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 Происшествия, За рубежом
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Все про:конфликт (617) музей (469) Санкт-Петербург (348) стрельба (2169) терроризм (19793) штурм (397)

 "В 4 утра охранник "музея Новороссии" вышел за сигаретами. У него возник конфликт. Три волонтера ждали его в музее и пришли на помощь", - сайт террористов о "битве" в Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга (Россия) брали штурмом т. н. музей Новороссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на один из сайтов террористов, охранявшие экспозицию "ветераны Донбасса" приняли правоохранителей за налетчиков.

Группа быстрого реагирования МВД РФ прибыла к "музею Новороссии", находящемуся на ул. Декабристов. Полицейские потребовали открыть дверь из-за поступившей к ним информации, что в этом здании якобы находится группа мужчин с травматическим оружием.

Сотрудники охраны отказались подчиняться требованиям в связи с тем, что не поверили в их принадлежность к правоохранительным органам. После отказа полицейские начали штурм, продолжавшийся более часа. Двери были открыты силой, охранники задержаны. В ходе противостояния полицейские распылили слезоточивый газ.

Руководитель "музея Новороссии" Герман Владимиров рассказал, что случилось досадное недоразумение: охранники приняли силовиков за налетчиков, а сами правоохранители не знали, что в здании расположен "музей".

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Организаторы "музея" обнародовали "официальное обращение к общественности" по поводу произошедших событий. Текст приводится полностью.

"Около 4 часов утра один из сторожей Музея Новороссии вышел в магазин за сигаретами. У всех сотрудников музея есть четкая установка - ночью без рации не выходить.

На перекрестке улицы Декабристов и набережной реки Пряжки у него произошел словесный конфликт с двумя подвыпившими молодыми людьми. По рации сторож сообщил остальным волонтерам, которые находились в музее, что произошел конфликт и его бьют.

Остальные три человека из наших музейных ребят оперативно пришли на помощь своему товарищу; прибыв на место конфликта, один из наших ребят достал зарегистрированный травматический пистолет и произвел один выстрел в воздух.

Вероятней всего, та сторона конфликта тоже вызвала на подмогу своих друзей (как мы поняли из разговора). Благодаря численному перевесу нападавших, наши стали отступать в сторону музея, закрылись в нем изнутри и забаррикадировались.

После небольшой паузы дверь начали снаружи выбивать, крича: "Откройте, полиция!" Безусловно, в это никто не поверил.

Когда вовнутрь музея распылили газ, один из наших произвел выстрел из зарегистрированного ружья в сторону двери, чтобы напугать их. Многие детали я тут описывать пока не буду, выкладывать информацию, фото, видео и аудио буду дозированно, учитывая все обстоятельства произошедшего и ход следствия, а выложить, поверьте, есть что.

Руководство Музея Новороссии категорически не пускают внутрь помещения и выгоняют оттуда, ссылаясь на то, что там проводятся следственные действия, что недопустимо".
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Организаторы последователи Бабая, любители чеченских "нагаек"
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Мини-реконструкция событий на востоке Украины по проекту наворовсии... Ну и полицейские прям лютые бандеровцы
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фанаты хотели выкрасть исторический лифт с расплющенными яйцами мотороллера, но охрана решительно пресекла эти действия. Героическая оборона музея, войдет колорадской лентой в историю новоотсоссии.
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В "музее" никогда не существовавшего субъекта экспонатами могут быть только трусики распятого мальчика и использованные баллоны из-под монтажной пены.
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что там охранять в этом "музее" кроме "героических памперсов" недороссии?
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это всё пиндосы виноваты, ночью тырят сигареты. надо было по скрепному, веник в углу раскурить, где ваша недорюзкая смекалка?
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Получили себе попочленцев. Это пока они деруться с петербуржцами и травма тиками пугают, вернутся дружки с лугандона, вот тогда самый гопстоп начнется, неблагодарные москали.
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Что находится в кувшине - то и льется из него.
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музей Новороссии это сильно . что обгородили возле портрета Моторылки территорию и разбросали вокруг шприцы и пустые бутылки ?
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ОСОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ "один из наших произвел выстрел из зарегистрированного ружья в сторону двери".
Жаль, что не "один из наших произвел выстрел из зарегистрированной АРМАТЫ в сторону двери".
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Недавно ездил на дачу, там совхоз большой есть, так там тоже открыли "музей навасоссии" - огромадная куча навоза, метров 10 в высоту и метров 30 в диаметре...
Прям пышит "вяличиемъ руського мира" - дух захватывает!
В смысле - дышать не возможно...))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"В 4 утра охранник "музея Новороссии" вышел за сигаретами. У него возник конфликт. Три волонтера ждали его в музее и пришли на помощь", - сайт террористов о "битве" в Петербурге
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