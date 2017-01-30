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 Политика Украины
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 У Украины нет денег на "Дозоры", "Оплоты" и другую современную технику, - "Укроборонпром"

Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большую часть коллектива Львовского бронетанкового завода.

Об этом говорится в заявлении "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новую технику из-за недофинансирования. Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большую часть коллектива Львовского бронетанкового завода", - заявили в госконцерне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" нарастил экспорт оружия на 25% в 2016 году, - замдиректора концерна Гурак

"На сегодня возможности "Укрборонпрома" в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш ГОЗ (Государственный оборонный заказ) в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ОПК (Оборонно-промышленного комплекса) Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения - оборонный бюджет России почти 50 млрд долл., он больше за весь консолидированный бюджет Украины", - отметили в концерне.

В "Укроборонпроме" добавляют, что делают все возможное для минимизации ущерба от нехватки бюджетных средств.

"Инвестиции, совместные предприятия, трансферт технологий, научные разработки - это те инструменты, которые поддерживают конкурентоспособность нашей оборонки. Благодаря внутренним ресурсам мы сами, без государственной помощи вышли на разработку и производство таких новинок, как "Дозор", "Фантом", "Горлица". Даже проект по производству М-16 в Украине - это не просто винтовка. Это способ привлечь технологии, принести в страну деньги, создать рабочие места, масштабировать промышленную базу и экспертизу наших сотрудников", - отметили в госконцерна.

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Также важным фактором развития оборонки является экспорт, наращивание которого поможет вооружить украинскую армию.

"Каждый проданный на экспорт танк - это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости", - добавили в "Укроборонпроме".

Напомним, ранее "Укроборонпром" представил стратегию реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Она предусматривает четкие последовательные шаги: корпоратизация, аудит, кластеризация, защита технологий и запуск платформы развития инноваций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский аналог американской винтовки М16 будет называться WAC-47, - "Укроборонпром". ФОТО

В рамках стратегии "Укроборонпром" создаст 5 кластеров, с возможностью привлечением частных компаний. Предприятия будут структурированы по видам вооружения и военной техники: авиационная техника; бронетанковая техника; судостроение и морская техника; радиолокация, радиосвязь, РЭБ; высокоточное оружие и боеприпасы. По такой схеме уже создан первый авиастроительный кластер - Украинская авиастроительная корпорация - на фундаменте легендарного "Антонова".
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пока такие как ты алени ржали я работал и нашел возможность модернизировать моторы за счет нового алгоритма управления, технические решения запатентовал как новые способы работы моторов. Фактически подтвержденный и исследований результат - удвоение тяговомощностных показателей при росте топливной экономичности и экологических показателей до 27%. Покажи мне того, кому в Украине это надо. Потому, что украинец, который доказал, что в мире не научились моторы делать, в мире не нужен никому, раз и своим не нужен. Хохлы вы, позорники на весь мир, моя история доказательство этому, но может еще найду украинцев.
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Чому тракторні заводи чи завод Малишева не можуть налагодити випуск дизельних двигунів? І питання: чому весь хлам шо зветься БТР має стандатр захисту рівень 2 (НАТО)??? А не хоча б рівень 4??????
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да потому, что это слишком дорогое удовольствие - изготавливать моторы сугубо военного назначения. Слишком дорого. А сделать КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ мотор общего назначения ОНИ не могут, кишка тонка конкурировать с мировым автопромом. Вот и получается яма, ловушка. Свое надо, да слишком дорого, чужое не надо, но берем за дорого. Выход есть и он в том, чтобы из любого мотора получить даже больше, чем это может его производитель. Тогда берем подешевле, модернизируем до нужных показателей и используем. Под такую тему можно было бы и свое возродить, и на чужое лицензию взять за недорого с перспективой выйти на свой бренд достигнув 25% комплектующих в своей продукции. С таким подходом и будет класс защиты не меньше 4 за деньги, которые мы себе можем позволить тратить. А иначе будет то что есть, "оплотодозоры" и победные реляции пока парни гибнут
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Мені навіть смішно думати що державне підприемство може зробити щось цінне в плані озброень. Все на що воно може спрмогтися, це відмивати гроші.
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тролли ,плаксы и цапы - писатели - вы хоть читать когда то научитесь,а? - перевожу для особо одаренных - главное в статье - "Каждый проданный на экспорт танк - это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости", - добавили в "Укроборонпроме".Источник: http://censor.net.ua/n425557
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Ну, і скільки тих танків ми продали? Як ми їх можемо виробляти, коли заводи закривають? І що це означає "поднимать их экспертизу."? Експертизу чого чи кого, а, іхспєрд
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Ну-ка умник объясни обществу вот эту фразу - "Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большую часть коллектива Львовского бронетанкового завода"
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Ясно що нема бабла на армію, головне для себе є...

