 Отношения Польши и Украины зависят от оценки действий УПА, - глава правящей партии Качиньский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в эфире "Радио Жешув".
По его словам, будущее этих отношений зависит от того, каким будет отношение Украины к истории. "До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержки своей исторической легитимности на традиции УПА - на традиции организации, совершавшей ужасные преступления против поляков, - или же откажется от этого пути", - сказал он.
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