 "В течение 2017 года мы планируем внедрить электронный билет в Киеве", - директор департамента КГГА Майзель

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской горадминистрации Сергей Майзель.
"В течение 2017 года мы планируем внедрить электронный билет в Киеве. Практически на 50% он уже внедрен и работает на линии скоростного трамвая, городской электричке, в метрополитене, на фуникулере. Протестировав данную модель, мы можем сказать, что у нас будет одна из лучших систем в мире, она самая современная", - сказал он.
Чиновник добавил, что в ближайшее время будет начата тендерная процедура для определения поставщика оборудования (валидаторов, компьютеров для водителей и т. п.). "Увеличится ли цена билета после перехода на электронный билет, пока трудно говорить", - отметил он.
Майзель заверил, что кондукторы перейдут в ревизионную составляющую. "Это не закрывается служба, мы их не увольняем. Они начинают работать ревизорами на тех маршрутах, где они уже профессионалы. Они дальше будут работать", - сказал он. По словам руководителя департамента, служба контролеров уже проходит соответствующее обучение и готовится к переменам.
Напомним, в январе Верховная Рада приняла законопроект о регламентировании внедрения автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет).
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і тілики пальцем біля скроні покрутить тобі у відповідь
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Тепер ви зрозуміли суть "реформ" Порошенка і яку роль тут грають кредити від МВФ. Якщо трошки утрiровать, то ви зараз отримуєте зарплати, які вам потім віддавати МВФ та ще й з відсотками. Не безпосередньо, звичайно, а через зростання тарифів ЖКГ, податків та позбавлення соціальних пільг, але в будь-якому випадку ці гроші будуть взяті БЕЗПОСЕРЕДНЬО з вашого гаманця...
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