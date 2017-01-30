 "В 4 утра охранник "музея Новороссии" вышел за сигаретами. У него возник конфликт. Три волонтера ждали его в музее и пришли на помощь", - сайт террористов о "битве" в Петербурге

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на один из сайтов террористов, охранявшие экспозицию "ветераны Донбасса" приняли правоохранителей за налетчиков.
Группа быстрого реагирования МВД РФ прибыла к "музею Новороссии", находящемуся на ул. Декабристов. Полицейские потребовали открыть дверь из-за поступившей к ним информации, что в этом здании якобы находится группа мужчин с травматическим оружием.
Сотрудники охраны отказались подчиняться требованиям в связи с тем, что не поверили в их принадлежность к правоохранительным органам. После отказа полицейские начали штурм, продолжавшийся более часа. Двери были открыты силой, охранники задержаны. В ходе противостояния полицейские распылили слезоточивый газ.
Руководитель "музея Новороссии" Герман Владимиров рассказал, что случилось досадное недоразумение: охранники приняли силовиков за налетчиков, а сами правоохранители не знали, что в здании расположен "музей".
Организаторы "музея" обнародовали "официальное обращение к общественности" по поводу произошедших событий. Текст приводится полностью.
"Около 4 часов утра один из сторожей Музея Новороссии вышел в магазин за сигаретами. У всех сотрудников музея есть четкая установка - ночью без рации не выходить.
На перекрестке улицы Декабристов и набережной реки Пряжки у него произошел словесный конфликт с двумя подвыпившими молодыми людьми. По рации сторож сообщил остальным волонтерам, которые находились в музее, что произошел конфликт и его бьют.
Остальные три человека из наших музейных ребят оперативно пришли на помощь своему товарищу; прибыв на место конфликта, один из наших ребят достал зарегистрированный травматический пистолет и произвел один выстрел в воздух.
Вероятней всего, та сторона конфликта тоже вызвала на подмогу своих друзей (как мы поняли из разговора). Благодаря численному перевесу нападавших, наши стали отступать в сторону музея, закрылись в нем изнутри и забаррикадировались.
После небольшой паузы дверь начали снаружи выбивать, крича: "Откройте, полиция!" Безусловно, в это никто не поверил.
Когда вовнутрь музея распылили газ, один из наших произвел выстрел из зарегистрированного ружья в сторону двери, чтобы напугать их. Многие детали я тут описывать пока не буду, выкладывать информацию, фото, видео и аудио буду дозированно, учитывая все обстоятельства произошедшего и ход следствия, а выложить, поверьте, есть что.
Руководство Музея Новороссии категорически не пускают внутрь помещения и выгоняют оттуда, ссылаясь на то, что там проводятся следственные действия, что недопустимо".
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музей долбо.изма.
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Жаль, что не "один из наших произвел выстрел из зарегистрированной АРМАТЫ в сторону двери".
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Прям пышит "вяличиемъ руського мира" - дух захватывает!
В смысле - дышать не возможно...))
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