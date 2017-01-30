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 Политика Украины
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 Для Европы и мира наши погибшие герои это нечто далекое, о чем не всегда комфортно думать и вспоминать, - Ирина Геращенко

"Россия не выполняет не только пункт Минских соглашений о немедленном освобождении заложников, но и ключевой, первый пункт о безопасности - о немедленном прекращении огня, установлении режима тишины".

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Военторг работает - ежедневно в так называемых гумконвоях или по железной дороге до оккупированного Дебальцево, через неконтролируемую украинско-российскую границу, щедро завозят боевикам оружие для убийства украинцев: гражданских и военных", - отметила Геращенко.

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Она подчеркнула, что обострение ситуации на фронте, как правило, происходит накануне важных международных встреч или переговоров: "Такая ФСБшная тактика - поднять ставки в торгах, пугать мир обострением конфликта, наступлением, бряцать оружием, угрожать силой".

"Для Украины наши погибшие герои - это наша трагедия, это наше общее горе, это наши друзья и знакомые, светлые ребята, с которыми еще вчера мы пили чай где-то на Донбассе или чьи семьи знаешь лично. Для Кремля - просто цифры и статистика. Вот в чем разница. Для Европы и мира - это что-то далекое, о чем не всегда комфортно думать и вспоминать. Иначе бы никто из европейцев не мог на полном серьезе говорить о местных выборах на Донбассе как пути к завершению войны. Интересно, кто из них готов уехать наблюдателями в Авдеевку... Риторический вопрос, который мы каждый раз задаем на всех международных встречах и на котором наши визави начинают прятать глаза", - отметила Ирина Геращенко.

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Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на востоке Украины 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы.

А в результате утреннего обстрела российско-террористическими войсками позиций ВСУ вблизи Авдеевки еще двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения.
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это неправда. Пускай европейцы и не говорят о наших смертях, но они постоянно подчеркивают, что не хотят повторения Украины в какой либо стране Евросоюза. Об этом на днях заявляли Фрау и лягушатник. И я не одна с этих европейцев, которая принимает боль Украины лично, до боли , до слез.
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Вы - скорее исключение, ибо скорее всего имеете с Украиной связь.
Ну а повторения российско-украинской гибридной войны, конечно, никто не хочет в своей стране...
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тогда назовите число тех у кого такие же связи? Только здесь я могу назвать многих. Так что нас много
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Конечно, не мало, но все же - меньшинство.
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Европейцы не хотят у себя повторения Украины,но все делают для этого повторения.Даже Польша начала вести пропутинскую антиукраинскую политику,видимо ее политиков лоббируют рос. власти и рос. деньги.Поляки ответят за свою продажность,за политическую проституцию и досатанятся до такой же войны как в Украине.Бог все видит.
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Так и есть...сегодня в новостях увидел, что в Йемене за последние сутки в боевых столкновениях погибло более 100 человек...и подумал, что в Европе к нашим 5-м погибшим за сутки ребятам относятся примерно так же, как мы относимся к погибшим в Йемене...
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Да им близок и понятен украинский лес. Для нас должно быть понятно только одно: "Україна перш за все!" во всех смыслах и понятиях. Начиная со своих мыслей, с себя, своих детей и заканчивая границами своей страны и её интересами за пределами границ. И ни как иначе.
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А це для патріотів краіни текст:

Капітан Андрій Кизило загинув сьогодні. Війна дітей, які йдуть назустріч смерті

Він загинув сьогодні. Усмінений хлопець, який водив нас по позиціях в Авдіївській промзоні. Обвішаний БК, в плямистому кевларі на голові, з автоматом в руці, він виглядав досить грізно. Але, коли зняв шолом, я помітив, що у нашого фронтового гіда ще зовсім юні, трохи округлі, як у дітей, риси обличчя. Не оброблені ані часом, ані досвідом. Раптом вибух.

«Що це?» - питаю.

«Це РПГ. Розбирають хату. Але нічого в них не вийде!» - засміявся він.

І голос теж юнацький. Дзвінкий.

«Андрію, як тебе титрувати в сюжеті?»

«Та як хочете, так і пишіть. Капітан Андрій Кизило, заступник комбата».

Заступник комбата ще зовсім дитина. Лише на три роки старший від моєї дочки. Здається, в мирних містах у його однолітків на вустах лише «Контрстрайк» та «Танчики». Для нього ж слово «танчик» лунало геть не прикольно. Танки всю ніч сьогодні били по них. Вони це витримали. А потім прилетів «кабанчик». Міна-стодвадцятка. Загинуло троє. Андрій серед них.

І от я переглядаю наш старий сюжет, де двадцятитрьохрічний капітан жартує під обстрілом в напівтемряві, та думаю про всіх дітей, які зараз захищають нашу нещасну країну.

Бій під Авдіївкою як продовження битви під Крутами. Війна дітей, які вірять, що воюють за майбуття. Вони, посміхаючись в об'єктив, йдуть назустріч смерті, а нам залишаються тільки їхні молоді посмішки. Прихований сенс яких стане зрозумілим лише з часом. Не зрадьте їх... Не забувайте...

Andriy TSAPLIENKO
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Не только для Европы. Для нашей власти они еще более далеки
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Хоть раз ходил верховный на похорон солдат? Хоть раз ходила эта циничная Геращенко на похороны украинских воинов?
Нет. Поэтому не мычала бы лучше эта Геращенко про Европу. пусть на себя смотрит.
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Для Європи наш біль і наші втрати так само далекі , як і для наших депутатів , та всієї влади , в тому числі і лицемірної Геращенко.
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Ага Ируся так и представляю Как твои однопартийцы Торгуют с сепарами Тогуют горемычныя со слезами на хлазах И с душераздирающей скорбью Плачуть А торгують А шо делать? Слепые и зрячие трасты пополнять то Надобно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля Европы и мира наши погибшие герои это нечто далекое, о чем не всегда комфортно думать и вспоминать, - Ирина Геращенко
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