 Дания с февраля приступит к реализации антикоррупционной программы ЕС в Украине, - глава МИД Самуэльсен

Об этом говорится в статье датского главы внешнеполитического ведомства Андерса Самуэльсена "Украина не должна быть забыта", распространенной на официальной странице МИД Украины в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"2016 год принес много кризисов, военных конфликтов и террористических атак. Поэтому неудивительно, что трудно сохранять внимание к конфликту в Украине, который длится со времени российской агрессии в 2014 году. Конфликт побледнел с точки зрения публичности, однако не по своему размаху. С момента его начала он унес жизни до 10 тысяч украинцев, еще 22 тыс. - получили ранения. Наблюдатели ОБСЕ, среди которых и представители Дании, были шокированы, когда в январе конфликт вновь достиг эскалации, фиксируя более 1500 нарушений прекращения огня ежедневно. Но Украину не следует забывать. Украина находится всего в двух часах полета из Дании, а события в Украине влияют на основы европейской безопасности. России не должно быть позволено делать с Украиной и основными международными принципами и правилами все, что ей заблагорассудится. Многое поставлено на карту", - заявил глава МИД Дании.
"Неопределенность относительно нового американского лидерства и важные выборы в Германии и Франции ставят многое на карту для Украины в 2017 году, но также и для нас. В интересах Дании и Европы успешная Украина, которая сама выбирает свое будущее и осуществляет важные реформы в интересах своих граждан. Поэтому Дания будет бороться, чтобы сохранить Украину в приоритете на международной повестке дня. Мы должны продолжать давление на Россию. ", - добавил он.
"Лучший ответ агрессии со стороны России является то, чтобы новая Украина, которая родилась на Майдане в 2014 году, достигла успеха. К счастью, с тех пор произошли большие изменения. Украина за три года достигла большего прогресса, чем за весь период, начиная с момента обретения независимости в 1991 году. Экономика стабилизировалась, и в Украине прогнозируется умеренный рост в 2017 году. И правительство Украины уже приступило к осуществлению крупных реформ, направленных на борьбу с широко распространенной коррупцией, создание прозрачного государственного сектора и более эффективной и независимой судебной системы. Но Украина борется с тяжелым наследием, а также значительными вызовами. Амбициозная программа реформ правительства не всегда достаточно быстро дает результат и старая гвардия все еще пытается сохранить свои привилегии. Я хотел бы также подчеркнуть, что Дания вместе с Украиной. Мы должны сыграть свою роль. 1 февраля Дания официально наденет майку лидера антикоррупционной программы ЕС в Украине. С бюджетом в 120 млн датских крон мы будем в течение ближайших трех лет помогать украинской власти в ее борьбе с коррупцией", - констатировал Самуэльсен.
"Как наименее коррумпированная страна Европы мы приступаем к выполнению задания с большой легитимностью, но и с большой ответственностью. Вместе с тем, мы будем сохранять высокий уровень поддержки реформ в Украине в энергетике, эффективном управлении, децентрализации и свободе средств массовой информации. Вклад Дании, очевидно, не может стоять в одиночку. Поэтому я вынес вопрос Украины на повестку дня предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС. Мы должны совместно в ЕС делать то, что мы можем - политически и экономически - поддерживать процесс реформирования Украины. Нам нужно поддерживать экономическое развитие и помогать создавать более эффективные рамки для частного сектора в Украине. Дания имеет значительный интерес в стабильности в нашем соседстве и в соблюдении международных правил", - резюмировал глава МИД Дании.
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Сингапур
"При обретении независимости Сингапур страдал от высокой коррупции. Ли Куан Ю так характеризовал положение: «Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение, это являлось частью их жизни». Борьба с коррупцией началась «путём упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений и лицензирования». Были резко подняты зарплаты судей, на судейские должности были привлечены «лучшие частные адвокаты». Зарплата сингапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 1990-е годы - свыше 1 млн долл.). Были жёстко подавлены триады (организованные преступные группировки). Личный состав полиции был заменён с преимущественно малайцев на преимущественно китайцев..."
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ГРУЗІЯ+УКРАЇНА=КЛАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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