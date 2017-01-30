 Порошенко призвал немецкие компании активнее инвестировать в Украину

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Президента, глава государства подробно проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ.
"Отдельный акцент был сделан на стабилизации макроэкономической ситуации в государстве, прогрессе в очищении банковской системы и дерегуляции, важных усилиях в рамках реформирования сферы энергетики, а также противодействия коррупции", - отметили в пресс-службе.
По словам Президента, чрезвычайно важным заданием, над которым работает украинская власть, является создание условий для безопасного инвестирования в Украину.
Порошенко подчеркнул, что вместе с запуском углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, открыты новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином.
Глава государства отдельно отметил наличие твердой политической воли для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.
Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества.
Во встрече приняли участие представители ведущих компаний банковской сферы, телекоммуникационной отрасли, а также представители строительных и агропромышленных компаний.
823 48
Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию. ФОТО(105)
"Его поэзия показывает, как надо любить Украину, - Порошенко почтил память Александра Олеся(58)
В Киеве прошла панихида по поэту Александру Олесю и его супруге Вере Кандыбе. ФОТО(29)
В Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами(47)
Имеющие совесть депутаты массово выходят из БПП — Тимошенко(0)
Президент поздравил украинку Марту Костюк с победой на Australian Open. ФОТО(70)
Норвегия обвинила Россию в попытках воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира Порошенко в 2015 году(194)
Ответить
Ответить
Ответить
А вот здесь видео
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну нетяне мужик ! шо не понятно !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но это точно не с командой охреневших от жадности соевых козлов.
Ответить
Ответить
Порошенко, "агитуй, не агитуй, всё-равно получишь ###!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если не видели - обязательно пересмотрите!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- "Ти шо,довбойоб?!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
международный шахматный турнир!
На турнир съедутся любители шахмат
со всего мира.
Сотни тысяч богатых иностранцев
хлынут в Васюки!
Государству придется срочно построить
железнодорожную магистраль
и автостраду Москва - Васюки.
Гостиницы-небоскребы для гостей,
Дворец шахмат, где будет происходить
турнир, сверхмощную радиостанцию,
аэропорт "Большие Васюки", регулярное
отправление самолетов во все концы света,
включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.
Вы только представьте себе!
А подумайте, что будет, когда турнир
окончится и все гости уедут?
Жители Москвы, стесненные жилищным
кризисом, бросятся в ваш город.... как-то так
Ответить
в липецк вали, или в ростов - к своему шефу януковичу..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В УКРАИНЕ ОТКРОЮТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИКРОВОЛНОВОК И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Предприятие на 500 рабочих мест появится в апреле в Черкассах
В Черкассах в апреле 2017 года будет открыт завод по производству микроволновок и холодильников под торговой маркой "Saturn".
Об этом сообщили в Центре черкасских медиа.
"У нас с 2009 года работает завод в Каневе. Занимаемся там производством сушек, вентиляторов, стиральных машин. В Черкассах мы планируем наладить производство микроволновых печей и холодильников", - сообщил президент холдинга Saturn Александр Громыко.
"Уже в начале апреля в Черкассах откроется новый современный энергоэффективный завод по производству энергосберегающих холодильников, электропечей, обогревателей и другой бытовой техники. Это привлечение инвестиций, создание 500 новых рабочих мест, производство качественной продукции объемом до 1 млн холодильников в год и соответственно - поступления в бюджет", - прокомментировал данное решение мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.По его словам, будет создано 500 новых рабочих мест и зарплаты обещают выше средней.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить