EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Политика Украины
  8409  54
Материалы по теме:
Все про:боевик (17896) Бутусов Юрий (1158) Антитеррористическая операция (15756) Авдеевка (722) пленные (58)

 Украинские воины улучшили свое тактическое положение в районе Авдеевки: фронт наши держат надежно, все попытки контратак отбиты, - журналист

авдеевка

Вместе с тем, сохраняется вероятность, что боевики продолжат попытки вернут утраченные позиции в районе Авдеевки: перестрелки продолжаются до сих пор, к террористам переброшено подкрепление.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Выяснились подробности боев за Авдеевку 29 января. Оказывается, подразделения 1-го батальона 72-й механизированной бригады, умело обороняли свои позиции. И (случайно) в ходе дерзкой контратаки заняли ряд позиций противника в районе ясиноватской развязки, на фланге промзоны. На позициях захвачены трое пленных, однако, вероятно в результате артобстрелов российских оккупационных войск, выжил только один", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины в ходе боев в авдеевской промзоне взяли в плен троих боевиков, двое из них скончались, - спикер АТО

"Перестрелки под Авдеевкой продолжаются до сих пор. 11-й мотострелковый полк "ДНР", а также переброшенные им на помощь резервы пытаются восстановить положение. Однако украинские воины отвечают ударом на удар. С нашей стороны действуют и другие подразделения, бои идут также на участке 12-го мотопехотного батальона. Таким образом, отвечая ударом на удар, наши войска в боях 29-30 января улучшили свое тактическое положение, противник снова был выбит. Но перестрелка продолжается. Фронт под Авдеевкой наши держат надежно, все попытки контратак отбиты, однако сохраняется вероятность, что противник продолжит попытки вернут утраченные позиции", - добавил Бутусов.

"К сожалению, это продвижение было оплачено дорогой ценой. Кровью солдат и офицеров 1-го батальона, которые защищают Авдеевку и которые не намерены отступать назад. Только вперед", - резюмировал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки 5 воинов погибли, 14 - ранены и травмированы, - спикер АТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чому підкріплення терористів не було знищено ще в дорозі на марші?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нагугли номер Генштаба и повозмущайся туда...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Краще зі своїм собакою поговорити, буде більше розуміння в його очах!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Біля тополі калина росте,
Мамині очі чекають тебе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Они бы уже и Донецк взяли, если бы им разрешили... Но, не разрешат. Бизнес...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоесть ты до этих пор думаешь что наши войска держат оборону от танков, БТР и САУ только одними автоматами ? Не ну серьезно ну нельзя же так тупить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не думаю, я смотрю Матузянника))). у тебя есть другая инфа?, поделись!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Вышел в Русь Донецкую
парень молодой..."
а вернулся грузом 200
к мамочке домой)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Іноді заходжу на "мілітарі мепс". Там, нехай і смердить сепарами, нехай із похибками, але інформують про поточні бої.
А сьогодні - тихо. Наче нічого не відбувається не тільки в промці, але й по всьому фронту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чо новороссия такая маленькая? рашн федерейшн - отсосейшн???
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот самое время испытать ТОЧНЫЕ РАКЕТЫ турчинова. если это конечно не пиз--ш был.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сьогодні телефонував в 72-гу. хлопці напхали свиномосковітам повні сраки огірків. працюють всі види озброєння.
хлопці втомлені але їх мета-взяти донецьк.

СЛАВА УКРАЇНІ !!!!! СЛАВА ГЕРОЯМ !!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ukr_Che ‏@Ukr_Che 3 ч.3 часа назад
В результате воскресных боев ВСУ вплотную подошли к стратегически важной трассе Донецк-Горловка http://www.dsnews.ua/politics/spontannaya-kontrataka--30012017123000 …
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тупой мэр ‏@donetskevreiski 7 ч.7 часов назад
Не знаю откуда, но в морге больницы Калинина уже больше 60 свинособак. Не путайте, говно "от Ходаковского" сюда не возят. Тут кадровые РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тоже думаю--что когда такие замесы у атакуещей стороны ну ни как не может быть 10 погибших. трындит ватьа как всегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Координаты уточнить и точкой "У" к...ак. Нельзя, раненые, хоть и враги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
захвачены трое пленных, однако, вероятно в результате артобстрелов российских оккупационных войск, выжил только один". Это как надо было нажраться, что не удрали. А двое оказались слишком борзые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
AVRELY ‏@Rouslan5 3 ч.3 часа назад
Асад таки подыхает Дамаск закрыт. Местные говорят,что никогда не видел так много русских солдат ранее-они выросли из зубов Путина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В последние дни ряд арабских СМИ передает противоречивую информацию относительно состояния здоровья сирийского диктатора Башара Асада.

Так, в частности, "Аль-Арабия" со ссылкой на ливанские СМИ пишет, что президент Сирии перенес церебральный инсульт и находится в одной из больниц столицы.

"Аль-арабия" со ссылкой на французское издание Le Point также сообщает о слухах, согласно которым Асад убит своим личным телохранителем, иранцем Мехди аль-Яакуби, выстрелившем диктатору в голову.

О том, что Асад прикован к постели в бессознательном состоянии, пишет в социальной сети ведущий телевизионного канала "Аль-Джазира" Файсал аль-Кассим, сообщает Daily Sabah.

Сирийские государственные СМИ опровергают эти сообщения, акцентируя внимание на том, что таким образом предпринимаются попытки нанести урон законным властям страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапи з нього терміново роблять мумію, щоб через вікно показувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже, как с Каримовым. "Лечат" десять дней, соображая, как объявить, что он подох.

ПыСы. Ну или, как вариант, Безрукова готовят. Но ему придётся на ходулях ходить, бо ростом не вышел, чтоб Ассада сыграть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Дякуємо Вам Герої України...!!! ...Подяка ВСУ в малюнку від діточок...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Забыли ягель и лебеду...

Наша Канада ‏@NashaCanada 13 ч.13 часов назад
Ввозимые в Россию яхты и самолеты освободили от уплаты таможенных пошлин. В правительстве обсуждают ввод налога на сбор ягод и грибов.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"И (случайно) в ходе дерзкой контратаки заняли ряд позиций противника"
Наверно как и на Краснодарской дуге, наших обстреливали и каким то дивным образом мы отжали у сепаров стратигично важные высоты
Ну сколько можно свих читателей за полных ЛОХОВ держать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
СиРожа, а что там у вас на Краснодарской дуге? Неужто какДыровцы решили насовать донским казлякам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то вы замечтались малеха про "Краснодарскую дугу".
По всей видимости речь о Светлодарской дуге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Donetsk2017 ‏@LifeInDonetsk 3 ч.3 часа назад
30 минут назад был в Киевском р-не,на Путиловке.Какие же адские залпы-разрывы со стороны Ясиноватского поста-промки(и дальше на север).Жесть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Продолжение сериала " неугомонные бздители".
Сидят Плотницкий и Захарченко под столом. Только Плотницкий под всем столом, а Захарченко у правой задней ножки. Укры ведут защиту, вперед .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тисніть, хлопці, кацапських підстилок треба викинути з України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские воины улучшили свое тактическое положение в районе Авдеевки: фронт наши держат надежно, все попытки контратак отбиты, - журналист
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия военнослужащие Германия Донбасс Донецкая область задержание Киев Климкин минские соглашения Нацполиция обстрел оружие Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд США терроризм травма Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти