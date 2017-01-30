 Столтенберг: "Аннексия Крыма противоречит ценностям НАТО"

Отметим, что ряд российских СМИ исказили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об аннексии Крыма, назвав ее "присоединением".

Как сообщает Цензор.НЕТ , такое мнение Столтенберг выразил в интервью Би-би-си , отвечая на просьбу прокомментировать высказывания администрации США о возможности при определенных условиях признания Крыма российским."Аннексия Крыма противоречит ценностям НАТО", - ответил генсек.