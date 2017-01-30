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 Киевские новости
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Все про:билеты (234) КГГА (1854) Киев (16117) технологии (567) транспорт (1141) электронные билеты (9)

 "В течение 2017 года мы планируем внедрить электронный билет в Киеве", - директор департамента КГГА Майзель

Электронный билет на общественный транспорт в столице будет внедряться в течение 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской горадминистрации Сергей Майзель.

"В течение 2017 года мы планируем внедрить электронный билет в Киеве. Практически на 50% он уже внедрен и работает на линии скоростного трамвая, городской электричке, в метрополитене, на фуникулере. Протестировав данную модель, мы можем сказать, что у нас будет одна из лучших систем в мире, она самая современная", - сказал он.

Чиновник добавил, что в ближайшее время будет начата тендерная процедура для определения поставщика оборудования (валидаторов, компьютеров для водителей и т. п.). "Увеличится ли цена билета после перехода на электронный билет, пока трудно говорить", - отметил он.

Майзель заверил, что кондукторы перейдут в ревизионную составляющую. "Это не закрывается служба, мы их не увольняем. Они начинают работать ревизорами на тех маршрутах, где они уже профессионалы. Они дальше будут работать", - сказал он. По словам руководителя департамента, служба контролеров уже проходит соответствующее обучение и готовится к переменам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове стартовал проект внедрения электронного билета. ВИДЕО

Напомним, в январе Верховная Рада приняла законопроект о регламентировании внедрения автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет).




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Крадіжка державних грошей набуває космічних розмірів! Мафія вже не знає що вигадати щоб вкрасти гроші!
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среди лауреатов Нобелевской премии посчитать не пробовал?
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Половина хлопців в окопах розмовляє російською
і тілики пальцем біля скроні покрутить тобі у відповідь
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Уявіть, що ви позбулися роботи, а значить і засобів до існування. Голод не тітка і ви звернулися в банк за кредитом. Той банк, здуру, видав вам великий кредит готівкою. Тепер у вас є багато грошей. І ви не тільки не голодуєте, але живете на "широку ногу": купуєте дорогі речі, не відмовляєтеся від походу в нічний клуб з друзями, купуєте собі новий "IPhone", а дівчині дорогі подарунки. З боку ви виглядаєте як успішний чоловік. Навколишні люди просто не знають, що всі ці гроші ви взяли в кредит і настане той день, коли за вами прийдуть банківські колектори, але це потім ... Давайте не будемо зараз про сумне? Живемо одним днем!
Тепер ви зрозуміли суть "реформ" Порошенка і яку роль тут грають кредити від МВФ. Якщо трошки утрiровать, то ви зараз отримуєте зарплати, які вам потім віддавати МВФ та ще й з відсотками. Не безпосередньо, звичайно, а через зростання тарифів ЖКГ, податків та позбавлення соціальних пільг, але в будь-якому випадку ці гроші будуть взяті БЕЗПОСЕРЕДНЬО з вашого гаманця...


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Кстати, а что же ты сам предыдущую картинку на русском выложил?
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В мае на Евровиденьи задолбёшься отлавливать
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Протестировав данную модель, мы можем сказать, что у нас будет одна из лучших систем в мире, она самая современная... и наверняка,самая неоправданно дорогая)
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А сколько же "зайцев" за месяц должен отловить и оштрафовать один контролер, чтобы только оправдать свою зарплату от 5000 гр, как декларирует в соей рекламе Киевпастранс?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"В течение 2017 года мы планируем внедрить электронный билет в Киеве", - директор департамента КГГА Майзель
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