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ТАК У КАЖДОГО ЕЩЁ И АРМИЯ НАЙМАНЦИВ ИМЕЕТСЯ....ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АГЕНТОВ ПУТИНА
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...ах ви ж мерзота...розграбували усе що тіки можливо було,тепер грошей нема...продавайте квартири,ділянки з замками,машини,та виварачуйте кармани суки...!!!

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Здравый смысл-это когда ХВАТАЕТ УМА делиться с остальными 30 миллионами что бы бегать не приходилось... а не застроить на украденный бюджет все окресности Киева , нанять за огромные деньги отморозков для охраны , вооружить " нацгвардию" лучше ВОЮЮЩЕЙ армии ....и делать рыло ШО ОНИ РЕХФОРМАТОРЫ :D
Ситуация патовая , брехать уже некуда , ИНФОРМАЦИИ О СХЕМАХ ОБОГАЩЕНИЯ И КОРРУПЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ ПРОСТО НА КАЖДОГО ДЕЯТЕЛЯ ЗАШКАЛИВАЕТ . ОТ БАБЛА В ПАНАМЕ ДО ТУПО МЕЛОЧЬ НА ТАМОЖНЕ ПО КАРМАНАМ ТЫРИТЬ.....ОНИ ПРОСТО УЖЕ В ВАКУУМЕ , ЖАЛКО БРОСАТЬ НАСТРОЕННОЕ-ОТЖАТОЕ -ВЛОЖЕННОЕ...ОНИ ЗА "СВОЁ УКРАДЕННОЕ " ГОТОВЫ НАРОД УНИЧТОЖИТЬ....ИЛИ ОНИ РАБОВ ИЛИ РАБЫ ИХ
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Зато у Украины есть десятки тысяч гривен на депутатов, сотни тысяч гривен на судей, сотни тысяч долларов на Коболевых и миллионы долларов на Бальчунов. Не считая всяких квартир от государства и льгот.
И это только официально.
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Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб (политолог)
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ


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а где тут любители свиньй рошеновской? что притихли?
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Вони онанірують на вчорашню(позавчорашню) статтю про загруженість укроборонпрому + поправки в методичках проводять. І вообсчє,Єлєна,не шатуньте а то хуйло нападе
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Це такий собі натяк:
-"Не витрачайте куме сили,спускайтеся на дно"
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стандартная ошибка молодого водителя
газ с тормозом пока путает
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похоже, они не педали попутали, а расположение мозга в теле...
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ПАО "Укргаздобыча" 12 января по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" на поставку 60 автомобилей Toyota Hilux
на 56 990 000 грн.
25.01.17 09:01

"Укргаздобыча" закупила пикапы Toyota за 57 млн грн, отказавшись от Mitsubishi, которые были дешевле на 5 млн грн, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ



