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 Политика Украины
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Все про:АТБ (21) Рыбалка Сергей (23)

 Если заказной характер дискредитации сети АТБ будет доказан, то Рыбалка может потерять депутатский мандат, - Веселова

Народный депутат (Радикальная партия) Сергей Рыбалка может потерять депутатский мандат и понести ответственность за ситуацию вокруг сети "АТБ".

Такое предположение высказала во время телевизионного эфира на телеканале NEWSONE народный депутат (фракция "Объединение" Самопомич") Наталья Веселова, передают Українські новини.

"Знаю, что в начале 2015 года был зарегистрирован законопроект "О национализации АТБ ". Причем это было сделано синхронно с так называемой национализацией сети АТБ на неподконтрольной территории в Донецкой области. И это мне показалось довольно странным. Потому что, когда украинские политики действуют синхронно с какими-то незаконными террористическими группировками, это уже наводит на какие-то мысли, скажем так, подозрительные. Чем вызваны такие действия, насколько они законны? Я не видела оснований для национализации той сети, которая сейчас действует на подконтрольной территории Украины. Это законный бизнес, который платит налоги в государственный бюджет (5,5 млрд грн, - ред.)", - заявила депутат.

На вопрос журналиста о том, что существует спланированная грязная пиар-кампания против бизнесгруппы АТБ и курирует ее народный депутат Украины (председатель комитета ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности) Сергей Рыбалка, Наталья Веселова сообщила, что знакома с этой ситуацией.

"Ко мне обращались активисты, участвовавшие в эксперименте (по поводу заказной кампании против АТБ, - прим. ред.). Они предоставили материалы по черному пиару против АТБ, а это была достаточно мощная акция. И я слышала, что здесь задействован мой коллега - Сергей Рыбалка из партии Ляшко и, поскольку ко мне обратились граждане с обращениями, я должна была их обработать и направила свои депутатские обращения в СБУ, Генпрокуратуру для того, чтобы они разобрались. Я надеюсь, что правоохранительные органы изучат эту ситуацию и предоставят нам свои выводы: действительно там был какой-то состав преступления или нет", - подчеркнула народный депутат.

В программе обратили внимание, что Наталья Веселова сделала сообщение в социальных сетях: "По результатам следствия Верховная Рада Украины должна принять решение о целесообразности занятия Сергеем Рыбалкой места в украинском парламенте". Поэтому, на уточняющий вопрос журналиста NEWSONE о том, что после расследования ГПУ и СБУ действительно Сергей Рыбалка может понести ответственность и даже потерять депутатский мандат, Наталья Веселова ответила: "Думаю, все будет зависеть от результатов проведения расследования. Действительно, если такой факт будет установлен (заказной характер дискредитации сети супермаркетов АТБ, - прим. ред.), то ГПУ должна будет подготовить такое представление о снятии неприкосновенности с депутата.

"Такие действия депутата Сергей Рыбалки, который использует методы, применяемые в так называемой ЛНР/ДНР, по мнению подписантов заявления (общественных активистов, обратившихся в ГПУ, - прим. ред.), могут привести даже к продовольственному кризису. Ведь сегодня сеть АТБ насчитывает 800 магазинов. И хороших последствий (от его действий) не будет", - подчеркнула она.

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А якщо буде доведено що АТБ працює на окупованих територіях, тоді АТБ закриють?
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А яким програмним комплексом користується магазини АТБ в Криму? Чи не тим самим що і АТБ в Україні? Чи не з одних серверів працює касова програма цих двох торгових мереж?
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ВОТ КАК ЭТА ТАК называемая патриотичная ДЕПУТАТКА ХОДИТ НА ТЕЛЕКАНАЛ "ПРАВДОЛЮБЦА" РАБИНОВИЧА,САМОПОМИЧ--АУ ! ПРОФУКАЛИ СОВЕСТЬ !
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Пол страны знает кто кормит далбас!
А второй кормящей эту хню это не выгодно!

АТБ- ВОЗИТ ТУДА БАБЛО И ХАРЧЬ!!!!!!!!!!
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У поста выше очепятка, правильно Даунбас ))
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Я не видела оснований для национализации той сети, которая сейчас действует на подконтрольной территории Украины. Это - законный бизнес, который платит налоги в государственный бюджет (5,5 млрд грн, - ред.)", - заявила депутат...... а Приват банк?..За 11 місяців 2016 ПриватБанк перерахував податків та інших бюджетних зборів на суму 5,875 млрд грн, що перевищує сумарні податкові відрахування всіх інших найбільших українських банків, у тому числі й державних. Про це повідомила прес-служба найбільшого українського банку. Для порівняння, затверджені міськими радами бюджети Вінниці та Житомира на 2016 рік складають 5,276 млрд грн.
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За АТБ,это не за Украину умирать,тут защитников много..)))
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800 точек с постоянньіми скидками на бухло и закусь, бухими компаниями под магазом, драками и матом? Закрьівать не надо! Ето же места естественного обитания алкобьідляка. А так опять расползутся...
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Рыбалка это сынок криминального авторитета,бандюка и убийцы под погонялом *Рыбка*,ОПГ которого промышляло в 90-ых рэкетом,убийствами,похищениями и прочими прелестями самых тяжёлых криминальных преступлений,а яблоко как известно от яблони недалеко падает
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Обычная биография 90% депутатов : или вор , или бандюк , или проститутка ( последнее недавно в тренде ).
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Теперь Домовой ПР, выкладывай свою фотку в смирительной рубашке, поржем.
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Если , допустим , этот Рыбалка своё удостоверение депутана потеряет , а я найду , то смогу ли я по этому мандату получить его зарплату ?
Или его непременно нужно будет потом убить ?
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АТБ И В РФ НЕ КИСЛО РАСТЁТ. В крыму и на донбассе всё у них гуд. фирма потужна--видать бабло там верхов рф украины.
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http://www.atbmarket.com/ru
http://pudmarket.ru/ruнайди 10 отличий
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли заказной характер дискредитации сети АТБ будет доказан, то Рыбалка может потерять депутатский мандат, - Веселова
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