 Украинские воины улучшили свое тактическое положение в районе Авдеевки: фронт наши держат надежно, все попытки контратак отбиты, - журналист

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Выяснились подробности боев за Авдеевку 29 января. Оказывается, подразделения 1-го батальона 72-й механизированной бригады, умело обороняли свои позиции. И (случайно) в ходе дерзкой контратаки заняли ряд позиций противника в районе ясиноватской развязки, на фланге промзоны. На позициях захвачены трое пленных, однако, вероятно в результате артобстрелов российских оккупационных войск, выжил только один", - рассказал он.
"Перестрелки под Авдеевкой продолжаются до сих пор. 11-й мотострелковый полк "ДНР", а также переброшенные им на помощь резервы пытаются восстановить положение. Однако украинские воины отвечают ударом на удар. С нашей стороны действуют и другие подразделения, бои идут также на участке 12-го мотопехотного батальона. Таким образом, отвечая ударом на удар, наши войска в боях 29-30 января улучшили свое тактическое положение, противник снова был выбит. Но перестрелка продолжается. Фронт под Авдеевкой наши держат надежно, все попытки контратак отбиты, однако сохраняется вероятность, что противник продолжит попытки вернут утраченные позиции", - добавил Бутусов.
"К сожалению, это продвижение было оплачено дорогой ценой. Кровью солдат и офицеров 1-го батальона, которые защищают Авдеевку и которые не намерены отступать назад. Только вперед", - резюмировал журналист.
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Мамині очі чекають тебе...
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парень молодой..."
а вернулся грузом 200
к мамочке домой)))))
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А сьогодні - тихо. Наче нічого не відбувається не тільки в промці, але й по всьому фронту.
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хлопці втомлені але їх мета-взяти донецьк.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!!! СЛАВА ГЕРОЯМ !!!!!!
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В результате воскресных боев ВСУ вплотную подошли к стратегически важной трассе Донецк-Горловка http://www.dsnews.ua/politics/spontannaya-kontrataka--30012017123000 …
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Не знаю откуда, но в морге больницы Калинина уже больше 60 свинособак. Не путайте, говно "от Ходаковского" сюда не возят. Тут кадровые РФ.
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что Асад? пишут, что преставился
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Асад таки подыхает Дамаск закрыт. Местные говорят,что никогда не видел так много русских солдат ранее-они выросли из зубов Путина!
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Так, в частности, "Аль-Арабия" со ссылкой на ливанские СМИ пишет, что президент Сирии перенес церебральный инсульт и находится в одной из больниц столицы.
"Аль-арабия" со ссылкой на французское издание Le Point также сообщает о слухах, согласно которым Асад убит своим личным телохранителем, иранцем Мехди аль-Яакуби, выстрелившем диктатору в голову.
О том, что Асад прикован к постели в бессознательном состоянии, пишет в социальной сети ведущий телевизионного канала "Аль-Джазира" Файсал аль-Кассим, сообщает Daily Sabah.
Сирийские государственные СМИ опровергают эти сообщения, акцентируя внимание на том, что таким образом предпринимаются попытки нанести урон законным властям страны.
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ПыСы. Ну или, как вариант, Безрукова готовят. Но ему придётся на ходулях ходить, бо ростом не вышел, чтоб Ассада сыграть.
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Наша Канада @NashaCanada 13 ч.13 часов назад
Ввозимые в Россию яхты и самолеты освободили от уплаты таможенных пошлин. В правительстве обсуждают ввод налога на сбор ягод и грибов.
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Наверно как и на Краснодарской дуге, наших обстреливали и каким то дивным образом мы отжали у сепаров стратигично важные высоты
Ну сколько можно свих читателей за полных ЛОХОВ держать?
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По всей видимости речь о Светлодарской дуге.
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30 минут назад был в Киевском р-не,на Путиловке.Какие же адские залпы-разрывы со стороны Ясиноватского поста-промки(и дальше на север).Жесть
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Сидят Плотницкий и Захарченко под столом. Только Плотницкий под всем столом, а Захарченко у правой задней ножки. Укры ведут защиту, вперед .
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Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети http://viche.net.ua/index.php/blohy-2/item/post-nikolaya-cukura-o-tovarnoj-blokade-stanovitsya-hitom-seti …
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