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а если бы купили китайские пикапы, то вышло бы еще в 2 раза дешевле
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Херня. Наняли бы лучше велорикш со скидкой.
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Ну, бійці в Авдіївці, усьо, 3,14здець: воювати нічим. Навіщо вам там голови класти? Відступайте, дорогенькі, бо грошей нема. І дядько Трам-пам-пам нам нічого не дасть. І тьотя Ангела здулась, а злюща тьотя Марі ще й відлупцює за те, що ви там якогось расейського героя замочили. Що, довоювались? Де та "Стіна", де "Оплоти", де те усе, що ви по виставках таскали? Тепер вони хто отруєний (Кононенко), хто в бігах (Онищенко). До речі, а хєрант повернеться з німеції
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До чого ти це сюди ліпиш? Це що, військова техніка? Окрім того, що японці нам їх, можна сказати, подарували.
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откуда деньгам взяться, если у власти мародеры..
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тема какая-то зрадная, так и веет идеологической диверсией.. да и потом, даже если все правда, наверняка в рашке еще хуже, ведь кацап всегда был беднее Украинця...какие же они жалкие, эти кацапы, даже не хотят стать европейцами, как украинцы...
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новая техника. Но мы то знаем, что "порох" не знал и у него не было полномочий
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почти три года в унисон с порохоботами втирал про новую технику, "заводы в три смены", а теперь, уяксь - шеколад докерувался, даже на армию денег нет.
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это просто дно какое-то - в воюющей стране нет денег на военную технику собственного производства....
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Это какой то -позор!пидарасы.к народу обращайтесь-какие же вы гниды-налоги на войну .бля где обращение к нации .?в бан на год -опять?
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А на миллионные зарплаты не понятно за что руководителям имеются деньги!
Это воровство!
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У Украины нет денег на ...

И какие предложения ?
А вы декларации чиновников видели ?
.
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Пусть шакалы называющие себя властью легализуют игорный бизнес а не снимают с него дивиденды, а налоги с игорного бизнеса пусть идут на новые вооружения можно даже в законе это прописать вот и деньги и конец корупции в игорном бизнесе
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и которые будут честно платить откат наверх, не зажимая себе всё украденное
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А при этом денег в изобилии на МАЗы, Камазы, говняные китайские "джипы" для медслужбы и на прочие "молоты" по полляма за штуку, собранные на коленке из кацапских комплектующих порошенкой и его бандой. Есть деньги на откаты и распилы. Есть деньги на содержание 450 дармоедов, обворовывающих страну. Есть деньги на дико раздутый аппарат Кабмина, АП, финслужбы и т.д. где 80% работничков - дармоеды. Есть деньги платить из бюджета разным ахметовым за коммуналку по нарисованным ценам в 10 раз выше реальных. Есть бабки даже на содержание персональных блядей типа деевых для снятия напряжения "господ".
А вот на Оплоты и другую современную технику для ВСУ денег нет. При этом на технику и снаряжение для охранки соевого гидранта и его камарильи деньги нашли аж бегом. Но почему-то нет денег на человеческую форму и экипировку для бойцов на передке. Как нет денег на их людское питание. Нет денег на транспорт для передовой и даже на ремонт имеющегося.
Я уже даже молчу о том, что нет денег на повышение пенсий, нет денег на их "минималку в 3200" и остальные социальные нужды. Но есть деньги на дикие зарплаты госчинуш и дичайшие пенсии им же. "Жити по-новому", сцуко ...

"Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем" (с)
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У НАРОДА ДЕНЕГ НЕТ, НО ЕСТЬ РУКИ ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ НАВОРОВАННОЕ !!!
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Это конечно печально, но нам больше нужно противотанковое оружие нежели сами танки (которые действительно очень дорогие), имхо
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лучшее средство для борьбы с танком - другой танк. Остальное - от нищеты и дармовой человеческой жизни
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а кого вы там в британии взрывать собираетесь?
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У сынули ПАШИНСКОГО Спросить надо КУДА ОН ТЕХНИКУ ПРОДАЁТ?И КОМУ?
И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НЕ НАШИМ НА ПЕРЕДОВУЮ???
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И в правительстве утверждают, что ситуацию исправит только спецконфискация )))
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это ерунда, главное, что хватает денег на зарплаты депутатам, чиновникам по более 1 млн.грн,
банде под руководством барыги. Пока у власти порошенко, гройсман, яценюк, пашинский с сыном в оборонпроме, нф и бпп ничего не поменяется, они пршли к власти на крови людей ограбить и уничтожить страну и народ
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да..они пришли мародерить..у нужно отдать должное, у них это получается..
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А на зарплаты в миллион гривень в месяц у вас деньги есть?
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Деньги Украины в кубышках всяких Ахметок, Параш, Бень, Пинь и иже с ними.И пока эти господа будут продолжать пить из нас кровь, а мы послушно им платить, так и будем завидовать заграницам, одеваясь в их обноски и ратуя на их подачки.
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До керувались, довбані клептомани-рехформатори..(
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"Общий объем сбережений, которые были задекларированы чиновниками и депутатами в ходе первого этапа запуска электронного декларирования, составил 25 млрд 988 млн грн. Об этом сообщили активисты на странице Bihus.info в Facebook..."
Это шо не деньхии ?
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У Пети не только денег нет на новые танки на фронт , а ишо нет и ума передать уже поставленную технику американцами на фронт . Стоит на складах . Предатели ГЕНШТАБИСТЫ придрались , что поцарапано днище . Видать ФСБ Ху... ла не разрешает поставку на фронт . Продажные енералы работают на кацапию .
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когда вся шоколадно-вафельная шайка мародеров сядет в тюрьму, то деньги тут же найдутся. Производить не будут успевать.
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А вот Турчинов не зевал,
И честно отчитался:
Всем тещам дачи збудував,
Раз двадцать пять отжался.
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Чиновник недавно 3а 800 тыс машину купил ,а вы говорите денег нет , зарплаты по 2-ва лимона деньги есть ,надо искать . В Украине между прочим Война
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ну что сцукины дети - нее на экспорт нельзя технику продовать, самим надо - ну что - прибавитса теперь денги в буджет страны или умньшитса, так звиздуны - другой раз перед тем как хлеборезку открывать, подумаите о последсвиях, а то получаетса постоянно с наложэнными штанами ходить.
Также о тех бригад, которие там колбосу, палённую водку или другие аналогичные товары - не смеите трогать, так вы викачиваите денги от тудого и налоги остаётса у вас в буджэт же, за которые можно заказать один лишнйи танк. Конечно, если везут товары двоиного или милитарного назначения - конфисковать и перевозчика под суд
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Оплоты только в Харькове делают, при чем здесь Львов.
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Сколько там осталось не освоенных средств МО с прошлого года? 2млрд. по моему? Или больше? Предложить застрелиться гнидам,окопавшимся в министерстве? Так они ж не офицеры. Они ряженые.
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Жопа, все на энтузиазме за людские деньги. А людские деньги сейчас пойдут на коммуналку и поесть, и тут энтузиазм закончился. Просто выжженная страна....
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Прекратите плакаться! Всё есть, а если нет, то будет Потом Может быть
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Все руководство "Укрборонпрома" вывести на стадион ну и --------- !!!!
И вопросы исчезнут сами собой !

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Позвольте спросить, а на что у Украины есть деньги?
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Деньги есть...в е-декларациях...скоты...пока простые люди смсками собирали деньги для армии, эти паразиты клепали миллионы...
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Верните украденные миллиарды Януковича, вот и появятся деньги.
Судя по тому как упорно депутаты не хотят возвращать украденные миллиарды, Украина самая богатая страна в мире.
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а ко всем вопрос оплоты где штампую а и причём тут львовский ремонтный завод был занят заказами от МО на восстановление и расконсервацию техники об производстве на нём танка оплот речи не шло Цензор опять гавна на вентиль накинул
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Значить платити мільйонні зарплати тупому бидлу типу коболєва, вовка, польському лабуху гроші є? А на оборону під час війни, то нема? А суддям зарплати по триста тис. теж є за що платити? Ублюдку пашинського кошти на ненормально велику зарплату є? Щоб вони тварюки подохли разом із своїм приплодом.
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потому что все деньги спиз**л пашинский,вот у него и надо забрать!
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а откуда будут деньги?.. народ не может кормить и олигархов, и армию одновременно. товарищам в панамках надо бы это учесть... Ростов не резиновый...
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Пока мы лежа на диване стучим по клавиатуре и возмущаемся сами с собой-никто плохо не кончит!никто и ничто не кончится,ни воровство,ни убийства наших солдат,ни грабеж населения,ни уничтожение малого бизнеса и т.д.
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)(уйня якась получається. А Нацгвардія чомусь вся в нульовому і нафарширована...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Украины нет денег на "Дозоры", "Оплоты" и другую современную технику, - "Укроборонпром"
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