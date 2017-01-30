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 Политика Украины
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Все про:оккупация (6495) Приднестровье (327) сепаратизм (12652)

 В Украину вернулась бывшая "премьер" непризнанного Приднестровья, которая поддержала оккупацию Крыма и Донбасса, - журналист

Бывший "премьер-министр" непризнанного Приднестровья, украинка Татьяна Туранская, которая поддерживала оккупацию Крыма и Донбасса Россией, вернулась жить в Одессу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет член Союза Приднестровцев Украины, журналист Олег Хвощевский.

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"Чудеса происходят и в наши дни. Председатель Правительства непризнанного Приднестровья, Татьяна Туранская пять лет находясь на этой должности, рассказывала людям как хорошо живется в Приднестровье,поддерживала захват Крыма Россией, создание "ДНР" и "ЛНР", но как только лишилась своего поста, сразу уехала жить к фашизтам в Одессу... Это как минимум попахивает мазохизмом... Ждем от нее впечатляющих рассказов о том, как живется ей среди бандеровцев, я очень переживаю, не съели ли кого нибудь из ее родственников?? А может Татьяна переехала в Украину, с надеждой получить клаптик земли и двух рабов?? В любом случае мы постараемся взять интервью у Татьяны. Будет интересно", - сообщил журналист Хвощевский.

