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Все про:боевик (17898) Донбасс (12497) Гиркин (23)

 Стрелков-Гиркин назвал российских военных "головожопами": "Боеспособность - низкая, мобильность - никакая, боевой дух - паршивый"

Если кто-то без прямой поддержки соединений ВС РФ погонит пророссийских боевиков в масштабное наступление - они будут не просто разбиты, а разгромлены.

Об этом написал террорист Гиркин в одной из соцсетей, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Боевики обстреливают позиции ВСУ из артсистем, установленных в жилых районах Донецка и Ясиноватой. Это варварские методы ведения огня, - Порошенко. ВИДЕО

"Однако, трудами многочисленных чиновных головожопов - гражданских и военных (поголовно российских), вместо двух боеспособных корпусов в ЛДНР имеется чёрт знает что. По боеспособности и боевым качествам сравнимое, пожалуй, лишь с немецкими "стационарными дивизиями" образца весны 1944 года на Атлантическом побережье Франции (разгромленным и истребленным союзниками практически сразу и даже быстрее, чем они сами предполагали). Боеспособность - низкая, мобильность - никакая, боевой дух - паршивый и даже укомплектованность - сильно отличающаяся от штатной. Полноценно наступать (тем более - против столь же убогого, но гораздо более многочисленного противника) "корпуса" не способны. Если кто-то без прямой поддержки соединений ВС РФ погонит их в масштабное наступление - они будут не просто разбиты, а разгромлены. Причины такого печального состояния дел я уже неоднократно указывал. Но речь сейчас не о них, а о том,как можно было бы срочно исправить ситуацию до хотя бы приемлемого уровня", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы АТО ликвидировали 15 и ранили 24 боевика в районе промзоны Авдеевки, - ГУР

Стрелков-Гиркин назвал российских военных "головожопами": "Боеспособность - низкая, мобильность - никакая, боевой дух - паршивый" 01





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Edmond Dantes™ ‏@deMonte_Cristo 6 год6 годин тому

Какие "советские солдаты" в 1918 году, если сам Советский Союз был создан только 1922 году?


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Кто он бля такой? СратеХ херов.Было бы о ком писать.
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Так давай в окоп подымай свинорылых в атаку, тебя ждут в аду.
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Не понял кого подымать, свинорылых, или казломордых?
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Что-то Гиркин засиделся на этом свете, пора его в кафе "Ветерок" пригласить.
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Часть чего то убогого рассуждает о чем то убогом.
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Як мене дратує оце підстрелене з вусиками. А ще коли його називають (як воно хоче) стрІлковим.
Гіркін ти, г-і-р-к-і-н. Гидкий, смердючий терорист.
Дивно, що ще не прибрали до цих пір, продовжує коптити небо, скотина.

На твої опуси начхати. Наші хлопці всіх ворогів знищать. І по фіг, яка там у них боєготовність.
Іди готуйся смерть прийняти, =реконструктор= довбаний.
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Там уже давно чай с полонием стынет...пора уже пить игорЁша....
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Пора бы ВСЕМ запомнить что русские не выиграли ни одной войны! Одни понты...
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их могут боятся только поляки, неудачники как они.
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Гиркин - это рецидив прыща на жопе. И сидеть больно и выдавить позорно.
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"...ТЕМ БОЛЕЕ против такого же убогого противника..." Обезьяна попыталась кинуть какашкой в ВСУ, а получилось как сама написала- "чёрт знает что".😄
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Военный эксперт реконструктор с дыркин что же ты не остался военную мощь повышать и боевой дух? Поджал хвост когда жаренным запахло. этот убогий противник навалял и наваливает дальше вам не хилых люлей и не только зброду с флагами днр и лнр но кадровому тоже
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лугандонов спасает только то что в Киевском Генштабе сидят такие же "головожопые"(читай новости про суд над хенералом Назаровым), имхо
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ну дык....
"я тебя слепила
из того,что было..."
успехов в вылепливании петухов
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я служил в совдеровской типа армии с 1965-68 годы и с тех пор ничего не изменилось офицеры вечно бухие техника боеготова на 40% максимум,солдатня начинает движение с левой ноги и руки...
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Ладно начинают движение, но когда такое приключается в движении и чел пытается исправить положение в прыжке, сбивая всех сзади идущих только и слышно б..дь, с..ка, та шо за пи...ец...
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после разговора трамплина с мацковским другом ,сирийца Ассада, тот при смерти.,,,тот тоже в друзьях кремлевских...
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это тот стрелков-гиркин который сбежал из Славянска?
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Зато у нас с бойцами - все замечательно. Как бы им еще наше руководство впарить?
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наши бойцы побеждают не благодаря, а вопреки нашему руководству.
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Опять же, до поры до времени. Что такое успешная военная операция? Это максимальный результат при минимальных потерях.
Кто захочет воевать под руководством неудачников? Причем, слово "неудачник" слышится с каждым годом все реже.
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Зачем посты этого мало того, что додика, ещё и преступника, постить, да ещё и как топовую новость?
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оДИН РАЗ ЭТА ГНИДА СКАЗАЛА ПРАВДУ УЖЕ ПОСЛЕ КОГДА СБИЛА Боинг...
"...мы очень расчитывали на местное население в Дамбассе,что они вольются в ряды ополчения,и дальше по цепочке до Одессы,но мы ПРОСЧИТАЛИСЬ...,нас не поддержали...
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У козломордого гандона Гиркина скоро случится "сердечный приступ"
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ты прав,он свидетель многих преступлений Путлерской банды...
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Каждая какашка мнит себя Наполеоном . Кому интересен боярышниковый бред кацапо - генералиссимусов ? Забыл стратех как из Славянска на подсрачниках вылетел ? Все ,,военные победы,, кацапездолов это умение еба.. ть по голове ничего не ожидающего соседа . Но все уже знают что из себя представляет ,,лишнехромосомный мир ,, и держат лопату наготове , чтобы вовремя пере..ячить по высокодуховному рылу .
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Шота ватных сегодня пробило на "всё плохо". )))
Видно наши им хорошо насыпали и насыпают.
Вот можно почитать еще одного ватного "всё плоха". Очень много букв. Конспективно можно изложить: "Без "северного ветра" нам пи@да. С "северным ветром" нам тоже пи@да, но немножко позже". )))
http://kenigtiger.livejournal.com/1779021.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтрелков-Гиркин назвал российских военных "головожопами": "Боеспособность - низкая, мобильность - никакая, боевой дух - паршивый"
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