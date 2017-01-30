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 Политика Украины
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Все про:Германия (2617) Порошенко (12124) санкции (5855) Бундестаг (63)

 Политика санкций в отношении России должна быть продолжена до полного выполнения Минских договоренностей, - Порошенко в Германии

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, во время которой подчеркнул важность поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Президента.

Глава государства проинформировал собеседника об обострении ситуации на Донбассе, а также продолжающейся гибридной агрессии со стороны России.

В этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности для эффективного ответа на существующие угрозы для мира и безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин не говорили о санкциях и никаких решений не принимали, - Белый дом

Порошенко выразил благодарность за твердую позицию Норберта Ламмерта в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительного непризнания аннексии Крыма Россией.

Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей.

Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности Бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении.

Глава Украинского государства и Президент Бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также читайте: Олланд - Трампу: Санкции с России можно снимать только после реализации минских соглашений

Петр Порошенко и Норберт Ламмерт также отметили важность проведения "Дня реформ в Украине" весной этого года в Бундестаге, что станет возможностью для демонстрации успехов Украины по внедрению реформ и бизнес - и инвестиционных возможностей в Украине.
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да не снимут санкции с Рачки больше никогда.........
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если бы не Минские договоренности Неньки уже бы не было.
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Це брехня. путін просунувся рівно настільки наскільки міг і Мінські угоди тільки допомогли путіну закріпитись в Україні, бо ті 30-40 тис. військових РФ,яких путін задіяв у війні, не змогли б витримати наступ 200тисячного ЗСУ, а решта терористичних військ була не готова! Мінські угоди не були потрібні Україні, путін вже не наступав, бо вже не вистачало солдат контролювати те що вже захоплено! Мінські угоди вигадані в Москві і для Москви, якби не було Мінських угод ми б вже виграли цю війну, просто через те що у путіна закінчились би підготовлені вояки-контрактники! А молоді срочники РФ це не армія, вона Україну не завоює!
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Мінську угоди потрібні були тільки путіну і не відповідають інтересам народу України, а ті хто підписував ті угоди будуть відповідати перед трибуналом!
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не все так однозначно, на тот момент не было выбора(, ибо нефиг было законтаченного урку в презы выбирать.
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Не було вибору, путін отримав би по голові і ганебно відійшов би, саме тому і зявились мінські угоди!
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Відмова від Будапешту і перехід на Мінськ , якраз і було втіленням зовнішньої політики - "Збереження лиця Путлєра і достойного його відходу ". Ну а зовнішня плавно перетекла і внутрішню політику - обвал гривні на догоду хану , закриття українських банків для збільшення частки окупанта в фінансовій сфері, ну а колаборантам була надана змога перегрупуватись. Ось такі "вигоди" для України і якби не розуміння Заходу і США , що Громадяни України і влада України , це різні речі , була б повна дупа.
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Порошенко,а при чем тут минские договоренности? Санкции должны быть до полного освобождения всех оккупированных украинских земель и нужны договоренности Будапештские,а не минские.Если Европа будет потакать сатане Путину,то у нее много будет проблем в связи с соседним воюющим государством,население которого повалит в ЕС.Плюс открытые границы в Украине,рос. военные и бандиты,которыми РФ уже напичкала Донбасс и т.д. РФ хочет хаоса в Европе и она его сделает,если ЕС не будет сопротивляться вместе с Украиной.
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Ты думаешь, что русские пошлют пехоту, а Украина будет эту пехоту уничтожать?.. Война будет другая, посмотри что русские с Алеппо сделали, а это город равный Киеву и очень далеко от России..., ты готов к этому?
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Кровавый Пастор в три секунды на исторической родине окажется.., он уже запел песню, что устал и будет уходить в отставку
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он свою задачу выполнил, Ненька получила в войска балистические ракеты способные пройти пво Рачки.
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Это блеф.., на самом деле он украл денег и теперь может безбедно существовать в любом месте мира, где его не смогут достать
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Гром-2, поставлен на боевое дежурство сперва у Саудитов, потом и в Неньки
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Російські літакі не можуть бомбити Київ, тому летять в Сирію. Якби путін міг бомбити, він би бомбив, бо путін йопнутий. Боятись нічого не можна, треба наступати!
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Дурінь, мінські угоди це можливість затягнути час який нам потрібен для модернізації країни, і ніхто не говорив що ми їх будемо виконувати,в тому порядку в якому вони написані.
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Ти десь бачиш "модернізацію" країни? Боже, напевне, я осліп...
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Кровавый Пасто тупо взял на прицел Мацкву, забросив парибрик в Пидер обратно.
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І що влада модернізувала за три роки? А за ці роки в ДНР та ЛНР сформована нова армія з тисячами одиниць бронетехніки, бо путін час не втрачав, бо саме він і був ініціатором мінських угод і точно знав для чого йому потрібні ці Мінські угоди!
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тут головна фішка - не кажуть Мінські санкції, а кажуть просто "політіка санкций"... про Крим вже не згадують...

це вже якщо хтось таке питання поставить, то гундосять: то то, а то єто...
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Маккейн как никто другой понимает суть рашки и ее попытки вернутся к совковой блевотне. Он знает, что единственный аргумент, который воспринимают кацапы это резкий удар по ебальнику с последующим болевым захватом конечностей, чтобы не рыпался, и каждый пункт договора должен сопровождаться хлестким подзатыльником со строгим «Ты понял?!». Только так можно хоть какое - то время гарантировать, что кацап будет соблюдать договоренность. Все остальные способы договорняка на равных и тем более компромиссы воспринимаются кацапами как слабость и желание наебать по полной.
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сегодня Германия как никогда использует Украину как пример вероломства рашки и ее царька. Для Трампа конечно
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лучше расскажи, чего молча в Германию свалил, когда на востоке такая мясорубка..?
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это уже тенденция..убили мента - трауры и громкие заявы с одариванием родственников, а гибнут солдаты - тишина..
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Вывод один - война им не страшна.При любых раскладах они не пострадают.Если только народ не захочет перестать страдать.
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КАНАДЦЫ ВЫШЛИ НА ЛЕД В ВЫШИВАНКАХ И ПОБЕДИЛИ 3:2!



Фото: twitter.com/dauphinkings

В Канаде хоккеисты команды Dauphin Kings вышли на матч Молодежной хоккейной лиги в форме, выполненной в стиле украинских вышиванок.
Об этом сообщается в микроблоге Twitter команды.
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кацапы срутся от всего, а вот канадцы действительно красавцы.
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кацапы так бесятся, когда говоришь им, что знаменитый советский хоккей пошел... со Львова!
До войны СССР почти не знал "канадского" хоккея, более того, его критиковали. А после войны функционеры стали селиться на Львовщине и увидели этот прекрасный и сильный вид спорта. Первая команда (московский инфиз) - почти вся набрана из западенцев, включая тренера.
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Когда трамп анонсировал заон о том, что штаты перестанут принимать беженцев некоторых национальностей, Канада заявила, что будет их принимать вместо штатов. Похоже в мире осталась одна Канада, которая поддерживает реальную демократию и остается нашим верным другом и реально оценивает действия хуйла в мире. Сколько сделала для нас Канада- тихо без лишних слов.! И делала бы еще больше, если бы не наша коррупция. Вначале войны на оттоке Украины форму нашим слали воинам просто пароходами. Низкий поклон им за это
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и после тоже...до полного обнищания и развала на мелкие конкурирующие республики
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Донбасс уже не "слышат" . Не в тему , "Марина" .
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За АТО!... и шоб ни каких блокад!!! Контрабанда любит тишину....
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Какие рожи, ужас. Особенно этот на первом плане.
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Вже задрочили зі своїм Мінськом.. Шо воно несе??
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Только идиот или враг может поддерживать минский лохотрон.
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кацапы признаются стороной конфликта и получают экономическую пиздюлину за каждый день нахождения их войск на територии Украины. в каком месте тебе непонятно?
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Я думаю, что к моменту выполнения Минских соглашений это город будут вспоминать примерно так, как сейчас Трою.
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Справа - ущелье , пропасть , бездна , чёрная дыра .
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з права реальна ДП 2 С -доска плоска 2 соска :D
з ліва- КРАСУНЯ !!!!!!!
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Шо Гыг , у родни в селе гостевал ?
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Педра, перестань для начала самому финансировать разейских террористов, глядишь и им не станет выгодно воевать.
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І кому він це сказав? І коли точна дата виконання
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Педра больше не за санкции переживает, а поехало клянчить очередной транш для деребана.... потому что депутаты уже и на работу не хотят ходить, пока нечего будет воровать...
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Активисты в Киеве пикетируют представительства российских банков

Deutsche Welle

Активисты партии "Национальный корпус", созданной ветеранами полка Нацгвардии Украины "Азов" в понедельник, 30 января, пикетируют в Киеве центральные офисы представительств российских финансовых институтов на Украине. Акции проходят у Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка и ВТБ.

Как отмечается в заявлении, размещенном на сайте "Национального корпуса", активисты стараются "всеми законными методами привлечь внимание к этим незаконным учреждениям". Пикетирующие разъясняют прохожим риски, связанные с хранением денег в российских банках, которые, как отмечено в заявлении, могут в любой момент закрыться по приказу из Москвы, "уничтожив сбережения" украинских вкладчиков. У входа в Сбербанк участники пикета установили плакат, на котором изображена карта страны, залитая красной краской. Как отмечается в заявлении, она символизирует кровь защитников Украины.

Участники пикетов требуют от президента Петра Порошенко закрыть все российские банки на территории Украины и арестовать главу Национального банка страны Валерию Гонтареву, при которой, как утверждается в заявлении, доля российских финансовых учреждений на рынке Украины возросла с 12 до 40 процентов. Они также призывают вкладчиков не хранить деньги в представительствах российских банков, "чтобы не потерять сбережения и не финансировать вражескую Московию".
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Жизнь под санкциями. Одесский журналист шокирован, побывав в Москве
http://www.electorat.info/blog/8325.html
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Не здивував - Москва і у період застою жила у "розвиненому соціалізьмі". Памятаю, підїзжаєш до Москви і починаєш пригадувати, що тобі назамовляли тут придбати, відїжджаєш, пригадуєш, що не придбав. Було? Було. Так що не здивував ти нас, Леонид Самуэльвич. Ну, а якщо твій адесский кориш у такому захваті від маскви - вперед, за Вассерманом
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Блокада в Луганской области набирает обороты, в Донецкой области уже внедрены наши разведчики: Лыхолит рассказал... https://ru.1492news.com/news/39651_1485642702 …..
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Политика санкций в отношении России должна быть продолжена!!! И немедленно разблокирована железная дорога на Лугандон! САНКЦИИ ДАВАЙ!!! ДАВАЙ САНКЦИИ!!!
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Для тех кто не понимает, что такое формула "Роттердам плюс" для поставки угля...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитика санкций в отношении России должна быть продолжена до полного выполнения Минских договоренностей, - Порошенко в Германии
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