными дивизиями" образца весны 1944 года на Атлантическом побережье Франции (разгромленным и истребленным союзниками практически сразу и даже быстрее, чем они сами предполагали). Боеспособность - низкая, мобильность - никакая, боевой дух - паршивый и даже укомплектованность - сильно отличающаяся от штатной. Полноценно наступать (тем более - против столь же убогого, но гораздо более многочисленного противника) "корпуса" не способны. Если кто-то без прямой поддержки соединений ВС РФ погонит их в масштабное наступление - они будут не просто разбиты, а разгромлены. Причины такого печального состояния дел я уже неоднократно указывал. Но речь сейчас не о них, а о том,как можно было бы срочно исправить ситуацию до хотя бы приемлемого уровня", - написал он.
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Какие "советские солдаты" в 1918 году, если сам Советский Союз был создан только 1922 году?
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Гіркін ти, г-і-р-к-і-н. Гидкий, смердючий терорист.
Дивно, що ще не прибрали до цих пір, продовжує коптити небо, скотина.
На твої опуси начхати. Наші хлопці всіх ворогів знищать. І по фіг, яка там у них боєготовність.
Іди готуйся смерть прийняти, =реконструктор= довбаний.
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"я тебя слепила
из того,что было..."
успехов в вылепливании петухов
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Кто захочет воевать под руководством неудачников? Причем, слово "неудачник" слышится с каждым годом все реже.
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"...мы очень расчитывали на местное население в Дамбассе,что они вольются в ряды ополчения,и дальше по цепочке до Одессы,но мы ПРОСЧИТАЛИСЬ...,нас не поддержали...
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Видно наши им хорошо насыпали и насыпают.
Вот можно почитать еще одного ватного "всё плоха". Очень много букв. Конспективно можно изложить: "Без "северного ветра" нам пи@да. С "северным ветром" нам тоже пи@да, но немножко позже". )))
http://kenigtiger.livejournal.com/1779021.html
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