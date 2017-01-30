 У Украины нет денег на "Дозоры", "Оплоты" и другую современную технику, - "Укроборонпром"

Об этом говорится в заявлении "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.
"Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новую технику из-за недофинансирования. Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большую часть коллектива Львовского бронетанкового завода", - заявили в госконцерне.
"На сегодня возможности "Укрборонпрома" в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш ГОЗ (Государственный оборонный заказ) в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ОПК (Оборонно-промышленного комплекса) Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения - оборонный бюджет России почти 50 млрд долл., он больше за весь консолидированный бюджет Украины", - отметили в концерне.
В "Укроборонпроме" добавляют, что делают все возможное для минимизации ущерба от нехватки бюджетных средств.
"Инвестиции, совместные предприятия, трансферт технологий, научные разработки - это те инструменты, которые поддерживают конкурентоспособность нашей оборонки. Благодаря внутренним ресурсам мы сами, без государственной помощи вышли на разработку и производство таких новинок, как "Дозор", "Фантом", "Горлица". Даже проект по производству М-16 в Украине - это не просто винтовка. Это способ привлечь технологии, принести в страну деньги, создать рабочие места, масштабировать промышленную базу и экспертизу наших сотрудников", - отметили в госконцерна.
Также важным фактором развития оборонки является экспорт, наращивание которого поможет вооружить украинскую армию.
"Каждый проданный на экспорт танк - это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости", - добавили в "Укроборонпроме".
Напомним, ранее "Укроборонпром" представил стратегию реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Она предусматривает четкие последовательные шаги: корпоратизация, аудит, кластеризация, защита технологий и запуск платформы развития инноваций.
В рамках стратегии "Укроборонпром" создаст 5 кластеров, с возможностью привлечением частных компаний. Предприятия будут структурированы по видам вооружения и военной техники: авиационная техника; бронетанковая техника; судостроение и морская техника; радиолокация, радиосвязь, РЭБ; высокоточное оружие и боеприпасы. По такой схеме уже создан первый авиастроительный кластер - Украинская авиастроительная корпорация - на фундаменте легендарного "Антонова".
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http://ictv.ua/ru/videos/serye-shemy-chynovnykov-kak-zarabotat-dengy-s-pomoshhyu-lesa-y-osuzhdennyh-bolshe-chem-pravda-23-01-2017/
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Ситуация патовая , брехать уже некуда , ИНФОРМАЦИИ О СХЕМАХ ОБОГАЩЕНИЯ И КОРРУПЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ ПРОСТО НА КАЖДОГО ДЕЯТЕЛЯ ЗАШКАЛИВАЕТ . ОТ БАБЛА В ПАНАМЕ ДО ТУПО МЕЛОЧЬ НА ТАМОЖНЕ ПО КАРМАНАМ ТЫРИТЬ.....ОНИ ПРОСТО УЖЕ В ВАКУУМЕ , ЖАЛКО БРОСАТЬ НАСТРОЕННОЕ-ОТЖАТОЕ -ВЛОЖЕННОЕ...ОНИ ЗА "СВОЁ УКРАДЕННОЕ " ГОТОВЫ НАРОД УНИЧТОЖИТЬ....ИЛИ ОНИ РАБОВ ИЛИ РАБЫ ИХ
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И это только официально.
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ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб (политолог)
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ
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-"Не витрачайте куме сили,спускайтеся на дно"
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газ с тормозом пока путает
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на 56 990 000 грн.
25.01.17 09:01
"Укргаздобыча" закупила пикапы Toyota за 57 млн грн, отказавшись от Mitsubishi, которые были дешевле на 5 млн грн, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ
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Нардеп (внефракционный) Виталий Куприй заявил о масштабных злоупотреблениях в "Укроборонпроме", которые нанесли ущерб государству в 283 млн грн.
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Это воровство!
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И какие предложения ?
А вы декларации чиновников видели ?
.
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В "Укроборонпроме" рассказали о новой кадровой политике. Теперь на предприятиях будут разделять функции конструкторов и менеджеров. Вместе с тем, концерн испытывает проблемы с подбором кадров. Так, заменить нужно около 400 руководителей и их заместителей на различных предприятиях, которые должны быть одновременно честными, порядочными и профессиональными.
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А вот на Оплоты и другую современную технику для ВСУ денег нет. При этом на технику и снаряжение для охранки соевого гидранта и его камарильи деньги нашли аж бегом. Но почему-то нет денег на человеческую форму и экипировку для бойцов на передке. Как нет денег на их людское питание. Нет денег на транспорт для передовой и даже на ремонт имеющегося.
Я уже даже молчу о том, что нет денег на повышение пенсий, нет денег на их "минималку в 3200" и остальные социальные нужды. Но есть деньги на дикие зарплаты госчинуш и дичайшие пенсии им же. "Жити по-новому", сцуко ...
"Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем" (с)
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И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НЕ НАШИМ НА ПЕРЕДОВУЮ???
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банде под руководством барыги. Пока у власти порошенко, гройсман, яценюк, пашинский с сыном в оборонпроме, нф и бпп ничего не поменяется, они пршли к власти на крови людей ограбить и уничтожить страну и народ
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Это шо не деньхии ?
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И честно отчитался:
Всем тещам дачи збудував,
Раз двадцать пять отжался.
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Также о тех бригад, которие там колбосу, палённую водку или другие аналогичные товары - не смеите трогать, так вы викачиваите денги от тудого и налоги остаётса у вас в буджэт же, за которые можно заказать один лишнйи танк. Конечно, если везут товары двоиного или милитарного назначения - конфисковать и перевозчика под суд
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Ролик Пропукинским троллям ))) ржака... )!!
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И вопросы исчезнут сами собой !
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Судя по тому как упорно депутаты не хотят возвращать украденные миллиарды, Украина самая богатая страна в мире.
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