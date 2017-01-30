 В Украину вернулась бывшая "премьер" непризнанного Приднестровья, которая поддержала оккупацию Крыма и Донбасса, - журналист

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет член Союза Приднестровцев Украины, журналист Олег Хвощевский.
"Чудеса происходят и в наши дни. Председатель Правительства непризнанного Приднестровья, Татьяна Туранская пять лет находясь на этой должности, рассказывала людям как хорошо живется в Приднестровье,поддерживала захват Крыма Россией, создание "ДНР" и "ЛНР", но как только лишилась своего поста, сразу уехала жить к фашизтам в Одессу... Это как минимум попахивает мазохизмом... Ждем от нее впечатляющих рассказов о том, как живется ей среди бандеровцев, я очень переживаю, не съели ли кого нибудь из ее родственников?? А может Татьяна переехала в Украину, с надеждой получить клаптик земли и двух рабов?? В любом случае мы постараемся взять интервью у Татьяны. Будет интересно", - сообщил журналист Хвощевский.
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Та и Кивалов за неё поручился - он сейчас в тренде, друг януковича и порошенко
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- зам.авакова.
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Вот интересно, СБУ по ней так же отработает, как и по Гене Труханову, когда того взяли за яйца с греческим и российским паспортами? Помнится, по Труханову дело закрыли, цитирую по памяти, "на основании того, что Труханов заявил, что у него нет таких паспортов".
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і парфуми мабуть -кокохуйло...
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На АВТОВАЗе в 2017 году планируют сократить еще 6 тысяч человек http://tltgorod.ru/news/theme-5/news-73112/ …
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работала в налоговой г.Рыбница.
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Странно другое. Почему эту суку не лишили гражданства? Соответственно "вьезжать" оно бы могло только в виде трупа, да и то из-за гуманности украинцев. Зачем ее пустили в Одессу? Чтоб там начало за свою новоотсосию вещать. Затем ее арестуют, кормить нужно будет. Есть малая надежда что ее завалят.
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В морге больницы Калинина новоселье справили 60 орков из ВС РФ
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Якщо цього не буде, то грош ціна цій владі,а поки що одесити можуть допомогти їй любити Україну ( можуть навіть у не природній спосіб)
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«Азов» с автоматами заблокировал отделения российских банков (фото) http://newnews.in.ua/azov-s-avtomatami-zablokiroval-otdeleniya-rossijskix-bankov-foto/ …
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Но откуда тебе это знать, фанат киселева-соловьева.
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В результате воскресных боев в районе Авдеевской "промки" ВСУ вплотную подошли к стратегически важной трассе Донецк-Горловка
После вчерашних новостей об обострении на фронте, которые шли что называется в режиме "нон-стоп", сегодня с накоплением количества материала проясняется картина происшедшего и происходящего. Прежде всего немного понятней ситуация в районе Авдеевской промзоны и Донецкой фильтровальной станции, которая стала "камнем преткновения".
Итак, судя по всему, боевики после выставленного завуалированного ультиматума об отходе наших войск от ДФС (причем совсем невыполнимого - 1,5 км в условиях ближнего контакта в 200-300 метров это запредельная цифра) утром в воскресенье решили реализовать свои обещания "отодвинуть укропов" и пошли в локальное наступление в районе так называемых Первого и Второго ставков.
По всей видимости, планировалась операция на уровне батальона и возглавлял ее лично комбат (иначе трудно объяснить гибель одного из полевых командиров по прозвищу "Грек"), расчет был сделан на внезапность и стремительность атаки. Однако что-то не срослось и нарвавшись на ожесточенное сопротивление боевики были вынуждены отступить. Бойцы же 72-й бригады, недавно прошедшие ротацию и полные сил и желания воевать, на плечах отступающего противника пошли вперед.
