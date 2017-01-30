 Политика санкций в отношении России должна быть продолжена до полного выполнения Минских договоренностей, - Порошенко в Германии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Президента.
Глава государства проинформировал собеседника об обострении ситуации на Донбассе, а также продолжающейся гибридной агрессии со стороны России.
В этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности для эффективного ответа на существующие угрозы для мира и безопасности.
Порошенко выразил благодарность за твердую позицию Норберта Ламмерта в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительного непризнания аннексии Крыма Россией.
Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей.
Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности Бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении.
Глава Украинского государства и Президент Бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Петр Порошенко и Норберт Ламмерт также отметили важность проведения "Дня реформ в Украине" весной этого года в Бундестаге, что станет возможностью для демонстрации успехов Украины по внедрению реформ и бизнес - и инвестиционных возможностей в Украине.
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це вже якщо хтось таке питання поставить, то гундосять: то то, а то єто...
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https://www.youtube.com/watch?v=VRQZ60MYEE8
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https://www.youtube.com/watch?v=K5cc7KA5EBo
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Фото: twitter.com/dauphinkings
В Канаде хоккеисты команды Dauphin Kings вышли на матч Молодежной хоккейной лиги в форме, выполненной в стиле украинских вышиванок.
Об этом сообщается в микроблоге Twitter команды.
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До войны СССР почти не знал "канадского" хоккея, более того, его критиковали. А после войны функционеры стали селиться на Львовщине и увидели этот прекрасный и сильный вид спорта. Первая команда (московский инфиз) - почти вся набрана из западенцев, включая тренера.
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з ліва- КРАСУНЯ !!!!!!!
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Deutsche Welle
Активисты партии "Национальный корпус", созданной ветеранами полка Нацгвардии Украины "Азов" в понедельник, 30 января, пикетируют в Киеве центральные офисы представительств российских финансовых институтов на Украине. Акции проходят у Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка и ВТБ.
Как отмечается в заявлении, размещенном на сайте "Национального корпуса", активисты стараются "всеми законными методами привлечь внимание к этим незаконным учреждениям". Пикетирующие разъясняют прохожим риски, связанные с хранением денег в российских банках, которые, как отмечено в заявлении, могут в любой момент закрыться по приказу из Москвы, "уничтожив сбережения" украинских вкладчиков. У входа в Сбербанк участники пикета установили плакат, на котором изображена карта страны, залитая красной краской. Как отмечается в заявлении, она символизирует кровь защитников Украины.
Участники пикетов требуют от президента Петра Порошенко закрыть все российские банки на территории Украины и арестовать главу Национального банка страны Валерию Гонтареву, при которой, как утверждается в заявлении, доля российских финансовых учреждений на рынке Украины возросла с 12 до 40 процентов. Они также призывают вкладчиков не хранить деньги в представительствах российских банков, "чтобы не потерять сбережения и не финансировать вражескую Московию".
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http://www.electorat.info/blog/8325.html
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