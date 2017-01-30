 Если заказной характер дискредитации сети АТБ будет доказан, то Рыбалка может потерять депутатский мандат, - Веселова

Такое предположение высказала во время телевизионного эфира на телеканале NEWSONE народный депутат (фракция "Объединение" Самопомич") Наталья Веселова, передают Українські новини.

"Знаю, что в начале 2015 года был зарегистрирован законопроект "О национализации АТБ ". Причем это было сделано синхронно с так называемой национализацией сети АТБ на неподконтрольной территории в Донецкой области. И это мне показалось довольно странным. Потому что, когда украинские политики действуют синхронно с какими-то незаконными террористическими группировками, это уже наводит на какие-то мысли, скажем так, подозрительные. Чем вызваны такие действия, насколько они законны? Я не видела оснований для национализации той сети, которая сейчас действует на подконтрольной территории Украины. Это законный бизнес, который платит налоги в государственный бюджет (5,5 млрд грн, - ред.)", - заявила депутат.

На вопрос журналиста о том, что существует спланированная грязная пиар-кампания против бизнесгруппы АТБ и курирует ее народный депутат Украины (председатель комитета ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности) Сергей Рыбалка, Наталья Веселова сообщила, что знакома с этой ситуацией.

"Ко мне обращались активисты, участвовавшие в эксперименте (по поводу заказной кампании против АТБ, - прим. ред.). Они предоставили материалы по черному пиару против АТБ, а это была достаточно мощная акция. И я слышала, что здесь задействован мой коллега - Сергей Рыбалка из партии Ляшко и, поскольку ко мне обратились граждане с обращениями, я должна была их обработать и направила свои депутатские обращения в СБУ, Генпрокуратуру для того, чтобы они разобрались. Я надеюсь, что правоохранительные органы изучат эту ситуацию и предоставят нам свои выводы: действительно там был какой-то состав преступления или нет", - подчеркнула народный депутат.

В программе обратили внимание, что Наталья Веселова сделала сообщение в социальных сетях: "По результатам следствия Верховная Рада Украины должна принять решение о целесообразности занятия Сергеем Рыбалкой места в украинском парламенте". Поэтому, на уточняющий вопрос журналиста NEWSONE о том, что после расследования ГПУ и СБУ действительно Сергей Рыбалка может понести ответственность и даже потерять депутатский мандат, Наталья Веселова ответила: "Думаю, все будет зависеть от результатов проведения расследования. Действительно, если такой факт будет установлен (заказной характер дискредитации сети супермаркетов АТБ, - прим. ред.), то ГПУ должна будет подготовить такое представление о снятии неприкосновенности с депутата.

"Такие действия депутата Сергей Рыбалки, который использует методы, применяемые в так называемой ЛНР/ДНР, по мнению подписантов заявления (общественных активистов, обратившихся в ГПУ, - прим. ред.), могут привести даже к продовольственному кризису. Ведь сегодня сеть АТБ насчитывает 800 магазинов. И хороших последствий (от его действий) не будет", - подчеркнула она.