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Эта сука туда приехала что бы вести подрывную деятельность в Одессе . Арестовать и передать Молдавии
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Да.Почему она не сидит за сепаратизм? Почему ее не выдворяют из страны в лучшем случае?Наша власть покровительствует сепаратизму?
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Наша власть покровительствует сепаратизму?
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Это что для Вас новость?
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это для тебя новость? да плевать на неё, пока она не угрожает власти шоколадного выродка
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При таком попустительстве СБУ, скоро и Гоблин заявиться жить в Украину!
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она востребована - в Одессу ее позвал этот.. Степанов? (глава ОГА), хочет назначить на одну из ВНОВЬ созданных должностей в ОГА.. Одну из новых 86-ти.
Та и Кивалов за неё поручился - он сейчас в тренде, друг януковича и порошенко
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Зачем на кол? В Туруханский край отправить. На ПМЖ. Так сказать, пусть насладится "Русским Миром" по-полной.
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У нее здесь хорошая, теплая компашка подобралась . Они ничего и никого не боятся, у нас в тюрьмах сидят только патриоты и добровольцы, а у сепаров все нормально . Даже российские убийцы ("вагнер") приезжают родню проведать и вопросов к ним у СБУ нет .
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а,может сука знает тайный план по захвату Одессы,с заданием короче явилась,СБУ должны ее пощупать везде
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СБУ никого щупать не будет. Эта контора - филиал ФСБ, как показали события последних дней. Ахметка с рациями на допросе уже? Нет.
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ну одно дело миллиардер или какая-то бывший министр приднестровья,миллиардер вне политики он бизнес делает по мнению Пороха
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а вот Вы и не правы! её должны "пощупать везде" не СБУ, а... сокамерницы с "мужским" уклоном... лет так 15!
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Лучше, пусть таких щупают черви на глубине метра два под поверхностью почвы. Как-то спокойнее будет. А то в тюрьме аппеляции можно подавать, УДО и т.п.
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пожалуй, это лучшее решение в подобных случаях.
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Ахметов же не пишет про рации свои. СБУ очень любит сепаров и их пособников. Ни дай боже Дыру обижать.
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что прям все 33000 СБУ-шников любят сепаров и стоят за них горой,неужели все так плохо,как же у вас тогда еще все в тылу не перевзрывали да семьи солдат АТО не закошмарили
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Как же так?Позор!Где работа Сбу?Вышвырнуть суку продажную
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Вышвырнуть гражданку Украины невозможно,а вот посадить при желании за сепаратизм можно
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Так хотя бы лишить гражданства и привлечь к уголовной ответственности суку.
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Процедуры лишения пока что нет у нас,да и у вас тоже
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Не равняй Украину с оккупированной парашкой Беларусью. Здесь вообще ничего нет, кроме желаний холуя хуйла. А в Украине эта процедура уже давно просто необходима.
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хто такая?у нас такой ваты и так завались.и не поумнеют же
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Выслать обратно в ПМР. Лет через 5 строго режима
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якщо ні то в мене особисто є два варіанти ; - очільник нацполіції
- зам.авакова.
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пополнит группу поддержки мэра-хозяйственника Одессы...
Вот интересно, СБУ по ней так же отработает, как и по Гене Труханову, когда того взяли за яйца с греческим и российским паспортами? Помнится, по Труханову дело закрыли, цитирую по памяти, "на основании того, что Труханов заявил, что у него нет таких паспортов".
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Гриша! Вы озабоченный? Идите на соответствующие ресурсы, благо их море.
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морда в неї протокольна.
і парфуми мабуть -кокохуйло...
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Шо уже сука косит под Правосеков?Вот только флаг перевернуть забыла
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Если СБУ не закроет эту шалаву, а даст ей спокойно жить, тогда Украина не будет иметь морального права требовать от других стран, особенно Молдовы, судить и сажать их местных мудаков, воевавших за опущенцев.
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Вот что у нас за гребаная власть такая?? Какая-то мразь, вытиравшая об Украину ноги, как ни в чем не бывало "вернулась жить в Одессу", а им всем пох! Ну да, блокирование контрабанды патриотами опаснее в разы...
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Причем это не просто какая-то ватанша диванная, а овца, которая, на минуточку, 5 лет, бл.дь, была "премьерминистром" фейкового Придристровья. Эта мразина уже давно должна во всех списках фигурировать. Будь у нас нормальная страна, ее на границе еще должны были арестовать, а не спокойно пропускать, типа пусть живет как ни вчем не бывало.
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тю, вот кум Путина представляет страну, и он единственный, находящийся в Украине, против кого США ввели санкции, все остальные - в бегах. Если Трамп снимет с него акции, то тогда - легетимизация медведчуковского федерализма
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вот в следующем году выборы кто есть из политиков патриотов чтоб возглавить Украину?
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Каким образом пересекла границу и почему ещё не арестована?
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...нема чого від цієї повії очікувати...вигнати з країни нах цю сволоту...!!! чим займається то сбу мля...?
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""Чудеса происходят и в наши дни."(с) - таких чудес при этой власти ни счесть...
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Украинка,окончила Одесский экономический университтет с отличием,
работала в налоговой г.Рыбница.
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и откуда тогда у нее такая ненависть к Родине?
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То что ОНО тупое, понятно
Странно другое. Почему эту суку не лишили гражданства? Соответственно "вьезжать" оно бы могло только в виде трупа, да и то из-за гуманности украинцев. Зачем ее пустили в Одессу? Чтоб там начало за свою новоотсосию вещать. Затем ее арестуют, кормить нужно будет. Есть малая надежда что ее завалят.
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За участь у НЗФ на території іншої держави,"впаяти" 10 років суворого режиму.
Якщо цього не буде, то грош ціна цій владі,а поки що одесити можуть допомогти їй любити Україну ( можуть навіть у не природній спосіб)
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"...участь у НЗФ на території іншої держави..." Если по Украине уже сколько лет свободно рассекают авто с приднестровскими номерами - то об чем речь?
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Журналист немного привирает. Это же Одесса. Там почти нет бандеровцев. Они сейчас большей частью в Киеве.
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Но Одесса все равно бандеровская(украинская) а не кацапская.
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Mih Mihovich поц, Одесса - бИндеровская, не сцы . А в Киеве сейчас, в основном, вот такие же миховичи, гройсманы, вальцманы
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Не скажи, есть четкое разделение. Киев и западнее все это бандеровское. Так сложилось после Майдана. Все остальное не очень.
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Ну, выйди на Приморский к Дюку и скажи это во весь голос
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Вы сами знаете что если я буду кричать на улицах Одессы "одесситы не бандеровцы" меня только одобрят.
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Да, есть у нас такие малохольные, на Куликовом иногда собираются поплакать, когда дома на кухне уже невтерпеж в одиночку выть "путенпамаги"... Только вот одобрят тебя на Канатной или на Воробьева бесплатной койкой и халатом с рукавами за спиной ))))
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"лишилась своего поста, сразу уехала жить к фашизтам в Одессу... Источник: http://censor.net.ua/n425543"
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Сегодня Туранская, завтра Плотницкий с Захарченком подтянутся.
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И опять все это смахивает на публичный донос. Когда же все это непотребство кончится. Журналисты в Украине стали похожи на сталинских глашатаев.
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Доносить информацию до народа это и есть работа журналистов.
Но откуда тебе это знать, фанат киселева-соловьева.
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Донос он и есть донос. Какими бы красивыми словами его не прикрывали.
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Так назовите ваши новости на орт "вечерний донос"
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Хоть и непризнанное преднестровье.но все равно какие-то корки приднестровские имела.Почему не лишили украинского гражданства за это.пусть едет обратно.или в орду.
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СПОНТАННАЯ КОНТРАТАКА. ВСУ ПРИБИРАЮТ К РУКАМ АВДЕЕВСКИЙ ДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ (КАРТА)



В результате воскресных боев в районе Авдеевской "промки" ВСУ вплотную подошли к стратегически важной трассе Донецк-Горловка


После вчерашних новостей об обострении на фронте, которые шли что называется в режиме "нон-стоп", сегодня с накоплением количества материала проясняется картина происшедшего и происходящего. Прежде всего немного понятней ситуация в районе Авдеевской промзоны и Донецкой фильтровальной станции, которая стала "камнем преткновения".

