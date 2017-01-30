EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Политика Украины
  175  7
Все про:измена (173) расследование (1870) Янукович (32285) Военная прокуратура (433) государственная измена (93)

 Специальное досудебное расследование по делу о госизмене Януковича завершено, - военная прокуратура

Сегодня защите беглого Виктора Януковича будет вручено сообщение о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам дела о госизмене.

Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование по делу о государственной измене бывшего Президента Виктора Януковича. Об этом Українським Новинам сообщил прокурор Максим Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Специальное досудебное расследование завершено", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ передаст в суд обвинительный акт в отношении Януковича за госизмену в январе, - Матиос

По словам Крыма, в понедельник в 15:00 адвокаты Януковича должны явиться в прокуратуру, где им будет вручено сообщение о завершении досудебного расследования и предоставлены материалы для ознакомления.

Как сообщалось, 20 января 2017 года следственным судьей Печерского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что начало судебного разбирательства по делу о госизмене Януковича прогнозируют на март этого года.

28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.

Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Александр Онищенко добавил 3 новых фото.24 мин · Новые приключения неуловимых минеров. Сегодня должна была состояться вторая попытка рассмотреть в Высшем административном суде Украины мой иск по решению Верховной Рады, давшей (как я считаю - с нарушением всех процедур) согласие на привлечение меня к криминальной ответственности, задержанию и аресту. Собственно, с этого решения и начался весь виток правового беспредела, которое мы сегодня все знаем под вывеской «газового дела».И что же? ВАСУ второй раз подряд (!) за полчаса до рассмотрения моего дела оказывается «заминированным». И, конечно же, опять мой иск непонятно когда смогут рассмотреть, хотя законом отведен предельный срок - один месяц. Но кто у нас смотрит на такие «мелочи», как законность?Кстати, что с минерами-то? Ищут? Дело то хоть возбуждено? И самое главное, как долго «минировать» суды будете? А потом при следующей власти начнете рассказывать, что вас заставляли, правильно? И я вот еще о чем подумал. Человек я не бедный, со связями и определенными возможностями. Имеется возможность нанимать хороших адвокатов. Есть друзья, встречаются просто неравнодушные люди, готовые на разных этапах помочь хотя бы дельным советом… И вот я со всеми своими возможностями ничего не могу поделать со всем этим правовым нигилизмом, произвольщиной и административным прессом. Невозможно добиться даже элементарного - рассмотрения своего дела в суде. А каково живется простым людям, против которых по какой-то причине ощетинится репрессивная машина режима?Но все же бояться не стоит. Страх - это союзник режима. Пусть дрожат они...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпециальное досудебное расследование по делу о госизмене Януковича завершено, - военная прокуратура
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия военнослужащие Германия Донбасс Донецкая область задержание Киев Климкин минские соглашения Нацполиция обстрел оружие Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд США терроризм травма Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти