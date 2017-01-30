 Для Европы и мира наши погибшие герои это нечто далекое, о чем не всегда комфортно думать и вспоминать, - Ирина Геращенко

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Военторг работает - ежедневно в так называемых гумконвоях или по железной дороге до оккупированного Дебальцево, через неконтролируемую украинско-российскую границу, щедро завозят боевикам оружие для убийства украинцев: гражданских и военных", - отметила Геращенко.
Она подчеркнула, что обострение ситуации на фронте, как правило, происходит накануне важных международных встреч или переговоров: "Такая ФСБшная тактика - поднять ставки в торгах, пугать мир обострением конфликта, наступлением, бряцать оружием, угрожать силой".
"Для Украины наши погибшие герои - это наша трагедия, это наше общее горе, это наши друзья и знакомые, светлые ребята, с которыми еще вчера мы пили чай где-то на Донбассе или чьи семьи знаешь лично. Для Кремля - просто цифры и статистика. Вот в чем разница. Для Европы и мира - это что-то далекое, о чем не всегда комфортно думать и вспоминать. Иначе бы никто из европейцев не мог на полном серьезе говорить о местных выборах на Донбассе как пути к завершению войны. Интересно, кто из них готов уехать наблюдателями в Авдеевку... Риторический вопрос, который мы каждый раз задаем на всех международных встречах и на котором наши визави начинают прятать глаза", - отметила Ирина Геращенко.
Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на востоке Украины 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы.
А в результате утреннего обстрела российско-террористическими войсками позиций ВСУ вблизи Авдеевки еще двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения.
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Ну а повторения российско-украинской гибридной войны, конечно, никто не хочет в своей стране...
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Капітан Андрій Кизило загинув сьогодні. Війна дітей, які йдуть назустріч смерті
Він загинув сьогодні. Усмінений хлопець, який водив нас по позиціях в Авдіївській промзоні. Обвішаний БК, в плямистому кевларі на голові, з автоматом в руці, він виглядав досить грізно. Але, коли зняв шолом, я помітив, що у нашого фронтового гіда ще зовсім юні, трохи округлі, як у дітей, риси обличчя. Не оброблені ані часом, ані досвідом. Раптом вибух.
«Що це?» - питаю.
«Це РПГ. Розбирають хату. Але нічого в них не вийде!» - засміявся він.
І голос теж юнацький. Дзвінкий.
«Андрію, як тебе титрувати в сюжеті?»
«Та як хочете, так і пишіть. Капітан Андрій Кизило, заступник комбата».
Заступник комбата ще зовсім дитина. Лише на три роки старший від моєї дочки. Здається, в мирних містах у його однолітків на вустах лише «Контрстрайк» та «Танчики». Для нього ж слово «танчик» лунало геть не прикольно. Танки всю ніч сьогодні били по них. Вони це витримали. А потім прилетів «кабанчик». Міна-стодвадцятка. Загинуло троє. Андрій серед них.
І от я переглядаю наш старий сюжет, де двадцятитрьохрічний капітан жартує під обстрілом в напівтемряві, та думаю про всіх дітей, які зараз захищають нашу нещасну країну.
Бій під Авдіївкою як продовження битви під Крутами. Війна дітей, які вірять, що воюють за майбуття. Вони, посміхаючись в об'єктив, йдуть назустріч смерті, а нам залишаються тільки їхні молоді посмішки. Прихований сенс яких стане зрозумілим лише з часом. Не зрадьте їх... Не забувайте...
Andriy TSAPLIENKO
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Нет. Поэтому не мычала бы лучше эта Геращенко про Европу. пусть на себя смотрит.
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