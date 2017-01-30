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 Военная прокуратура гарантирует безопасность и круглосуточную охрану Януковичу в случае его возвращения в Украину для участия в следственных действиях

Главная военная прокуратура гарантирует безопасность бывшему Президенту Виктору Януковичу в случае его возвращения в Украину для участия в следственных действиях.

Об этом журналистам сказал прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Я считаю, что жизни подозреваемого Януковича ничего не угрожает на территории Украины, и я как процессуальный руководитель по данному уголовному производству гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу", - сказал он.

При этом адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что Министерство внутренних дел неспособно обеспечить меры безопасности для пребывания Януковича в Украине.

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Как сообщалось ранее, прокуратура завершила специальное досудебное расследование по делу о госизмене Януковича.
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Яб на его месте вернулся.. это лучше, чем быть отравленным ПОЛОНИЕМ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенная прокуратура гарантирует безопасность и круглосуточную охрану Януковичу в случае его возвращения в Украину для участия в следственных действиях
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