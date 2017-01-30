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 Политика Украины
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 Столтенберг: "Аннексия Крыма противоречит ценностям НАТО"

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что аннексия Крыма к России идет вразрез с ценностями альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение Столтенберг выразил в интервью Би-би-си, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания администрации США о возможности при определенных условиях признания Крыма российским.

"Аннексия Крыма противоречит ценностям НАТО", - ответил генсек.

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Отметим, что ряд российских СМИ исказили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об аннексии Крыма, назвав ее "присоединением".
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Кацапам довго вдавалось маніпулювати Україною (як і іншими народами) завдяки стратегії
"разделяй и властвуй".
У комп'ютерний вік, хоч головні сили кацапів вже за кордоном, їм вдається успішно
ділити українців, використовуючи двомовну систему на сайтах, на телебаченні, на радіо.
Було б дивно якби вони цього не робили, але дивує інше. Невже влада цього не розуміє?
Невже патріотичні партії цього не розуміють? Чому нема адекватної протидії?
Питання, наприклад, Цензору: Що змінеться для Цензора якшо ліквідувати кацапську
сторінку? А для України зникне одне з розділень на лівобережну-правобережну.
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и раша, за это, должна страдать, а Крым вернём , полюбому
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Москальські тампакси в спам,потвор недолугих ))))
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а какие ценности у НАТО???, трындеть и не давать вооружения???
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В НАТО зброї нема,є зброя в країн НАТО. А надати чи ні залежить не від Столтенбергів, а від дядька Сема )))))
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Бюджет НАТО--80%-США, а 20%-решта країн членів НАТО))))
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при чем тут бюджет наты или сша??? нам запрещено стволы продавать, новые беспилотники, контрбатарейные комплексы перепрограммируют что б до раши не доставало, а ты тут знанием бюджетов хвастаешься....
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Это он против воссоединения Кениксберга с Германией. Новый мировой порядок предложенный путеным ему не нравится. А Си Цзи Пинь что думает ?
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Вооруженная и угрожающая расия , противоречит ценностям НАТО.
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В вас параноїдальна маячня "Русского мира", негайно зверніться до псіхіатора, можливо що ще не піздно ,але випадок важкий )))0
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Уточним.... Аннексия Крыма противоречит общечеловеческим!!!! ценностям, которые защищает НАТО, как оборонительная организация. Любые границы искусственны, любые войны по захвату территории бессмысленны, вся наша планета дана нам во временное пользование. Надо не забывать, что вся эта беготня ..... это всего лишь беготня по кругу.
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Ну теперь уже поздно призывать к общечеловеческие ценностям. Сказал же Трамп что снимет санкции , если:
1.рашка откажется от ядерного оружия;
2.победит игиловцы;
3.победит Китай.
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*рашка победит игиловцы
рашка победит Китай
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Медаль нацистской Германии за аннексию Судетской области Чехословакии.
Цвет у ленточки шо-то напоминающий:

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Покажи мне, что в совкораше не содрали у Запада. Или, порой, и у Востока.

Ну разве что лапти и балайки. Всё остальное - идеология, автомобили, оружие и т.п. - всё импортное.

Ну а Хуйло вообще ревностный последователь германского фюрера, старательно повторяющий все его шаги. Правда, как мартышка, без включения мозгов. Тупо, чтоб похоже было, не думая о том, что на дворе не 1938 г. и т.п. Вот только не верю, что он застрелится в своём подземном бункере. Трусливое слишком. Будет судимо и кончит свои дни в камере Милошевича.
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Джоан Роулинг и зарвавшиеся Гоблины

В последней книге о Гарри Поттере писательница рассказывает устами одного из своих героев, что Гоблины отличаются от людей тем, что считают своим все, сделанное их руками. Когда Гоблин продает человеку, эльфу или великану выкованный им меч, он берет деньги за товар, рассчитывая в будущем вернуть его себе любым способом. Покупатель, естественно, о замыслах продавца не знает - Гоблин ему о том, что считает проданную вещь своей, не сообщает.
Гоблины нашего времени пошли дальше - они считают своим все, чем когда-либо владели. Например :ну и что с того, что Крым полсотни лет, как украинский? Мы владели им, значит, он наш! И Киев наш! Недаром мы на танках "на Киев" пишем! И Прибалтика наша - мы нею владели! Сначала нам Нарву отдайте - потом всю заберем! Львов отдадим Польше, чтобы в нужное время вспомнить: и Варшава была наша!
То, что Крымом Россия владела 200 лет, а крымские татары и турки - тысячу, естественно, не учитывается. Они ведь Люди, а не Гоблины, у них права считать своим все, побывавшее в руках, нет!
Наглость Гоблинов волшебного мира заставила Людей отнять у них право на ношение волшебных палочек. Против Гоблинов нашего мира Люди вводят санкции.
Ох, недаром правитель Крыма в девяностые годы имел у братков погоняло Гоблин!
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"Анексія Криму суперечить цінностям НАТО", - відповів генсек.

Я бы подправил: глубокомысленно.

Та ты шо... А мы и не знали... Хрен бы кто без них догадался. Три года аналитический отдел НАТО работал 24/7 и, наконец, выдал информацию, которую озвучил генсек. Результат титанических усилий, миллионы долларов, сотни тайных встреч и расшифрованных документов, спецоперации по похищению свидетельств, программа защиты важных свидетелей... Впечатляет...

Хотя можно было написать так: лошади едят овес и сено, а Волга впадает в Каспийское море.

Или другой вариант: фистеть - не мешки ворочать.
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