Итак, судя по всему, боевики после выставленного завуалированного ультиматума об отходе наших войск от ДФС (причем совсем невыполнимого - 1,5 км в условиях ближнего контакта в 200-300 метров это запредельная цифра) утром в воскресенье решили реализовать свои обещания "отодвинуть укропов" и пошли в локальное наступление в районе так называемых Первого и Второго ставков.
По всей видимости, планировалась операция на уровне батальона и возглавлял ее лично комбат (иначе трудно объяснить гибель одного из полевых командиров по прозвищу "Грек"), расчет был сделан на внезапность и стремительность атаки. Однако что-то не срослось и нарвавшись на ожесточенное сопротивление боевики были вынуждены отступить. Бойцы же 72-й бригады, недавно прошедшие ротацию и полные сил и желания воевать, на плечах отступающего противника пошли вперед.
Их боевой запал поддержали и соседи справа и слева, которые начали "шуметь" в районе Авдеевской промзоны и западнее железнодорожной станции "Ясиноватая-2". В итоге локальная операция на одном направлении переросла в серьезный бой с использованием всего спектра вооружений. Причем противник, пытаясь сбить атакующий напор, нанес удары по ближнему тылу нашей группировки. Там попала под серьезный обстрел Авдеевка, где были ранены двое мирных жителей, перебито электроснабжение города (не восстановлено по состоянию на 10:00 сегодня).
Ближе к вечеру собрав силы (до 80 человек при поддержке двух танков и 4 БМП) противник попытался контратаковать. В ответ была задействована вся наличная артиллерия Оперативно тактической группировки "Донецк", что привело к большим потерям у наступающих. Со стороны боевиков фиксировалась работа как минимум батареи 122-мм гаубиц Д-30 и двух батарей САУ 2С3 "Акация".
Всю ночь на 30 января продолжались кратковременные артиллерийские обстрелы с двух стороны, которые идут и сейчас.
Наша спонтанная контратака, по всей видимости, несколько спутала планы как нашего командования, так и противника. Есть большая вероятность того, что сейчас разрабатывается и реализуется план для придания устойчивости новой линии противостояния, в котором для наших основным моментом будет удержать позиции за ДФС и попытаться сбить вражеские позиции на ближайшей господствующей высоте - терриконе в 150 метрах западнее Первого ставка.
Дело в том, что в последнее время нашим командованием применяется тактика, которую можно условно назвать "мелких шажков" - когда наши бойцы занимают 50-100 метров "серой зоны", под огнем противника окапываются, потом через какое-то время процедура повторяется. Таким образом, удается с одной стороны минимизировать собственные потери, которые при лобовом штурме и даже контрнаступлении всегда велики, с другой стороны - "держать в тонусе" передовые части, которые при позиционной войне имеют все шансы стремительно терять боеготовность (что, увы, происходит на некоторых участках фронта, где очень часто уровень небоевых потерь зашкаливает).
Теперь же ВСУ почти вплотную приблизились к решению главной тактической задачи в районе Авдеевской "промки" - взятия под контроль ДФС, которая обеспечивает водой Донецк, и окончательное перерезание трассы Е50 Донецк-Горловка, которая тянется вдоль линии разграничения и в свое время была по сути рокадной для боевиков. С момента закрепления ВСУ непосредственно в промзоне дорога оказалась под огневым контролем, сейчас же, чтобы полностью перекрыть трассу нужно взять под контроль террикон за "Первым ставком".



Бои за Пикузы (бывшее Коминтерново)
Гораздо более непонятная и запутанная ситуация на приморском направлении. Прежде всего, это связано с недостатком оперативной информации отсюда. Пока даже непонятна линия соприкосновения сторон, которая только за последние два месяца менялась минимум три раза. Очевидно, что морпехи очень сильно "поджали" боевиков в районе севернее условной линии Пикузы (быв. Коминтерново) - Широкино, что вызывало опасения командования боевиков в возможности удержать те же Пикузы и направление н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь).
Поэтому почти синхронно под Мариуполем началась серия мелких атак практически по всему фронту с целью попытаться сдвинуть нашу оборону. Крупных населенных пунктов тут нет, местность относительно ровная и поэтому противник что называется не стесняясь использует реактивную артиллерию - так, только этой ночью был зафиксирован факт работы "Града" по нашим позициям в районе Водяного. В ответ украинская артиллерия с позиций западнее Мариуполя "работает" как по передовой, так и по ближнему тылу противника. Причем перелетающие через город снаряды вызывают определенную панику у горожан, которые еще помнят трагические события двухлетней давности, когда под удар вражеских "Градов" попал микрорайон "Восточный".
С появлением более детальной информации картина боев тут будет более понятной, однако не исключено, что в ближайшее время мы можем услышать о серьезном продвижении на Приморском направлении.
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Одесситы,обмажьте эту курву гавном и хай песдует на приднестровье голая.
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Приїхала допомагати труханову створювати ОНР, з яким буде потім торгувати барига.
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та шо ж это за "СБУ" у нас, такое...ушастое??? три года войны, ничему так и не научили эту "контору"...нужно переиминовать эту "организацию" с "сбу"(служба БЕЗОПАСНОСТИ Украины), на "сбп"(служба безопасности порошенко).
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Радзiвiл Слуцкi ретвитнул(а)НеТаОдеса ‏@vll1ua 18 ч.18 часов назадЕще-Это Киев протестует против антигосударственной торговли Порошенко с ОРДЛО?
-Нет,это Бостон против антигосударственной политики Трампа - Хорошо подмечено. В точку
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украину вернулась бывшая "премьер" непризнанного Приднестровья, которая поддержала оккупацию Крыма и Донбасса, - журналист
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