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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (998) Германия (2617) инвестиции (745) Порошенко (12124)

 Порошенко призвал немецкие компании активнее инвестировать в Украину

В рамках рабочего визита в Берлин Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями немецких деловых кругов.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Президента, глава государства подробно проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ.

"Отдельный акцент был сделан на стабилизации макроэкономической ситуации в государстве, прогрессе в очищении банковской системы и дерегуляции, важных усилиях в рамках реформирования сферы энергетики, а также противодействия коррупции", - отметили в пресс-службе.

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По словам Президента, чрезвычайно важным заданием, над которым работает украинская власть, является создание условий для безопасного инвестирования в Украину.

Порошенко призвал немецкие компании активнее инвестировать в Украину 01

Порошенко подчеркнул, что вместе с запуском углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, открыты новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином.

Глава государства отдельно отметил наличие твердой политической воли для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.

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Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества.

Во встрече приняли участие представители ведущих компаний банковской сферы, телекоммуникационной отрасли, а также представители строительных и агропромышленных компаний.
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Шакаладу объелся! От шакалада такое бывает!
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Пытается у супостатов отобрать денюжки. Украинский Народ эта шобла практически раздела. Ищут новую жертву.
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Снято на встрече скрытой камерой - Петр Алексеевич призывает немецкие компании активнее инвестировать в Украину:



А вот здесь видео
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Сподівається найти лохів,які вкладит гроші в корумповану країну)))) Буратін в Німеччині нема,закапувати гроші в "Країні дурнів"))))
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ну да.правильно.адже сам інвестує в расєйські. .....
ну нетяне мужик ! шо не понятно !
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Ага. Вот прямо сейчас все все бросились и ломанулись в Украину. где их с радушием и распростертыми объятиями встретят рейдеры...
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А немцы ему сразу в ответ - у тебя коррупция процветает
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Они ему говорят, хер Питер, у нас свои цукерки имеются!

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мы только .что смеялись .до уссыку-ну на фига так ?алексеич-под шнапсом наверное речь свою бомбанул?
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опухшее. хуже ген.прокурора во франфуртском аэропорту
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Парашенко,призывай-непризывай - все равно получишь хер.Это тебе не украинцев дурачить с банком коломойского. Сейчас наверняка слушают и хихикают с тебя.
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не призывать надо, а создавать привлекательный инвестиционный климат.
Но это точно не с командой охреневших от жадности соевых козлов.
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Це неправда ,він всю ніч молився за наших солдат. Хіба міг "гарант" в таку годину думати про гроші???Так порохоботи??? Такосьвамвідповідьвоно(гарант)таке ненажерливе, що крім грошей і влади ні про що не думає...
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Когда "активисты" кладут болт на правительство и законодательство своей страны ( рельсовая война на Донбассе), иностранные инвестиции кладут болт на такую страну....

Порошенко, "агитуй, не агитуй, всё-равно получишь ###!"
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Та ти шо, вони прагнут вкласти гроші в країну, де е-декляранти власні гроші під матрасом і в оффшорах тримают )))))
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Йеной, долларом, фунтом! Надеюсь все видели єто віступление?
Если не видели - обязательно пересмотрите!
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Увы,действительность такова,что иностранные компании меньше препятстыий для бизнеса видить в РФ чем в Украине,говорят ,что таможня вообше оборзевшая ,да и внутри страны не мало халявщиков из гос апарата,это я цитирую главу асоциации немецкого бизнеса в РФ
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Да, да, инвестируйте, что бы потом эта пропитая рожа все отжала...
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Ага! Привозите деньга и ложите в банк!!! 90 банков завалили, остальные - пустые. Нечего хапать.
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А німецькі інвестори відкрили перед Петром Рошеновичем е-декларації і відповіли словами видатного Москаля:
- "Ти шо,довбойоб?!"
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В прошлом году общался с зам атташе по экономике. Немцы не потратят сюда ни одного евро пока не откроют кадастр и примут закон о продаже земли. Так что шеколадный заяц может говорить что угодно.
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С деньгами надо расставаться легко и весело
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Он думает, наверное, что немцы - дебилы и не знают, что происходит в Украине, которую Порох и ко превратили в одну из самых коррупционных стран в мире.
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я представляю как это звучало,скорей всего так: братья жулики и воры,давайте в Украину лохов разводить,олень большой на всех хватит.
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Ну, чего так сразу? Мы ж улучшили положение. Но может, хотя бы уболтают немцев на инвестиции?
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Я предлагаю: в Васюках надо устроить
международный шахматный турнир!
На турнир съедутся любители шахмат
со всего мира.
Сотни тысяч богатых иностранцев
хлынут в Васюки!
Государству придется срочно построить
железнодорожную магистраль
и автостраду Москва - Васюки.
Гостиницы-небоскребы для гостей,
Дворец шахмат, где будет происходить
турнир, сверхмощную радиостанцию,
аэропорт "Большие Васюки", регулярное
отправление самолетов во все концы света,
включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.
Вы только представьте себе!
А подумайте, что будет, когда турнир
окончится и все гости уедут?
Жители Москвы, стесненные жилищным
кризисом, бросятся в ваш город.... как-то так
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поросенко - пнх..
в липецк вали, или в ростов - к своему шефу януковичу..
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Та уже инвестируют.... Яркий пример инвестиций - завод по производству автомобильной проводки СЕБН-Украина. Рабские условия труда с зарплатой в 200 у.е. Правда чтоб ее заработать, нужно пахать без выходных. Вопрос: нах нужны такие инвестиции?
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В не газифицированных районах соседней Запорожской области население покупает уголь для отопления. Цена на сегодня - 3600 грн за тонну...
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Тіпа ганси не в курсі, шо він своє бабло в офшорах тримає.)))
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ду гейст мир ауф дэн зак, Питер! Ду хаст айн грОссэс мауль! Что в кратком переводе означает: надоел, ты Петя - пиzдун сраный!
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"Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод"
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Призывает? А почему сам не инвестирует? Фабрику в Мариуполе например открыл бы? Почему???
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Ого як козломордих і адептів Секти Святої Юлі плющить.
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ЗРАДНА ЗРАДА!
В УКРАИНЕ ОТКРОЮТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИКРОВОЛНОВОК И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Предприятие на 500 рабочих мест появится в апреле в Черкассах
В Черкассах в апреле 2017 года будет открыт завод по производству микроволновок и холодильников под торговой маркой "Saturn".
Об этом сообщили в Центре черкасских медиа.
"У нас с 2009 года работает завод в Каневе. Занимаемся там производством сушек, вентиляторов, стиральных машин. В Черкассах мы планируем наладить производство микроволновых печей и холодильников", - сообщил президент холдинга Saturn Александр Громыко.
"Уже в начале апреля в Черкассах откроется новый современный энергоэффективный завод по производству энергосберегающих холодильников, электропечей, обогревателей и другой бытовой техники. Это привлечение инвестиций, создание 500 новых рабочих мест, производство качественной продукции объемом до 1 млн холодильников в год и соответственно - поступления в бюджет", - прокомментировал данное решение мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.По его словам, будет создано 500 новых рабочих мест и зарплаты обещают выше средней.
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Saturn - і "производство качественной продукции"? Нонсенс.
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поросенко уже все налоги кацапии заплатило???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал немецкие компании активнее инвестировать в Украину
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