Их боевой запал поддержали и соседи справа и слева, которые начали "шуметь" в районе Авдеевской промзоны и западнее железнодорожной станции "Ясиноватая-2". В итоге локальная операция на одном направлении переросла в серьезный бой с использованием всего спектра вооружений. Причем противник, пытаясь сбить атакующий напор, нанес удары по ближнему тылу нашей группировки. Там попала под серьезный обстрел Авдеевка, где были ранены двое мирных жителей, перебито электроснабжение города (не восстановлено по состоянию на 10:00 сегодня).
Ближе к вечеру собрав силы (до 80 человек при поддержке двух танков и 4 БМП) противник попытался контратаковать. В ответ была задействована вся наличная артиллерия Оперативно тактической группировки "Донецк", что привело к большим потерям у наступающих. Со стороны боевиков фиксировалась работа как минимум батареи 122-мм гаубиц Д-30 и двух батарей САУ 2С3 "Акация".
Всю ночь на 30 января продолжались кратковременные артиллерийские обстрелы с двух стороны, которые идут и сейчас.
Наша спонтанная контратака, по всей видимости, несколько спутала планы как нашего командования, так и противника. Есть большая вероятность того, что сейчас разрабатывается и реализуется план для придания устойчивости новой линии противостояния, в котором для наших основным моментом будет удержать позиции за ДФС и попытаться сбить вражеские позиции на ближайшей господствующей высоте - терриконе в 150 метрах западнее Первого ставка.
Дело в том, что в последнее время нашим командованием применяется тактика, которую можно условно назвать "мелких шажков" - когда наши бойцы занимают 50-100 метров "серой зоны", под огнем противника окапываются, потом через какое-то время процедура повторяется. Таким образом, удается с одной стороны минимизировать собственные потери, которые при лобовом штурме и даже контрнаступлении всегда велики, с другой стороны - "держать в тонусе" передовые части, которые при позиционной войне имеют все шансы стремительно терять боеготовность (что, увы, происходит на некоторых участках фронта, где очень часто уровень небоевых потерь зашкаливает).
Теперь же ВСУ почти вплотную приблизились к решению главной тактической задачи в районе Авдеевской "промки" - взятия под контроль ДФС, которая обеспечивает водой Донецк, и окончательное перерезание трассы Е50 Донецк-Горловка, которая тянется вдоль линии разграничения и в свое время была по сути рокадной для боевиков. С момента закрепления ВСУ непосредственно в промзоне дорога оказалась под огневым контролем, сейчас же, чтобы полностью перекрыть трассу нужно взять под контроль террикон за "Первым ставком".
Бои за Пикузы (бывшее Коминтерново)
Гораздо более непонятная и запутанная ситуация на приморском направлении. Прежде всего, это связано с недостатком оперативной информации отсюда. Пока даже непонятна линия соприкосновения сторон, которая только за последние два месяца менялась минимум три раза. Очевидно, что морпехи очень сильно "поджали" боевиков в районе севернее условной линии Пикузы (быв. Коминтерново) - Широкино, что вызывало опасения командования боевиков в возможности удержать те же Пикузы и направление н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь).
Поэтому почти синхронно под Мариуполем началась серия мелких атак практически по всему фронту с целью попытаться сдвинуть нашу оборону. Крупных населенных пунктов тут нет, местность относительно ровная и поэтому противник что называется не стесняясь использует реактивную артиллерию - так, только этой ночью был зафиксирован факт работы "Града" по нашим позициям в районе Водяного. В ответ украинская артиллерия с позиций западнее Мариуполя "работает" как по передовой, так и по ближнему тылу противника. Причем перелетающие через город снаряды вызывают определенную панику у горожан, которые еще помнят трагические события двухлетней давности, когда под удар вражеских "Градов" попал микрорайон "Восточный".
С появлением более детальной информации картина боев тут будет более понятной, однако не исключено, что в ближайшее время мы можем услышать о серьезном продвижении на Приморском направлении.
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А чё к фошиздам? Чё не в ДыНыРы?!...
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-Нет,это Бостон против антигосударственной политики Трампа - Хорошо подмечено. В точку
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